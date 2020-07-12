Продовжуємо серію матеріалів про те, чим володіють українські мільярдери. Розповідаємо про п'ятого президента та чинного нардепа Петра Порошенка, який – на третій сходинці рейтингу зі статком у 1,4 мільярда доларів.

У 2019 році п'ятий президент та нардеп ІХ скликання Петро Порошенко задекларував чималі площі нерухомості (повна або часткова власність), колекцію творів мистецтва, три автомобілі та низку елітних годинників, прикрас та предметів інтер'єру. Деталі – у матеріалі 24 каналу.

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Нерухомість Петра Порошенка

Згідно з електронною декларацією, він має у своїй власності три квартири у Києві, одну у Вінниці та двоповерховий будинок з прибудовами загальною площею 1331,70 квадратних метрів, розташований у елітному селищі Козин Київській області.





Маєток Порошенка у Козині

Цей будинок ЗМІ порівнювали з офіційною резиденцією президента США – Білим домом. Вони справді схожі, однак територія помешкання американського президента – 5100 квадратних метрів, що майже у 5 разів більше.

Як виглядає будинок Порошенка з висоти: відео

На території садиби є ще один, менший, будинок, котедж для гостей, баня, дві альтанки біля води та церква.



Маленька церква на території маєтку Порошенків

За інформацією програми "Схеми", Порошенко на 50 років орендував й ділянку над річкою у Козині, площею 0,75 гектара, яку огородив спільним парканом зі своїм маєтком.



Місцеві жителі не мають вільного доступу до цієї ділянки берега

Ще один, менший, будинок родини – у селі Петропавлівське Бориспільського району Київської області. Зареєстрований він на дружину п’ятого президента, Марину Порошенко.

Також родина Порошенків має 7 земельних ділянок у Козині, Києві та с. Петропавлівське Київської області загальною площею понад 56 тисяч квадратних метрів.

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За даними bihus.декларації, п'ятому президенту належить також база відпочинку "Лебідь" площею 2425 квадратних метрів неподалік селища Лиман Одеської області. Тут офіційно – право власності третьої особи, але "наявні ознаки, відповідно до частини 3 статті 46 ЗУ "Про запобігання корупції".

Як вказано на ресурсі IGotoWorld, база розташована на березі Чорного моря, тут є як цегляні двоповерхові, так і одноповерхові дерев'яні будиночки для відпочивальників.





База відпочинку "Лебідь" / Фото IGotoWorld, 20.ua

У 2016 році "Схеми" опублікували фотографії розкішної вілли Петра Порошенка в провінції Малага, що на півдні Іспанії. Офіційно ця нерухомість зареєстрована на компанію Feruvita SL.







Вілла Порошенка в Іспанії / Фото "Схеми"

Автомобілі

Петру Олексійовичу належить Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 року випуску та Mercedes-Benz S 500L 4 Matic 2015 року випуску.

Марина Порошенко володіє Jaguar XF 4.2 L V8 2008 року випуску.

Інше цінне майно

Петро Порошенко також у 2019 році задекларував низку цінного рухомого майна.

Зокрема, колекції:

65 картин українських та російських майстрів 19-20 століття;

15 картин старих майстрів;

4 картини сучасних художників імпресіоністів та сюреалістів;

6 скульптур 19-20-го сторіччя.

43 картини всесвітньо відомих художників із приватної колекції Порошенка стали причиною того, що ДБР його викликала на допит у кінці травня. Твори мистецтва фігурують у справі бюро розслідувань щодо "переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей".



26 травня п’ятий президент не з’явився у відомство, натомість презентував виставку цих картин у Музеї Івана Гончара. Представники ДБР тоді прийшли до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії, силовики виламали двері. 10 червня Порошенко таки прийшов на допит. На картини наразі накладено арешт.



На 43 картини з колекції наразі накладено арешт / Фото пресслужба Євросолідарності

Задекларована і скульптура Гуглієльмо Пугі "Хлопчик рибалка" (придбана у вересні 2015 року, вартість 209 792 гривень) та шість наручних годинників елітних брендів: Hublot, Breguet, Patek Philippe.

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