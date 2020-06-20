У кінці травня журнал "Forbes Україна" вперше з 2016 року опублікував список 100 найбагатших українців. Сайт 24 каналу підготував серію матеріалів про те, чим володіють українські мільярдери. Розповідаємо про Віктора Пінчука, який – на другій сходинці рейтингу зі статком у 1,4 мільярда доларів.

Серед власності родини українського бізнес-магната Віктора Пінчука – елітна нерухомість за кордоном, автомобілі бізнес-класу та кілька літаків, якими той регулярно користується.

До теми Мільярдери України: з чого починали свій бізнес найбагатші українці

Нерухомість Пінчука

У відкритому доступі даних щодо майна мільярдера не так багато. Достеменно відомо лиш, що йому належить вілла у Кенсінгтоні (престижний район Лондона, Велика Британія).

Лондонське помешкання мільярдер придбав за 80 млн фунтів (понад 2,6 мільярди гривень за нинішнім курсом), що, за інформацією ЗМІ, було рекордною ціною за нерухомість у Британії. Сам Пінчук назвав це інвестицією.

"Я точно знаю, що сьогодні Лондон – найдорожче місто в світі, і ціни на нерухомість там будуть рости. Фантастичними темпами. І всім, хто має змогу інвестувати в нерухомість, раджу робити це там. У Лондон стікається новий капітал країн Азії, Китаю, Індії, Росії та арабських країн. Уже сьогодні куплений нами будинок ми можемо продати на 10-15% дорожче. У мене навіть думки не було "купити в Лондоні найдорожчий будинок". Ми вибирали об'єкт для інвестицій, а не для життя", – розповів мільярдер в інтерв’ю виданню Дзеркало тижня 21 червня 2008 року.



Фасад британської вілли Пінчука / Фото DailyMail

За інформацією УП, це – п’ятиповерхова вікторіанська вілла. Після ремонту її площа становить близько 2 тисяч квадратних метрів. У будинку є ліфт на вісім персон, дві обідні кімнати, дев'ять спалень з ванними, шість віталень, декорованих мармуровими колонами, кінотеатр, басейн, спортивна зала та сауна.

З 1941 по 1997 рік у помешканні була школа-пансіон для дівчат з аристократичних сімей. Газета Evening Standard передавала, що вартість ремонту будинку становила 10 мільйонів фунтів (понад 320 млн гривень за нинішнім курсом).





Маєток Пінчука у Лондоні / Фото DailyMail, Bruns, УП

У 2014-му британський онлайн-ресурс оглядів і порівнянь товарів та послуг Comparecamp включив віллу в ТОП-10 найдорожчих маєтків Британії (10 місце).



Будинок Пінчуків є одним із найдорожчих у Британії / Скріншот Comparecamp

У тому ж 2008-му Віктор Пінчук придбав чотири вілли на Сардинії (острів у Середземному морі, входить до складу Італії), передає Liga.net з посиланням на італійську газету La Stampa. За даними видання, будинки обійшлися мільярдеру у $75 млн і купували їх через Белізький Orinbay Worldwide Limited.



Смарагдовий берег / Фото italymagazine

До цього "пакету" нерухомості входять дві вілли категорії суперлюкс: Luci del mare на 15 кімнат, Samanna – на 21 і з великим садом площею 5,8 тис. кв м. І ще два менших 5-кімнатних будинки La Torre і La Deseada безпосередньо на Смарагдовому березі.







Вілла La Torre / відкрите джерело

Авто та літак

Мільярдер, як неодноразово помічали журналісти-розслідувачі, їздить у супроводі кортежа з авто бізнес-класу та літає власним літаком.









Авто з кортежу Пінчука / Фото Схеми

Зокрема, ЗМІ згадували про повітряні судна The Gulfstream G650 та Bombardier Global Express 6000. Останній, зокрема, "засвітився" у 2017 році, коли ним користувалася українська делегація у ТКГ для польотів у Мінськ. Однак, чи є мільярдер власником цих моделей ,чи лише регулярно користується ними – достеменно не відомо.





Bombardier Global Express 6000 / Фото aircraftforsale.com, jets.ru

Дивіться відео про потужності The Gulfstream G650:

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