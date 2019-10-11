Пинчук по инициативе Зеленского покупает квартиры освобожденным заключенным Кремля

Украинский олигарх Виктор Пинчук покупает квартиры освобожденным из российских тюрем Александру Кольченко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Алексею Сизоновичу и Артуру Панову.

О покупке сказал сам Александр Кольченко, пишет "Громадське". В Фонде Виктора Пинчука информацию подтвердили и отметили - делают это по инициативе президента Владимира Зеленского.

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В рамках этой инициативы уже приобрели квартиры 24 освобожденным из плена морякам, об этом рассказала директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука Наталия Вовк.

Фонд приобретет готовые для проживания квартиры с ремонтом в Киеве, в домах не старше 2004 года, куда они смогут сразу заселиться вместе со своими семьями,

- добавила она.

Представительница фонда также добавила, что будут выбирать квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые отметили как приоритетные.

Кто вернулся в Украину из российского плена?

Цемаха отдали в Россию в рамках обмена, который состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 заключенных Кремля: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала