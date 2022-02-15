Об этом Геннадий Труханов заявил на совещании 14 февраля. Мэр Одессы отметил, что в укрытиях устаревшие системы вентиляции, что делает невозможным их использование.

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Как рассказал Геннадий Труханов, приводить сооружения территориальной обороны в порядок начали еще в 2015 году. Оттуда вывезли мусор, провели водоотвод и водоснабжение, чтобы ими смогли пользоваться люди.

Система вентиляции сделана еще при СССР и не обновлялась. Фактически, это фикция,

– подчеркнул Труханов.

Мэр обїяснил, что в Одессе есть 353 сооружения территориальной обороны. Из них 85 находятся в коммунальной собственности.

Укрытия предполагают пребывание там людей до 48 часов. Но с имеющейся системой вентиляции уже через 2 часа там невозможно будет дышать.

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Рекомендации экспертов

Мэр Одессы добавил, что в городе есть еще 87 объектов двойного значения, в том числе паркинги. Обследовать удалось только 40 из них, на остальные комиссию не допустили.

В городе было принято решение об обязательном допуске представителей муниципалитета, спасателей и полиции для проверки таких объектов.

Кроме того, в Одессу приезжала делегация из Германии. Эксперты поделились своим опытом.

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Затем в городе решили обновить системы вентиляции в укрытиях. Геннадий Труханов отметил, что это проблема всей Украины, поэтому стоит этот вопрос включить в государственные программы.

"Мы нашли производителей новых систем вентиляции. Стоят они недешево", – добавил городской глава Одессы.

Аппаратное совещание в Одесском горсовете 14 февраля: смотрите видео