Інцидент стався на вулиці Під Голоском близько 5:00. Про це повідомила Львівська міська рада.
Що відомо про інцидент?
Наразі на місці працює поліція, також прибули орендарі земельної ділянки, де розташована стінка та орендар паркінгу.
Попередня причина обвалу – надмірна вологість, що спричинила замокання та тріщини у стінці,
– заявили в мерії.
Також викликали представників страхових компаній для оформлення та відшкодування збитків.
Як обвалилась стіна у Львові / Фото Зінкевич Ігор
Що відомо про схожі випадки?
У Києві 16 лютого на станції метро "Теремки" частково обвалилася підвісна стеля через попередні пошкодження від обстрілів. Внаслідок інциденту постраждалих немає. Фахівці наразі обстежують підземний перехід та систему стелі, готуючись до ремонту.
Також у Києві в грудні на Подолі через провал водопровідних мереж утворилася велика вирва. Через це утворюється великий затор на перехресті Почайнинської та Набережно-Хрещатицької.
У центрі Одеси стався трагічний інцидент: 25 листопада обвалився балкон на третьому поверсі житлового будинку, коли на ньому перебували дві жінки. На жаль, одна з постраждалих померла в лікарні, а інша потрапила в реанімацію з численними травмами. Рятувальники швидко дістали потерпілих з-під завалу та передали медикам.