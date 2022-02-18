В один момент все может стать нехорошо, – рассказал Садовый, насколько Львов готов к войне

На фоне постоянных сообщений об угрозе полномасштабного вторжения со стороны России города должны позаботиться об обеспечении наиболее необходимым. Мэр рассказал о готовности Львова.

По словам Андрея Садового, Львов получает воду в 100 километрах от города. Следовательно, еще в 2021 году задумались над тем, как обеспечить ею областной центр, если исчезнет электроэнергия.

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Готовность Львова

Об обеспечении города водой должен позаботиться "Львовводоканал". Мэр убеждает, что санитарным объемом воды Львов будет обеспечен даже при полном отсутствии электроэнергии.

Кроме того, в больницах увеличили количество медикаментов и запасов крови. Их должно хватить на 3 месяца.

Львовские стратегические предприятия оборудовали дизельными генераторами.

Относительно людей, которые могут приехать – мы имеем опыт 2014 года. Тогда ориентировочно 10 тысяч человек переехали во Львов из Донецка, Луганска и из Крыма,

– заметил Садовый.

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Возможность войны

В ответ на вопрос, есть ли возможность, что Львов окажется под угрозой, городской голова отметил, что "там, где очень хорошо, в один момент может стать нехорошо". Следовательно, горожане должны готовиться, а не расслабляться.

В качестве примера Андрей Садовый привел Швейцарию с их территориальной обороной и Израиль. Во Львове также состоялась программа с посольством Великобритании "Resilience residence", во время которой стало ясно, что нужно готовиться к чрезвычайным ситуациям.

Когда ты готов, тогда ты спокойнее чувствуешь себя,

– подчеркнул Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что намерен построить в городе Resilience Residence. Успешный опыт планирует передать другим городам.

"Львов – безопасный город и всегда будет безопасным, потому что мы готовимся к чрезвычайным ситуациям", – резюмировал Садовый.

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