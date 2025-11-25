Разрушение балкона произошло на 3-м этаже, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также На шахте "Ингульская" нашли тело одного из пропавших горняков: продолжаются поиски второго

Что известно об обвале балкона в Одессе?

На момент обвала на балконе находились две женщины – 1941 и 1969 годов рождения. Обе провалились на 2 этаж и оказались в ловушке. Спасатели освободили их из-под завала и передали медикам.

Опасный инцидент в центре Одессы / Фото ГСЧС

Как происходило спасение пострадавших: смотрите видео

Напомним, что весной 2025 года в Киеве американский режиссер Кристофер Уолтерс упал вместе с балконом и получил травму. Балкон обвалился, когда режиссер сидел на нем. Мужчина получил сотрясение мозга, перелом пальца и ушибы. Он призвал местные власти проверить и отремонтировать старые балконы.

Последние новости о чрезвычайных ситуациях в Украине и мире