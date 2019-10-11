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      Пинчук по инициативе Зеленского покупает квартиры освобожденным заключенным Кремля

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      Олигарх Пинчук покупает квартиры политзаключенным по инициативе Зеленского
      Олигарх Пинчук покупает квартиры политзаключенным по инициативе Зеленского / Shutterstock

      Украинский олигарх Виктор Пинчук покупает квартиры освобожденным из российских тюрем Александру Кольченко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Алексею Сизоновичу и Артуру Панову.

      О покупке сказал сам Александр Кольченко, пишет "Громадське". В Фонде Виктора Пинчука информацию подтвердили и отметили - делают это по инициативе президента Владимира Зеленского.

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      В рамках этой инициативы уже приобрели квартиры 24 освобожденным из плена морякам, об этом рассказала директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука Наталия Вовк.

      Фонд приобретет готовые для проживания квартиры с ремонтом в Киеве, в домах не старше 2004 года, куда они смогут сразу заселиться вместе со своими семьями,
      - добавила она.

      Представительница фонда также добавила, что будут выбирать квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые отметили как приоритетные.

      Кто вернулся в Украину из российского плена?

      Цемаха отдали в Россию в рамках обмена, который состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 заключенных Кремля: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала


      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Владимир Балух Олег Сенцов Обмен пленными Виктор Пинчук Владимир Зеленский
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