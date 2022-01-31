Видеоролик обнародовал в соцсетях представитель общественной инициативы "Вуличний фронт" Демьян Ганул. Он подчеркнул, что одесситы готовы воевать за свободу и независимость.

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Защита Одессы

Участие в создании видео приняли несколько десятков представителей патриотических организаций Одессы. Ролик начался с куплета "Марша новой армии".

После одесситы обратились с эмоциональной речью к российским оккупантам. Они заявили, что Одесса героически оборонялась против нацистов во время Второй мировой войны и будет защищаться против рашистов.

Не дадим маму обидеть! Отступать некуда, за нами только море!

– акцентировали авторы видеообращения.

Мужчины подчеркнули, что одесские катакомбы помогали партизанам, поэтому помогут и сейчас. Жители готовы защищать родной город, как и в 2014 году.

На создание такого ролика одесситов побудило скопление более 100 тысяч российских войск вокруг границ Украины. Они отметили, что независимо от языка, вероисповедания или политических взглядов все станут единым фронтом против оккупантов из России.

Эмоциональное обращение одесситов к российским оккупантам: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Возможное нападение России: коротко

О том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину, предупредила американская и украинская разведка еще осенью 2021 года. Тогда Кремль стянул к границам более 100 тысяч войск.

Эксперты предполагают, что российская агрессия будет происходить по нескольким направлениям – Беларусь, Черное море и временно оккупированные территории Донбасса.

ВСУ сообщили, что готовы к любым сценариям. В частности, в арсенале защитников Украины есть комплексы Javelin и беспилотники.

Западные партнеры также готовы наложить на Россию дополнительные экономические санкции в случае дальнейшей агрессии Кремля.

Актуально – добровольцы записываются в территориальную оборону: смотрите видео

Текст публикации в фейсбуке:

"В ситуации, когда более 100 000 российских войск стоят вокруг наших границ, мы заявляем: "Мы готовы воевать за нашу свободу и независимость!

Именно поэтому все патриотические организации Одессы без сомнения станут единым фронтом против российских оккупантов.

Одесса всегда славилась разнообразием национальностей и гостеприимством, но только для тех, кто приходит к нам с миром.

Граждане нашего города защищали свои дома от немецких нацистов 81 год назад. Мы выстояли в 2014 году, перед современными российскими нацистами, развязавшими войну на украинской земле.

Одесситы 2 мая 2014 года как никто другой показали, что Одесса – это Украина.

Так и сегодня, несмотря на все разногласия, которые возникли между нами в последние годы. Независимо от языка, на котором мы общаемся. В какие церкви, синагоги или мечети ходим. За кого мы отдавали голоса на выборах. Мы все станем бок о бок против российских оккупантов.

Слава Украине! Слава Одессе!"