У кінці травня журнал "Forbes Україна" вперше з 2016 року опублікував список 100 найбагатших українців. За даними видання, серед них – вісім мільярдерів.

Як українські мільярдери розпочинали свій бізнес та заробляли перші гроші, розповідає сайт 24 каналу.

Деталі Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: в першій трійці Ахметов, Пінчук та Порошенко

Рінат Ахметов

Статок: 2,8 мільярда доларів

Активи: металургія, ПЕК

Біографія Ахметова – суперечлива та містить чимало "білих плям". Він ніколи чітко не пояснював, коли і як заробив стартовий капітал і перший мільйон. У нечисленних інтерв'ю він запевняє: розбагатів, пішовши на низку підприємницьких ризиків у перші роки після розпаду СРСР.

Після закінчення університету Ахметов працював експедитором в донецькому магазині, директором якого був колишній президент ФК "Шахтар" Ахать Брагін. На початку 90-х років підприємець став членом установчих зборів компанії АРС, яка займалася, зокрема, видобутком вугілля і виробництвом коксу.



Ахметов з сім'єю / Фото: uiamp

Як говорить сам Ахметов, стартовий капітал він заробив випадково – на початку 90-х купили бізнес, з яким "не знали, що робити". А після інфляції продали його набагато дорожче.

За ще однією з версій, заробити стартовий капітал Ахметову допоміг вищезгаданий Ахать Брагін, з яким вони отримували пристойні суми, виграючи в карти.

Уже спираючись на свій перший капітал, у 1995 році Ахметов заснував Донецький міський банк і став наймолодшим банкіром України. За кілька років банк розвинувся до серйозних масштабів і став номінальним утримувачем акцій донецьких підприємств, діяльність яких була пов'язана з промисловістю. У 2011 році його об’єднали з банком ПУМБ.

У 2000 році Ахметов заснував власну імперію під назвою SCM Holdings, у 2009 став її єдиним акціонером. Наразі компанія є одним із найбільших платників податків в Україні.

Більше Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова

Віктор Пінчук

Статок: 1,4 мільярда доларів

Активи: металургія

За фахом Віктор Пінчук – інженер-металург. Під час навчання підпрацьовував лаборантом в інституті, а також – різальником холодних труб на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі. На канікулах працював нічним сторожем на авторемонтному заводі. Згодом – у Державному науково-дослідному проектному інституті трубної промисловості у Дніпрі, де пройшов шлях від стажиста-дослідника до старшого наукового співробітника.

Сам олігарх розповідає, що у 1987 році створив "творчий колектив", який займався впровадженням нових технологій та освоював виробництво профільних труб на Могильовському металургійному заводі.



Пінчуку закидають, що його успіху сприяв впливовий тесть – Леонід Кучма / Фото Victor Pinchuk Foundation

А вже у 1990 році, разом із тестем, своєю матір'ю і дружиною, він заснував інвестиційно-наукову групу Interpipe. Спочатку підприємство було дилером газової компанії "Ітера", яка займалася імпортом туркменського та російського газу. Справа будувалася на перепродажі труб: "державна" і "комерційна" ціни значно відрізнялися. З роками цей бізнес виріс у багато разів.

"Якщо я вчився на трубника, то і гроші свої я заробляв як трубники. У мене не було ніякого капіталу, крім знань. Знань предмета роботи і знань людей ... Розмови про "блат" і так далі для мене – повна маячня! Я сам став спочатку мільйонером, потім мультимільйонером ... В результаті професійної діяльності. І я не розпорошувався ні на що інше", – пояснює свій шлях Віктор Пінчук, який вже у 1997 році став президентом Interpipe.

Детальніше Мільярдери України: що треба знати про Віктора Пінчука

Петро Порошенко

Статок: 1,4 мільярда доларів

Активи: харчова промисловість

У 1989 році Петро Порошенко закінчив факультет міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка і залишився там працювати асистентом кафедри міжнародних економічних відносин.

Підприємницьку діяльність він розпочав ще студентом – у "Центрі сервісу". Компанія консультувала бізнес та укладала договори підприємствам, які хотіли вийти на зовнішній ринок. Порошенко говорить, що саме ця робота принесла йому перший мільйон.

Згодом він розпочав власний бізнес з імпорту какао-бобів, пізніше займався постачанням чорного перцю, на чому заробив свій перший доларовий мільйон.



Петро Порошенко на службі / архівне фото

На початку 90-х сім'я Порошенків заснувала корпорацію "Укрпромінвест", гендиректором якої став Петро Олексійович. Тоді ж Порошенки придбали у Вінниці кондитерську фабрику та декілька інших підприємств, об'єднавши їх у групу Roshen, яка стала частиною корпорації і досі забезпечує Петра Порошенка значними прибутками.

До групи "Укрпромінвест" входило понад 50 підприємств, найвідоміші з них в Україні: Roshen, "Рідна марка", промислово-інвестиційний холдинг "Богдан", ВАТ "Черкаський автобус", Луцький автомобільний завод.

Читайте більше Мільярдери України: що треба знати про Петра Порошенка

Олександр та Галина Гереги

Статок: 1,3 мільярда доларів

Активи: роздрібна торгівля, АПК

Олександр Герега перші гроші заробив ще будучи школярем – під час канікул він працював вантажником на хлібозаводі та у радгоспі на заготівлі ягід. Після закінчення технікуму працював експедитором Городоцької міжрайбази (1990-1991 роки).

З 1991 року переїхав до Києва та заснував власну справу з продажу керамічної плитки та сантехніки. 1996 року відкрив перший магазин роздрібної торгівлі.

У 2003 році Олександр Герега заснував ТОВ "Епіцентр-К", який згодом "виріс" у найбільшу в Україні мережу будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр". Галина Герега з 2003 року є фінансовою директоркою мережі. У 2013 році ТОВ "Епіцентр К" придбав контрольний пакет акцій будівельних супермаркетів "Нова Лінія".



Олександр та Галина Гереги / Фото Економічна правда

У 2017 році подружжя стало власником 19 агрофірм і до 2019-го Гереги інвестували у агробізнес понад 6 млрд гривень (зосереджений здебільшого на Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині, Київщині та Черкащині – всього близько 120 тис. гектарів). Мають вони також 20 тваринницьких ферм і шість елеваторів. У лютому 2019 року сім’я інвестувала 3 мільярди гривень в будівництво заводу з виробництва керамічної плитки в смт. Калинівка Київської області.

Геннадій Боголюбов

Статок: 1,2 мільярда доларів

Активи: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції

Геннадій Боголюбов навчався у інженерно-будівельному інституті у Дніпрі (Придніпровська Держакадемія будівництва та архітектури).

Відомо, що після закінчення інституту Боголюбов два роки працював інженером у "Дніпропетровськпромбуд". Проте ЗМІ з посиланням на джерела ставлять під сумнів цю інформацію, зазначаючи натомість: майбутній олігарх у цей час нібито мав справи зі "злодіями в законі" і офіційно ніде не працював.



Геннадій Боголюбов / Фото ukranews.news

У 1990-х Боголюбов разом із Ігорем Коломойським займалися імпортом і продажем оргтехніки, а згодом організовували кооператив "Сентоза".

У 1992 році олігарх став одним із засновників "Приватбанку" і почав збільшувати свої статки на рівні з Коломойським.

Читайте більше Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова

Юрій Косюк

Статок: 1,1 мільярда доларів

Активи: агропромисловий комплект, харчова промисловість

У 1991 році Юрій Косюк став брокером на Київській товарній біржі, наступного року – одним із засновників СП "ЛКБ" (пізніше – "Рода"), яке займалося продажем польських меблів в Україні. Перші зароблені 100 тис. доларів Косюк інвестував у власний цех із переробки м'яса на Черкащині, однак підприємство швидко збанкрутувало.

У 1995 році він стає президентом ЗАТ "Науково-технічний бізнес-центр харчової промисловості". А 1998-го заснував та очолив ЗАТ "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який наразі є найбільшим виробником курятини в Україні та експортером до Європи.



Юрій Косюк/ Фото agropolit

У кризовий 2008-й рік Косюк зміг наростити обсяг виробництва на 30%, таке ж зростання було і в 2009.



МХП включає торгові марки "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" тощо. Компанія володіє активами в Україні (близько 30 компаній), фабриками в Нідерландах, Словаччині, Словенії.

Костянтин Жеваго

Статок: 1,1 мільярда доларів

Активи: металургія

З 1991 до 1996 року навчався в Київському економічному університеті та має диплом магістра економіки. У 19 років, ще студентом, зайняв посаду фінансового директора ЗАТ "Фінанси і кредит".

У ЗМІ згадують декілька версій успіху Жеваго. Згідно з однією, своєму стрімкому злету він зобов'язаний однокурсникові, а згодом бізнес-партнеру, Сергію Черепу. Батько останнього обіймав високі посади в сфері будівництва і транспорту. За іншою, йому допоміг старший брат Олег (згодом – голова наглядової ради банку "Фінанси і кредит").

З 1996 до 1998 року був головою правління ФПГ "Фінанси та кредит", заступником голови ради ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат та членом наглядової ради ВАТ "Укрнафта".



Костянтин Жеаго / Фото Сегодня

Навесні 2009 року Жеваго увійшов до ради директорів найбільшої в Центральній Європі вугільної компанії New World Resources N.V. (NWR, Нідерланди) як невиконавчий директор.

Костянтин Жеваго став першим із українських мільярдерів, хто вивів одну зі своїх компаній "Ferrexpo" на основний майданчик Лондонської фондової біржі. Був визнаний журналом Forbes наймолодшим мільярдером в Європі, який зробив свій статок сам. Його банк "Фінанси і Кредит" (ліквідований під кінець 2015 року) входив до TOP-10 найбільших українських банків із сотнями філій по Україні.

Ігор Коломойський

Статок: 1 мільярд доларів

Активи: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції

Ігор Коломойський розповідав: першим його самостійним заробітком було здавання порожньої склотари, що він робив з друзями потай від батьків. Тоді він "заробив" кілька карбованців, які потратив на морозиво.

У середині 1980-х Коломойський, разом зі своїми майбутніми бізнес-партнерами Олексієм Мартиновим і Геннадієм Боголюбовим, працював у торговельному кооперативі "Фіаніт". Згодом вони заснували свій кооператив "Сентоза" (названий на честь острова розваг у Сингапурі). Майбутні олігархи закуповували оргтехніку у Москві та продавали її у Дніпрі.

Після розпаду СРСР почали торгувати товарами загального вжитку. На цьому етапі у них з'явився четвертий партнер, син крупного радянського підприємця Леонід Милославський. Кожному з партнерів належало по 25% у загальному бізнесі.



Ігор Коломойський у дитячому таборі / архівне фото

Згодом вони усвідомили, що торгувати металом вигідніше, ніж товарами загального вжитку. Потім – почали займатися імпортом нафтопродуктів і скуповувати об'єкти для їх зберігання і транспортування. Також вони зайнялися феросплавним напрямком: група постачала паливо на Орджонікідзевський ГЗК, отримуючи натомість марганцеву руду та відправляючи її на експорт.

У 1992 році було засновано ЗАТ КБ "Приватбанк". Головою правління став Сергій Тігіпко, а Милославський очолив наглядову раду. Однак великий відсоток всіх акцій все ж належав Коломойському.

Уже у 1995 році "Приватбанк" став ключовою ланкою в бізнесі групи. Банк почав купувати пакети акцій металургійних підприємств. Першим став Дніпропетровський метизний завод, пізніше "Приват" встановив операційний контроль над Нікопольським заводом феросплавів, Орджонікідзевським і Марганецьким ГЗК.

У 1999-2003 роках структури "Привату" скупили близько 40% акцій "Укрнафти", контрольний пакет залишався в уряду. У 2000 році "Приват" зміг встановити контроль над коксохімічним заводом імені Калініна.

На сьогодні Коломойському належить значна кількість активів в українських та міжнародний компаніях. Найбільш значимі з них: Феросплавні заводи Нікополя, Стаханова і Запоріжжя, 1+1 медіа, МАУ, JKX Oil & Gas (британська нафтовидобувна компанія), Central European Media Enterprises (яка контролює "1+1").

Детальніше Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського