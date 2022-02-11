Нараду влаштували 10 лютого. Участь у ній взяли посадовці мерії Одеси і працівники управління ДСНС в Одеській області.

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Прифронтова територія

Профільним питанням став захист населення Одеси від потенційних загроз. Зокрема, обговорили стан укриттів у місті.



В Одесі обговорити питання цивільного захисту населення / Фото Одеської міськради

Заступник мера Олег Бриндак, який відповідає за напрям цивільного захисту в Одесі, заявив, що укриттів об'єктів подвійного призначення в місті майже тисяча. Усіх їх потрібно перевірити та переконатися в придатності до використання.



У місті перевірять всі укриття / Фото Одеської міськради

Посадовець наголосив, що з огляду на геополітичне становище та військово-політичну обстановку довкола України, Одесу розглядають як ймовірну прифронтову територію. Відтак цивільний захист одеситів є питанням нацбезпеки.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Засоби оповіщення

На нараді обговорили й потребу в перевірці наявної системи оповіщення населення. У місті планують розробити також альтернативні способи повідомлень людей про небезпеку.



Одесу розглядають як прифронтову територію / Фото Одеської міськради

В Одесі мають зробити повномасштабну інвентаризацію захисних споруд. Напрацюють також алгоритм дій у нестандартних ситуаціях в закладах освіти та інших місцях.

За словами Геннадія Труханова, в Одесу мають приїхати спеціалісти з Німеччини. Їм покажуть наявні напрацювання, а міжнародні партнери поділяться своїм досвідом.

Нарада з питань цивільного захисту в Одесі: дивіться відео