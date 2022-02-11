Совещание устроили 10 февраля. Участие в нем приняли должностные лица мэрии Одессы и работники управления ГСЧС в Одесской области.
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Прифронтовая территория
Профильным вопросом стала защита населения Одессы от потенциальных угроз. В частности, обсудили состояние укрытий в городе.
В Одессе обсудили вопросы гражданской защиты населения / Фото Одесского горсовета
Заместитель мэра Олег Брындак, который отвечает за направление гражданской защиты в Одессе, заявил, что укрытий объектов двойного назначения в городе почти тысяча. Всех их нужно проверить и убедиться в пригодности к использованию.
В городе проверят все укрытия / Фото Одесского горсовета
Чиновник отметил, что учитывая геополитическое положение и военно-политическую обстановку вокруг Украины, Одессу рассматривают как вероятную прифронтовую территорию. Поэтому Гражданская защита одесситов является вопросом нацбезопасности.
Средства оповещения
На совещании обсудили и потребность в проверке существующей системы оповещения населения. В городе планируют разработать также альтернативные способы уведомления людей об опасности.
Одессу рассматривают как прифронтовую территорию / Фото Одесского горсовета
В Одессе должны сделать полномасштабную инвентаризацию защитных сооружений. Наработают также алгоритм действий в нестандартных ситуациях в учебных заведениях и других местах.
По словам Геннадия Труханова, в Одессу должны приехать специалисты из Германии. Им покажут имеющиеся наработки, а международные партнеры поделятся своим опытом.
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Совещание по вопросам гражданской защиты в Одессе: смотрите видео