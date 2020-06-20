В конце мая журнал "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Сайт 24 канала подготовил серию материалов о том, чем владеют украинские миллиардеры. Рассказываем о Викторе Пинчуке, который на второй строчке рейтинга с состоянием в 1,4 миллиарда долларов.

Среди собственности семьи украинского бизнес-магната Виктора Пинчука – элитная недвижимость за рубежом, автомобили бизнес-класса и несколько самолетов, которыми тот регулярно пользуется.

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Недвижимость Пинчука

В открытом доступе данных по имуществу миллиардера не так много. Доподлинно известно лишь, что ему принадлежит вилла в Кенсингтоне (престижный район Лондона, Великобритания).

Лондонское жилье миллиардер приобрел за 80 млн фунтов (более 2,6 миллиардов гривен по нынешнему курсу), что, по информации СМИ, было рекордной ценой за недвижимость в Британии. Сам Пинчук назвал это инвестицией.

"Я точно знаю, что сегодня Лондон – самый дорогой город в мире, и цены на недвижимость там будут расти. Фантастическими темпами. И всем, кто имеет возможность инвестировать в недвижимость, советую делать это там. В Лондон стекается новый капитал стран Азии, Китая, Индии, России и арабских стран. Уже сегодня купленный нами дом мы можем продать на 10-15% дороже. У меня даже мысли не было "купить в Лондоне самый дорогой дом". Мы выбирали объект для инвестиций, а не для жизни", – рассказал миллиардер в интервью изданию Зеркало недели 21 июня 2008 года.

Фасад британской виллы Пинчука / Фото DailyMail

По информации УП, это – пятиэтажная викторианская вилла. После ремонта ее площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров. В доме есть лифт на восемь персон, две обеденные комнаты, девять спален с ванными, шесть гостиных, декорированных мраморными колоннами, кинотеатр, бассейн, спортивный зал и сауна.

С 1941 до 1997 года в доме была школа-пансион для девушек из аристократических семей. Газета Evening Standard передавала, что стоимость ремонта дома составила 10 миллионов фунтов (более 320 млн гривен по нынешнему курсу).





Имение Пинчука в Лондоне / Фото DailyMail, Bruns, УП

В 2014-м британский онлайн-ресурс обзоров и сравнений товаров и услуг Comparecamp включил виллу в ТОП-10 самых дорогих особняков Великобритании (10 место).

Дом Пинчуков является одним из самых дорогих в Британии / Скриншот Comparecamp

В том же 2008-м Виктор Пинчук приобрел четыре виллы на Сардинии (остров в Средиземном море, входит в состав Италии), передает Liga.net со ссылкой на итальянскую газету La Stampa. По данным издания, дома обошлись миллиардеру в $75 млн и покупали их через белизский Orinbay Worldwide Limited.

Изумрудный берег / Фото italymagazine

В этот "пакет" недвижимости входят две виллы категории суперлюкс: Luci del mare на 15 комнат, Samanna – на 21 и с большим садом площадью 5,8 тыс. кв м. И еще два меньших 5-комнатных дома La Torre и La Deseada непосредственно на Изумрудном берегу.





Вилла La Torre / открытый источник

Авто и самолет

Миллиардер, как неоднократно замечали журналисты-расследователи, ездит в сопровождении кортежа из авто бизнес-класса и летает на собственном самолете.









Авто из кортежа Пинчука / Фото Схемы

В частности, СМИ упоминали о воздушных судах The Gulfstream G650 и Bombardier Global Express 6000. Последний, в частности, "засветился" в 2017 году, когда им пользовалась украинская делегация в ТКГ для полетов в Минск. Однако, владеет ли миллиардер этими моделями или только регулярно пользуется ими – точно неизвестно.





Bombardier Global Express 6000 / Фото aircraftforsale.com, jets.ru

Смотрите видео про мощности The Gulfstream G650:

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