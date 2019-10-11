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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Пінчук з ініціативи Зеленського купує квартири звільненим в’язням Кремля

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      Олігарх Пінчук купує квартири політв’язням з ініціативи Зеленського
      Олігарх Пінчук купує квартири політв’язням з ініціативи Зеленського / Shutterstock

      Український олігарх Віктор Пінчук купує квартири звільненим з російських в’язниць Олександру Кольченку, Олегу Сенцову, Володимиру Балуху, Олексію Сизоновичу та Артуру Панову.

      Про купівлю сказав сам Олександр Кольченко, пише "Громадське". У Фонді Віктора Пінчука інформацію підтвердили і зазначили – роблять це з ініціативи президента Володимира Зеленського.

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      У межах цієї ініціативи вже придбали квартири 24 звільненим з полону морякам, про це розповіла директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк.

      Фонд придбає готові для проживання квартири з ремонтом у Києві, в будинках не старіше 2004 року, куди вони зможуть одразу заселитися разом зі своїми сім’ями,
      – додала вона.

      Представниця фонду також додала, що обиратимуть квартири із декількох запропонованих варіантів у районах Києва, які зазначили як пріоритетні.

      Хто повернувся в Україну з російського полону?

      Цемаха віддали у Росію у межах обміну, що відбувся 7 вересня. Тоді до України повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 в'язнів Кремля: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович і Олег Сенцов.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Віктор Пінчук Обмін полоненими Олег Сенцов Володимир Балух Українці в полоні РФ
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