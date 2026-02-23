Инцидент произошел на улице Под Голоском около 5:00. Об этом сообщила Львовский городской совет.

Что известно об инциденте?

Сейчас на месте работает полиция, также прибыли арендаторы земельного участка, где расположена стенка и арендатор паркинга.

Предварительная причина обвала – чрезмерная влажность, повлекшая замокание и трещины в стенке,

– заявили в мэрии.

Также вызвали представителей страховых компаний для оформления и возмещения убытков.

Как обвалилась стена во Львове / Фото Зинкевич Игорь

Что известно о похожих случаях?