Жеваго не надто афішує свою власність і, судячи з його офіційної декларації, навіть приховує значну її частину.

Колишній народний депутат (3-8 скликання ВР), виконавчий директор Ferrexpo та бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" був визнаний журналом Forbes наймолодшим мільярдером у Європі, який сам заробив свої статки.

Сайт 24 каналу продовжує серію текстів про те, чим володіють українські мільярдери. Розповідаємо про майно політика та бізнесмена Костянтина Жеваго, який посідає сьому сходинку рейтингу зі статками 1,1 мільярда доларів.

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Мільярдер-"безхатько"

У декларації Жеваго за 2015 рік олігарх вказав квартиру у Києві площею 207 квадратних метрів, що перебувала у власності його дружини – Аліни Жеваго. Однак у пізніших звітах інформація про нерухомість відсутня. Тобто, якщо виходити з офіційних даних, український мільярдер не має власного житла.

Транспорт Костянтина Жеваго

Бізнесмен володіє яхтою Z 2014 року випуску. За даними SuperYachtFan, її довжина – 65 метрів, має 7 кают для гостей. Тут є масажний кабінет, тренажерна зала, сауна та салон-перукарня. У каюті власників встановлено панорамні вікна. Вартість яхти – близько 80 млн доларів (приблизно 2,1 млрд грн).







Яхта Z Костянтина Жеваго / Фото Raphael Belly, SuperYachtFan

Бізнес-джет Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS з бортовим номером G-XXRS. Його вартість оцінюється приблизно в 50 млн доларів. Розрахований на 14 пасажирів.



Bombardier BD-700-1A10 / Фото Mike Vallentin, the Aircraft Encyclopedia

Вертоліт Augusta A109, бортовий номер якого – KVZ (Костянтин Валентинович Жеваго).



Вертоліт Костянтина Жеваго / Фото з відкритих джерел

Має Жеваго і низку елітних автомобілів також з іменними номерами KVZ. Один із них –спорткар Aston Martin ONE-77 (вартість 2 мільйони доларів). Всього було випущено 77 таких авто.





Aston Martin ONE-77 / Фото topgir.com.ua

З таким же номером у Києві неодноразово бачили не менш рідкісний Ferrari 599 SA Aperta за близько 500 тисяч доларів. Цих суперкарів існує всього 80.



Ferrari 599 SA Aperta / Фото topgir.com.ua

Такі ж номерні знаки були помічені і на Mercedes-Benz SLR McLaren (початкова ціна – 850 тисяч доларів) та Aston Martin Vanquish. Втім, за інформацією ЗМІ, всі ці суперкари були вивезені з України ще кілька років тому. За однією версією авто продані, за іншою – зберігаються за кордоном.





SLR McLaren та Aston Martin Vanquish з іменними номерами / Фото topgir.com.ua

Все згадане вище рухоме майно Жеваго "забув" внести в декларацію.

Інше цінне майно Жеваго

У декларації за 2019 рік мільярдер вказав шість годинників елітних брендів Patek Philippe, Audemars Piguet, Franck Muller, Blancpain.

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