Медики базы немедленно прибыли на место. Пострадавших отправили в медицинский центр для обследования. В здании, где открыли пакет, провели эвакуацию. Саму базу временно закрыли, а территорию вокруг оцепили, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Дружба важнее санкций: Трамп может пойти навстречу Орбану по российской нефти

Что известно о странном пакете на авиабазе Эндрюс?

Впоследствии стало известно, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Их выписали из больницы. Позже авиабаза возобновила свою работу. Степень заболевания или симптомы у людей пока не определены.

Обратите внимание! База ВВС "Эндрюс" является местом базирования президентского самолета Air Force One, а также других самолетов, которые обслуживают президента, вице-президента и высокопоставленных чиновников США. Именно отсюда Дональд Трамп обычно отправляется совершать визиты.

Издание со ссылкой на источники, пишет, что в пакете был неизвестный белый порошок. Предыдущий экспресс-тест не обнаружил опасных веществ, однако расследование продолжается. Помещение, в котором открыли конверт с порошком, расположено в здании, где работает Центр боевой готовности Воздушной национальной гвардии. Оно до сих пор остается закрытым.

Источники также сообщили, что следователи изучают политическую пропаганду, которая была вложена в пакет.

Последние чрезвычайные ситуации в США