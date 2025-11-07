Медики бази негайно прибули на місце. Постраждалих відправили до медичного центру для обстеження. У будівлі, де відкрили пакет, провели евакуацію. Саму базу тимчасово закрили, а територію навколо оточили, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.

Дивіться також Дружба важливіша за санкції: Трамп може піти назустріч Орбану щодо російської нафти

Що відомо про дивний пакунок на авіабазі Ендрюс?

Згодом стало відомо, що усі постраждалі перебувають у стабільному стані. Їх виписали з лікарні. Пізніше авіабаза відновила свою роботу. Ступінь захворювання або симптоми у людей поки не визначені.

Зверніть увагу! База ВПС "Ендрюс" є місцем базування президентського літака Air Force One, а також інших літаків, які обслуговують президента, віцепрезидента та високопосадовців США. Саме звідси Дональд Трамп зазвичай вирушає здійснювати візити.

Видання із посиланням на джерела, пише, що у пакеті був невідомий білий порошок. Попередній експрес-тест не виявив небезпечних речовин, однак розслідування триває. Приміщення, у якому відкрили конверт із порошком, розташоване в будівлі, де працює Центр бойової готовності Повітряної національної гвардії. Воно і досі залишається закритим.

Джерела також повідомили, що слідчі вивчають політичну пропаганду, яка була вкладена до пакунка.

Останні надзвичайні ситуації у США