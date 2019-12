Миллиардеры Украины: что нужно знать о Викторе Пинчуке

Олигарх, владелец бизнес-империи и известный меценат Виктор Пинчук стабильно входит в рейтинги наиболее состоятельных людей Украины и мира. Что известно об украинском миллиардере, с чего он начинал свой бизнес и какими активами владеет сейчас – в материале 24 канала.

24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины (по версии журнала НВ). Виктор Пинчук сохранил за собой второе место в списке.

Состояние: 2,31 млрд долларов

Основной актив: Интерпайп

Динамика по сравнению с 2018 годом: -14%

Детство и юность

Виктор Пинчук родился 14 декабря 1960 года в Киеве. Правда, детство и студенческие годы будущий олигарх провел в Днепре, куда семья переехала после его рождения. Воспитывался в интеллигентной еврейской семье: отец, Михаил Пинчук, работал на заводе металлургом, а мать, София Пинчук, была научным сотрудником Днепропетровского металлургического института.

Этот же вуз Виктор Пинчук в 1983 году закончил с красным дипломом. По специальности он – инженер-металлург. Во время учебы подрабатывал лаборантом в институте, а также – резчиком холодных труб на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе. На каникулах работал ночным сторожем на авторемонтном заводе.

В 1987 году Пинчук защитил кандидатскую диссертацию, в которой исследовал проблемы разработки новых технологических схем производства трубной продукции.

Работал также в Государственном научно-исследовательском проектном институте трубной промышленности в Днепре, где прошел путь от стажера-исследователя до старшего научного сотрудника.



Виктор Пинчук в детстве / архивное фото

Как и где начал бизнес

Сам олигарх рассказывает, что в 1987 году создал "творческий коллектив", который занимался внедрением новых технологий и осваивал производство профильных труб на Могилевском металлургическом заводе.

А уже в 1990 году, вместе с тестем, своей матерью и женой, он основал инвестиционно-научную группу "Интерпайп". Сначала предприятие было дилером газовой компании "Итера", которая занималась импортом туркменского и российского газа. Дело строилось на обычной перепродаже труб: "государственная" и "коммерческая" цены значительно отличались. С годами этот бизнес вырос многократно.

"Если я учился на трубника, то и деньги свои я зарабатывал как трубник. У меня не было никакого капитала, кроме знаний. Знаний предмета работы и знаний людей... Разговоры о "блате" и так далее для меня – полный бред! Я сам стал сначала миллионером, потом мультимиллионером... в результате профессиональной деятельности. И я не распылялся ни на что другое", – объясняет свой путь Виктор Пинчук, который уже в 1997 году стал президентом "Интерпайпа".

С 1998 года миллиардер находился в гражданском браке, а в 2002 году официально женился на Елене Франчук, дочери второго президента Украины Леонида Кучмы (из-за чего, собственно, его и подозревают в использовании родственных связей для построения успешного бизнеса). Это – его второй брак. Имеет сына и трех дочерей.

Скандалы, связанные с Пинчуком

Впервые в громкий скандал Виктор Пинчук попал в 1999 году. Тогда речь шла о хищении государственного имущества, уклонении от уплаты налогов и сокрытии валюты за пределами Украины.

Кроме того, Пинчук приобрел немало активов за время президентства тестя Леонида Кучмы. Например, консорциум "Инвестиционно-металлургический союз", соучредителями которого были Виктор Пинчук и Ринат Ахметов, в 2004 году получил в собственность 93,02% акций завода "Криворожсталь". Хозяйственный суд Киева признал незаконной продажу пакета акций комбината и постановил вернуть их в Фонд госимущества. Однако Пинчук все же остался владельцем ряда других крупных активов.

В 2005 году суд признал незаконной приватизацию Пинчуком Никопольского ферросплавного завода и постановил вернуть контрольный пакет государству. Вокруг прав собственности на завод развернулась настоящая борьба, которая продолжалась два года и завершилась соглашением между группами Виктора Пинчука и Игоря Коломойского по разделу прав на завод. Государство оказалось вне рамок соглашения и не вернуло ничего.



Пинчука обвиняют, что его успеху способствовал влиятельный тесть / Victor Pinchuk Foundation

Еще один скандал, на этот раз политический, произошел в декабре 2016 года. Тогда американская газета "Wall Street Journal" опубликовала статью Виктора Пинчука под названием "Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia" ("Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией"). В частности, олигарх предложил отделить вопрос аннексии Крыма от войны на Донбассе, провести там выборы и отказаться от вступления Украины в ЕС и НАТО. Это спровоцировало волну возмущения в обществе.

Позже Пинчук попытался объяснить свою позицию в новой статье, где отметил, что американская газета сократила оригинал первой и это изменило ее смысл. В частности, он отметил: Крым – это Украина и Россия должна его вернуть, Украина должна быть членом ЕС, а никаких компромиссов с Москвой Киев иметь не может (что противоречит первой опубликованной статье).

Основные источники доходов сегодня

Виктору Пинчуку сейчас принадлежит влиятельная бизнес-группа "Интерпайп", которая является важным игроком на рынке металлических труб. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности, однако она также косвенно контролирует активы в различных сферах промышленности, услуг и информации. Предприятия компании расположены преимущественно в Днепропетровской области, а главный офис – в Днепре.

В 2006 году была основана инвестиционно-консалтинговая группа "EastOne", охватывающая более 20 бизнесов и проектов. Под руководством "EastOne Group" находятся в том числе:

Interpipe ПАО (трубно-сталелитейная корпорация);

(трубно-сталелитейная корпорация); StarLightMedia (медиагруппа, куда входят телеканалы "Новый канал", ICTV, СТБ, QTV, М1, М2; газеты "Факты и комментарии", "ИнвестГазета, ДЕЛО)";

(медиагруппа, куда входят телеканалы "Новый канал", ICTV, СТБ, QTV, М1, М2; газеты "Факты и комментарии", "ИнвестГазета, ДЕЛО)"; Viktor Pincuk Foundation;

Eastlabs (бизнес-инкубатор в области ІТ).



Виктор и Елена Пинчук / Фонд Елены Пинчук

Однако в этом году размер состояния Виктора Пинчука несколько уменьшился. Главная причина – негативная ситуация на мировых рынках, а также – низкие цены на металлопродукцию и дефицит металлолома в Украине. В частности, за девять месяцев "Интерпайп Сталь" сократила выплавку стали на 6,5%.

Снижаются и показатели медиагруппы Пинчука – StarLightMedia. Если в 2013 году доля просмотра телеканалов группы была более 30%, то в этом году она составляет 28%.

Негативно на достатке олигарха сказался и запуск в Украине рынка электроэнергии: цена для промышленных потребителей выросла на 20% и дополнительные расходы компании составляют около $1 млн в месяц.

Однако у других подразделений бизнес-империи Пинчука не все так печально. Например, EBITDA трубного дивизиона увеличилась на 39%, а колесного выросла почти втрое – с $20,9 млн до $60,2 млн. Но компании ожидают падения как внутреннего потребления трубной продукции, так и ухудшения ситуации на мировом рынке в целом.

Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета