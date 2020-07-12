Имущество миллиардеров Украины: чем владеет Петр Порошенко
Продолжаем серию материалов о том, чем владеют украинские миллиардеры. Рассказываем про пятого президента и действующего нардепа Петра Порошенко, который на третьей строчке рейтинга с состоянием в 1,4 миллиарда долларов.
В 2019 году пятый президент и нардеп IX созыва Петр Порошенко задекларировал немалые площади недвижимости (полная или частичная собственность), коллекцию произведений искусства, три автомобиля и ряд элитных часов, украшений и предметов интерьера. Детали – в материале 24 канала.
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Недвижимость Петра Порошенко
Согласно электронной декларации, он имеет в своей собственности три квартиры в Киеве, одну в Виннице и двухэтажный дом с пристройками общей площадью 1331,70 квадратных метров, расположен в элитном поселке Козин Киевской области.
Имение Порошенко в Козине
Этот дом СМИ сравнивали с официальной резиденцией президента США – Белым домом. Они действительно похожи, однако территория дома американского президента – 5100 квадратных метров, что почти в 5 раз больше.
Как выглядит дом Порошенко с высоты: видео
На территории усадьбы есть еще один, меньший, дом, коттедж для гостей, баня, две беседки возле воды и церковь.
Маленькая церковь на территории имения Порошенко
По информации программы "Схемы", Порошенко на 50 лет арендовал и участок над рекой в Козине, площадью 0,75 гектара, которую попытался огородить общим забором со своим имением.
Местные жители не имеют свободного доступа к этому участку берега
Еще один, меньший, дом семьи – в селе Петропавловское Бориспольского района Киевской области. Зарегистрирован он на жену пятого президента Марину Порошенко.
Также семья Порошенко владеет 7 земельными участками в Козине, Киеве и с. Петропавловское Киевской области общей площадью более 56 тысяч квадратных метров.
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По данным bihus.декларации, пятому президенту принадлежит также база отдыха "Лебедь" площадью 2425 квадратных метров недалеко от поселка Лиман Одесской области. Официально здесь – право собственности третьего лица, но "имеющиеся признаки, согласно части 3 статьи 46 ЗУ "О предотвращении коррупции".
Как указано на ресурсе IGotoWorld, база расположена на берегу Черного моря, здесь есть как кирпичные двухэтажные, так и одноэтажные деревянные домики для отдыхающих.
База отдыха" Лебедь" / Фото IGotoWorld, 20.ua
В 2016 году "Схемы" опубликовали фотографии роскошной виллы Петра Порошенко в провинции Малага, что на юге Испании. Официально эта недвижимость зарегистрирована на компанию Feruvita SL.
Вилла Порошенко в Испании / Фото "Схемы"
Автомобили
Петру Алексеевичу принадлежит Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска и Mercedes-Benz S 500L 4 Matic 2015 года выпуска.
Марина Порошенко владеет Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года выпуска.
Другое ценное имущество
Петр Порошенко также в 2019 году задекларировал ряд ценного движимого имущества.
В частности, коллекции:
- 65 картин украинских и русских мастеров 19-20 века;
- 15 картин старых мастеров;
- 4 картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов;
- 6 скульптур 19-20-го века.
На 43 картины из коллекции сейчас наложен арест / Фото прессслужба Евросолидарности
Задекларирована и скульптура Гуглиельмо Пуги "Мальчик рыбак" (приобретена в сентябре 2015 года, стоимость 209 792 гривен) и шесть наручных часов элитных брендов: Hublot, Breguet, Patek Philippe.