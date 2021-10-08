Олигарх Жеваго купил спиртзавод на Львовщине

Бывший народный депутат, бизнесмен Константин Жеваго купил Воютицкий спиртзавод. Предприятие раньше принадлежало госконцерну "Укрспирт".

Воютицкий спиртзавод продали на торгах Фонда госимущества Украины. Его приватизировало ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость".

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Жеваго купил спиртзавод на Львовщине

Жеваго формирует новое направление по производству спирта – кроме Воютицкого МДП, он приобрел еще 4 спиртзавода "Укрспирт". В частности, в состав группы экс-нардепа на данный момент входят 5 спиртзаводов:

Воютицкий (Львовская область);

Вишняковский (Полтавщина);

Иванковский (Черкасская область);

Тхоривский (Киевская область);

Должокский (Хмельницкая область).

На протяжении декабря 2020 года – мая 2021 года предприятия приватизировала одна и та же киевская структура – ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость". Ее конечным бенефициаром является киевлянин Дмитрий Березовенко. Об этом говорится в документах, которые передали Антимонопольному комитету для разрешения на покупку спиртзаводов. Суммарные затраты компании на приватизацию 5 предприятий составляют 300 тысяч гривен. Конечным владельцем инвестиций является Жеваго.

По информации "Твой город", приватизация заводов "Укрспирта" началась осенью прошлого года и продолжается до сих пор. В частности, во Львовской области на аукционах продали Воютицкий, Рава-Русский, Сокальский и Бродовский спиртзаводы. В частности, в декабре 2020 года Фонд госимущества продал Бродовский спиртзавод за 55 миллионов гривен. Компания "Климат плюс" стала его новым владельцем и получила бардохранилище, спиртобазы, солодовню, ферму и зернохранилище.

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Коротко о Константине Жеваго