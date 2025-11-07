Медики базы немедленно прибыли на место. Пострадавших отправили в медицинский центр для обследования. В здании, где открыли пакет, провели эвакуацию. Саму базу временно закрыли, а территорию вокруг оцепили, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Что известно о странном пакете на авиабазе Эндрюс?
Впоследствии стало известно, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Их выписали из больницы. Позже авиабаза возобновила свою работу. Степень заболевания или симптомы у людей пока не определены.
Обратите внимание! База ВВС "Эндрюс" является местом базирования президентского самолета Air Force One, а также других самолетов, которые обслуживают президента, вице-президента и высокопоставленных чиновников США. Именно отсюда Дональд Трамп обычно отправляется совершать визиты.
Издание со ссылкой на источники, пишет, что в пакете был неизвестный белый порошок. Предыдущий экспресс-тест не обнаружил опасных веществ, однако расследование продолжается. Помещение, в котором открыли конверт с порошком, расположено в здании, где работает Центр боевой готовности Воздушной национальной гвардии. Оно до сих пор остается закрытым.
Источники также сообщили, что следователи изучают политическую пропаганду, которая была вложена в пакет.
Последние чрезвычайные ситуации в США
- Во время пресс-конференции Дональда Трампа 6 ноября у него за спиной потерял сознание один из представителей фармкомпании. Брифинг президент пришлось прервать на полчаса.
- Самолет McDonnell Douglas MD-11 разбился во время взлета из аэропорта Луисвилля, штат Кентукки, вызвав пожар.
- 31 октября на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo Refinery в Артезии произошел взрыв. Он является крупнейшим в штате Нью-Мексико. Три человека пострадали.