Воютицький спиртзавод продали на торгах Фонду держмайна України. Його приватизувало ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".
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Жеваго купив спиртзавод на Львівщині
Жеваго формує новий напрямок з виробництва спирту – окрім Воютицького МДП, він придбав ще 4 спиртзаводи "Укрспирту". Зокрема, до складу групи екснардепа наразі входять 5 спиртзаводів:
- Воютицький (Львівщина);
- Вишняківський (Полтавщина);
- Іванківський (Черкащина);
- Тхорівскій (Київщина);
- Довжоцький (Хмельниччина).
Впродовж грудня 2020 року – травня 2021 року підприємства приватизувала одна і тією ж київська структура – ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість". Її кінцевим бенефіціаром є киянин Дмитро Березовенко. Про це мовиться у документах, які передали Антимонопольному комітету за дозволом на купівлю спиртзаводів. Сумарні витрати компанії на приватизацію 5 підприємств становлять 300 мільйонів гривень. Кінцевим власником інвестицій є Жеваго.
За інформацією "Твоє місто", приватизація заводів "Укрспирту" розпочалася восени минулого року й триває дотепер. Зокрема, на Львівщині на аукціонах продали Воютицький, Рава-Руський, Сокальський і Бродівський спиртзаводи. Зокрема, у грудні 2020 року Фонд держмайна продав Бродівський спиртзавод за 55 мільйонів гривень. Компанія "Клімат плюс" стала його новим власником та отримала бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму і зерносховище.
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Коротко про Костянтина Жеваго
- Костянтин Жеваго – український бізнесмен, екснардеп 8 скликань, виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo.
- Він є засновником банку "Фінанси та Кредит".
- Жеваго перебуває на 3 сходинці рейтингу найбагатших людей від "Forbes Україна" за 2021 рік. Його статки сягають 2,4 мільярда доларів.
- Екснардеп є фігурантом справи щодо розкрадання 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та Кредит".
- У зв'язку з цим, 26 липня 2021 року МВС оголосило Жеваго у розшук. Також його шукає Інтерпол.