Пінчук з ініціативи Зеленського купує квартири звільненим в’язням Кремля

Український олігарх Віктор Пінчук купує квартири звільненим з російських в’язниць Олександру Кольченку, Олегу Сенцову, Володимиру Балуху, Олексію Сизоновичу та Артуру Панову.

Про купівлю сказав сам Олександр Кольченко, пише "Громадське". У Фонді Віктора Пінчука інформацію підтвердили і зазначили – роблять це з ініціативи президента Володимира Зеленського.

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У межах цієї ініціативи вже придбали квартири 24 звільненим з полону морякам, про це розповіла директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк.

Фонд придбає готові для проживання квартири з ремонтом у Києві, в будинках не старіше 2004 року, куди вони зможуть одразу заселитися разом зі своїми сім’ями,

– додала вона.

Представниця фонду також додала, що обиратимуть квартири із декількох запропонованих варіантів у районах Києва, які зазначили як пріоритетні.

Хто повернувся в Україну з російського полону?

Цемаха віддали у Росію у межах обміну, що відбувся 7 вересня. Тоді до України повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 в'язнів Кремля: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович і Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу