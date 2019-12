Мільярдери України: що треба знати про Віктора Пінчука

Олігарх, власник бізнес-імперії та відомий меценат Віктор Пінчук стабільно входить до рейтингів найбільш заможних людей України та світу. Що відомо про українського мільярдера, з чого він починав свій бізнес та якими активами володіє зараз – у матеріалі 24 каналу.

24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас з найбагатшими людьми України (за версією журналу НВ). Віктор Пінчук зберіг за собою друге місце у списку.

Статки: 2,31 млрд доларів

Основний актив: Інтерпайп

Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -14%

Дитинство і юність

Віктор Пінчук народився 14 грудня 1960 року в Києві. Щоправда, дитинство та студентські роки майбутній олігарх провів у Дніпрі, куди сім’я переїхала після його народження. Виховувався в інтелігентній єврейській родині: батько, Михайло Пінчук, працював на заводі металургом, а мати, Софія Пінчук, була науковим співробітником Дніпропетровського металургійного інституту.

Цей же ВНЗ Віктор Пінчук у 1983 році закінчив із червоним дипломом. За фахом він – інженер-металург. Під час навчання підпрацьовував лаборантом в інституті, а також – різальником холодних труб на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі. На канікулах працював нічним сторожем на авторемонтному заводі.

У 1987 році Пінчук захистив кандидатську дисертацію, у якій дослідив проблеми розробки нових технологічних схем виробництва трубної продукції.

Працював також у Державному науково-дослідному проектному інституті трубної промисловості у Дніпрі, де пройшов шлях від стажиста-дослідника до старшого наукового співробітника.



Віктор Пінчук у дитинстві | архівне фото

Як і де почав бізнес

Сам олігарх розповідає, що у 1987 році створив "творчий колектив", який займався впровадженням нових технологій та освоював виробництво профільних труб на Могильовському металургійному заводі.

А вже у 1990 році, разом із тестем, своєю матір'ю і дружиною, він заснував інвестиційно-наукову групу "Інтерпайп". Спочатку підприємство було дилером газової компанії "Ітера", яка займалася імпортом туркменського та російського газу. Справа будувалася на перепродажі труб: "державна" і "комерційна" ціни значно відрізнялися. З роками цей бізнес виріс у багато разів.

"Якщо я вчився на трубника, то і гроші свої я заробляв як трубники. У мене не було ніякого капіталу, крім знань. Знань предмета роботи і знань людей ... Розмови про "блат" і так далі для мене – повна маячня! Я сам став спочатку мільйонером, потім мультимільйонером ... В результаті професійної діяльності. І я не розпорошувався ні на що інше", – пояснює свій шлях Віктор Пінчук, який вже у 1997 році став президентом "Інтерпайпу".

З 1998 мільярдер перебував у цивільному шлюбі, а у 2002 офіційно одружився на Олені Франчук, доньці другого президента України Леоніда Кучми (через що, власне, його і підозрюють у використанні родинних зв’язків для побудови успішного бізнесу). Це – його другий шлюб. Має сина і трьох доньок.

Скандали, пов’язані з Пінчуком

Вперше у гучний скандал Віктор Пінчук потрапив у 1999 році. Тоді йшлося про розкрадання державного майна, ухилення від сплати податків та переховування валюти за межами України.

Крім того, Пінчук набув чималих активів за час президентства тестя Леоніда Кучми. Наприклад, консорціум "Інвестиційно-металургійний союз", співзасновниками якого були Віктор Пінчук і Рінат Ахметов, у 2004 році отримав у власність 93,02% акцій заводу "Криворіжсталь". Господарський суд Києва визнав незаконним продаж пакету акцій комбінату і постановив повернути їх у Фонд держмайна. Проте Пінчук все ж залишився власником низки інших великих активів.

У 2005 році суд визнав незаконною приватизацію Пінчуком Нікопольського феросплавного заводу і постановив повернути контрольний пакет державі. Довкола прав власності на завод розгорнулася справжня боротьба, яка тривала два роки і завершилася угодою між групами Віктора Пінчука й Ігоря Коломойського щодо поділу прав на завод. Держава опинилася поза рамками угоди і не повернула нічого.



Пінчуку закидають, що його успіху сприяв впливовий тесть / Victor Pinchuk Foundation

Ще один скандал, цього разу політичний, стався у грудні 2016 року. Тоді американська газета "Wall Street Journal" опублікувала статтю Віктора Пінчука під назвою "Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia" ("Україна має піти на болючі компроміси для миру з Росією"). Зокрема, олігарх запропонував відокремити питання анексії Криму від війни на Донбасі, провести там вибори і відмовитися від вступу України до ЄС та НАТО. Це спровокувало хвилю обурення у суспільстві.

Пізніше Пінчук спробував пояснити свою позицію у новій статті, де зазначив, що американська газета скоротила оригінал першої і це змінило її сенс. Зокрема, він зазначив: Крим – це Україна і Росія має його повернути, Україна повинна бути членом ЄС, а жодних компромісів з Москвою Київ мати не може (що суперечить першій опублікованій статті).

Основні джерела доходів сьогодні

Віктору Пінчуку наразі належить впливова бізнес-група "Інтерпайп", яка є важливим гравцем на ринку металевих труб. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості, однак вона також опосередковано контролює активи в різних сферах промисловості, послуг та інформації. Підприємства компанії розташовані переважно у Дніпропетровській області, а головний офіс – у Дніпрі.

В 2006 році було засновано інвестиційно-консалтингову групу "EastOne", що охоплює понад 20 бізнесів і проектів. Під керівництвом "EastOne Group" перебувають в тому числі:

Interpipe ПАТ (трубно-сталеливарна корпорація);

(трубно-сталеливарна корпорація); StarLightMedia (медіагрупа, до якої входять телеканали "Новий канал", ICTV, СТБ, QTV, М1, М2; газети "Факты и комментарии", "ИнвестГазета, ДЕЛО)";

(медіагрупа, до якої входять телеканали "Новий канал", ICTV, СТБ, QTV, М1, М2; газети "Факты и комментарии", "ИнвестГазета, ДЕЛО)"; Viktor Pincuk Foundation ;

; Eastlabs (бізнес-інкубатор в області ІТ).



Віктор та Олена Пінчук / Фонд Олени Пінчук

Однак цього року розмір статків Віктора Пінчука дещо зменшився. Головна причина – негативна ситуація на світових ринках, а також – низькі ціни на металопродукцію та дефіцит металобрухту в Україні. Зокрема, за дев'ять місяців "Інтерпайп Сталь" скоротила виплавку сталі на 6,5%.

Знижуються і показники медіагрупи Пінчука – StarLightMedia. Якщо у 2013 році частка перегляду телеканалів групи була понад 30%, то цього року вона становить 28%.

Негативно на статках олігарха позначився і запуск в Україні ринку електроенергії: ціна для промислових споживачів зросла на 20% і додаткові витрати компанії складають приблизно $1 млн на місяць.

Однак в інших підрозділів бізнес-імперії Пінчука не все так сумно. Наприклад, EBITDA трубного дивізіону збільшилася на 39%, а колісного зросла майже втричі – з $20,9 млн до $60,2 млн. Але компанії очікують падіння як внутрішнього споживання трубної продукції, так і погіршення ситуації на світовому ринку загалом.

Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету