Про це Геннадій Труханов заявив на апаратній нараді 14 лютого. Мер Одеси зазначив, що в укриттях застарілі системи вентиляції, що унеможливлює їх використання.
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Стан бомбосховищ в Одесі
Як розповів Геннадій Труханов, приводили споруди територіальної оборони до ладу почали ще в 2015 році. Звідти вивезли сміття, провели водовідведення і водопостачання, щоб ними змогли користуватися люди.
Система вентиляції зроблена ще за часів СРСР і не оновлювалась. Фактично, це фікція,
– наголосив Труханов.
Міський голова пояснив, що в Одесі є 353 споруди територіальної оборони. Із них 85 перебувають в комунальній власності.
Укриття передбачають перебування там людей до 48 годин. Але з наявною системою вентиляції уже за 2 години там неможливо буде дихати.
Рекомендації експертів
Мер Одеси додав, що в місті є ще 87 об'єктів подвійного значення, зокрема паркінги. Обстежити вдалося лише 40 із них, на решту комісію не допустили.
У місті ухвалили рішення про обов'язковий допуск представників муніципалітету, рятувальників та поліції для перевірки таких об'єктів.
Окрім цього, в Одесу приїжджала делегація з Німеччини. Експерти поділилися своїм досвідом.
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Опісля в місті вирішили оновити системи вентиляції в укриттях. Геннадій Труханов зазначив, що це проблема всієї України, тож варто це питання включити в державні програми.
"Ми знайшли виробників нових систем вентиляції. Коштують вони недешево", – додав міський голова Одеси.
Апаратна нарада в Одеській міськраді 14 лютого: дивіться відео