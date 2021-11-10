Очереди на шопинг, а не вакцину: как непривитые львовяне обходят в ТРЦ красную зону

Во Львове больше недели действуют усиленные карантинные ограничения. С тех пор "лучший друг" каждого сознательного львовского жителя – QR-код приложения "Дия" или обычная бумажная справка о вакцинации.

Документы являются "пропуском" на работу. Также без них нельзя зайти в кофейню, магазин, ТРЦ или кинотеатр.

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Рестораны и кафе в трудном положении

Первыми карантинные ограничения на себе ощутили львовские рестораторы. В красной зоне разрешили работать только полностью вакцинированным сотрудникам.

В заведении половина мест должна быть пустой. Также должно быть не более 4 человек за столиком.

Соблюдение этих норм с 11 утра и до 1 ночи ежедневно проверяли мониторинговые группы. Результат – более 50 выявленных нарушителей.

Начальница городского отдела торговли Галина Шарко отметила, что особое внимание приковано к выходным. Говорится также и о пятнице.

Больше привлекают мобильных групп для проработки предпринимателей. Чаще всего фиксируют нарушения отсутствия вакцинации у самих работников или персонала учреждения,

– отметила Шарко.

Посетители, чтобы попасть в заведение, должны показать сертификат о полной вакцинации или отрицательный тест. Если на выходных разница с "докарантинным" периодом небольшая, то в будни людей очень мало, а заведения питания работают в убыток, говорят рестораторы.

Сейчас мы имеем минимальное падение – 40%, а максимальное – 75%. Однако от коллег из ресторанного бизнеса слышал, что есть случаи, когда реализация упала на 90%. Владимир Гнатюк Ресторатор

В ТРЦ массовые очереди на экспресс-тестирование

Между тем в торговые центры можно зайти без ограничений. Однако для того, чтобы попасть в любой магазин, надо показать на входе справку о полной вакцинации или же QR-код в "Дия".

Пропуском станет и отрицательный тест на коронавирус. Именно поэтому у входа в ТЦ – очередь на платное экспресс-тестирование. Более получаса в очереди, и 250 гривен – на такие жертвы идут невакцинированные, чтобы скупиться.

Я пришла в торговый центр и увидела большую очередь. Сейчас у меня нет 2 дозы вакцины, поэтому приходится стоять в длинной очереди, чтобы попасть внутрь,

– отметила посетительница ТРЦ.

Очередей на вакцинацию нет. В пункте прививок, который постоянно работает в торговом центре, предлагают 3 вакцины на выбор:

Pfizer;

Coronavac;

AstraZeneca.

Дата выхода Львова из красной зоны неизвестна

Некоторые люди планово пришли за 2 дозой вакцины. Другие же до последнего медлили, но из-за новых карантинных ограничений все же иммунизировались.

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"Самые большие очереди были где-то 2 недели назад. Тогда начались и были практически до сих пор. Очевидно, это было связано с тем, что людям надо было провакцинироваться из-за работы. Сейчас уже ажиотажа нет", – пояснил координатор вакцинальной бригады Юрий Мартынюк.

Особенности красной зоны во Львове: смотрите сюжет 24 канала

Об ослаблении карантина во Львове пока не говорится. Если львовяне хотят беспрепятственно посещать кафе или ТРЦ, то должны не забывать брать с собой справку о вакцинации.

Если же до сих пор не иммунизировались, не следует медлить. Вакцина есть, очередей уже нет. Адреса всех пунктов прививок доступны на сайте Львовского горсовета.