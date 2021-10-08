Воютицький спиртзавод продали на торгах Фонду держмайна України. Його приватизувало ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

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Жеваго купив спиртзавод на Львівщині

Жеваго формує новий напрямок з виробництва спирту – окрім Воютицького МДП, він придбав ще 4 спиртзаводи "Укрспирту". Зокрема, до складу групи екснардепа наразі входять 5 спиртзаводів:

Воютицький (Львівщина);

Вишняківський (Полтавщина);

Іванківський (Черкащина);

Тхорівскій (Київщина);

Довжоцький (Хмельниччина).

Впродовж грудня 2020 року – травня 2021 року підприємства приватизувала одна і тією ж київська структура – ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість". Її кінцевим бенефіціаром є киянин Дмитро Березовенко. Про це мовиться у документах, які передали Антимонопольному комітету за дозволом на купівлю спиртзаводів. Сумарні витрати компанії на приватизацію 5 підприємств становлять 300 мільйонів гривень. Кінцевим власником інвестицій є Жеваго.

За інформацією "Твоє місто", приватизація заводів "Укрспирту" розпочалася восени минулого року й триває дотепер. Зокрема, на Львівщині на аукціонах продали Воютицький, Рава-Руський, Сокальський і Бродівський спиртзаводи. Зокрема, у грудні 2020 року Фонд держмайна продав Бродівський спиртзавод за 55 мільйонів гривень. Компанія "Клімат плюс" стала його новим власником та отримала бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму і зерносховище.

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