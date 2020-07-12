Продолжаем серию материалов о том, чем владеют украинские миллиардеры. Рассказываем про пятого президента и действующего нардепа Петра Порошенко, который на третьей строчке рейтинга с состоянием в 1,4 миллиарда долларов.

В 2019 году пятый президент и нардеп IX созыва Петр Порошенко задекларировал немалые площади недвижимости (полная или частичная собственность), коллекцию произведений искусства, три автомобиля и ряд элитных часов, украшений и предметов интерьера. Детали – в материале 24 канала.

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Недвижимость Петра Порошенко

Согласно электронной декларации, он имеет в своей собственности три квартиры в Киеве, одну в Виннице и двухэтажный дом с пристройками общей площадью 1331,70 квадратных метров, расположен в элитном поселке Козин Киевской области.





Имение Порошенко в Козине

Этот дом СМИ сравнивали с официальной резиденцией президента США – Белым домом. Они действительно похожи, однако территория дома американского президента – 5100 квадратных метров, что почти в 5 раз больше.

Как выглядит дом Порошенко с высоты: видео

На территории усадьбы есть еще один, меньший, дом, коттедж для гостей, баня, две беседки возле воды и церковь.



Маленькая церковь на территории имения Порошенко

По информации программы "Схемы", Порошенко на 50 лет арендовал и участок над рекой в Козине, площадью 0,75 гектара, которую попытался огородить общим забором со своим имением.



Местные жители не имеют свободного доступа к этому участку берега

Еще один, меньший, дом семьи – в селе Петропавловское Бориспольского района Киевской области. Зарегистрирован он на жену пятого президента Марину Порошенко.

Также семья Порошенко владеет 7 земельными участками в Козине, Киеве и с. Петропавловское Киевской области общей площадью более 56 тысяч квадратных метров.

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По данным bihus.декларации, пятому президенту принадлежит также база отдыха "Лебедь" площадью 2425 квадратных метров недалеко от поселка Лиман Одесской области. Официально здесь – право собственности третьего лица, но "имеющиеся признаки, согласно части 3 статьи 46 ЗУ "О предотвращении коррупции".

Как указано на ресурсе IGotoWorld, база расположена на берегу Черного моря, здесь есть как кирпичные двухэтажные, так и одноэтажные деревянные домики для отдыхающих.





База отдыха" Лебедь" / Фото IGotoWorld, 20.ua

В 2016 году "Схемы" опубликовали фотографии роскошной виллы Петра Порошенко в провинции Малага, что на юге Испании. Официально эта недвижимость зарегистрирована на компанию Feruvita SL.







Вилла Порошенко в Испании / Фото "Схемы"

Автомобили

Петру Алексеевичу принадлежит Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска и Mercedes-Benz S 500L 4 Matic 2015 года выпуска.

Марина Порошенко владеет Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года выпуска.

Другое ценное имущество

Петр Порошенко также в 2019 году задекларировал ряд ценного движимого имущества.

В частности, коллекции:

65 картин украинских и русских мастеров 19-20 века;

15 картин старых мастеров;

4 картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов;

6 скульптур 19-20-го века.

43 картины всемирно известных художников из частной коллекции Порошенко стали причиной того, что ГБР его вызвало на допрос в конце мая. Произведения искусства фигурируют в деле бюро расследований по причине "перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей". 26 мая пятый президент не явился в ведомство, зато презентовал выставку этих картин в Музее Ивана Гончара. Представители ГБР тогда пришли в музей, чтобы вручить Порошенко сообщение о вызове на допрос и провести следственные действия, силовики выломали дверь. 10 июня Порошенко таки пришел на допрос. На картины сейчас наложен арест.



На 43 картины из коллекции сейчас наложен арест / Фото прессслужба Евросолидарности

Задекларирована и скульптура Гуглиельмо Пуги "Мальчик рыбак" (приобретена в сентябре 2015 года, стоимость 209 792 гривен) и шесть наручных часов элитных брендов: Hublot, Breguet, Patek Philippe.

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