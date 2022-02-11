Нараду влаштували 10 лютого. Участь у ній взяли посадовці мерії Одеси і працівники управління ДСНС в Одеській області.

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Прифронтова територія

Профільним питанням став захист населення Одеси від потенційних загроз. Зокрема, обговорили стан укриттів у місті.

В Одеській мерії обговорити питання цивільного захисту населення
В Одесі обговорити питання цивільного захисту населення / Фото Одеської міськради

Заступник мера Олег Бриндак, який відповідає за напрям цивільного захисту в Одесі, заявив, що укриттів об'єктів подвійного призначення в місті майже тисяча. Усіх їх потрібно перевірити та переконатися в придатності до використання.

У місті перевірять всі укриття
У місті перевірять всі укриття / Фото Одеської міськради

Посадовець наголосив, що з огляду на геополітичне становище та військово-політичну обстановку довкола України, Одесу розглядають як ймовірну прифронтову територію. Відтак цивільний захист одеситів є питанням нацбезпеки.

Засоби оповіщення

На нараді обговорили й потребу в перевірці наявної системи оповіщення населення. У місті планують розробити також альтернативні способи повідомлень людей про небезпеку.

Одесу розглядають як прифронтову територію
Одесу розглядають як прифронтову територію / Фото Одеської міськради

В Одесі мають зробити повномасштабну інвентаризацію захисних споруд. Напрацюють також алгоритм дій у нестандартних ситуаціях в закладах освіти та інших місцях.

За словами Геннадія Труханова, в Одесу мають приїхати спеціалісти з Німеччини. Їм покажуть наявні напрацювання, а міжнародні партнери поділяться своїм досвідом.

Нарада з питань цивільного захисту в Одесі: дивіться відео