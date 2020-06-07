В конце мая журнал "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. По данным издания, среди них – восемь миллиардеров.

Как украинские миллиардеры начинали свой бизнес и зарабатывали первые деньги, рассказывается сайт 24 канала.

Детали Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: в первой тройке Ахметов, Пинчук и Порошенко

Ринат Ахметов

Состояние: 2,8 миллиарда долларов

Активы: металлургия, ТЭК

Биография Ахметова – противоречивая и содержит немало "белых пятен". Он никогда четко не пояснял, когда и как заработал стартовый капитал и первый миллион. В немногочисленных интервью он уверяет: разбогател, пойдя на ряд предпринимательских рисков в первые годы после распада СССР.

После окончания университета Ахметов работал экспедитором в донецком магазине, директором которого был бывший президент ФК "Шахтер" Ахать Брагин. В начале 90-х годов предприниматель стал членом учредительного собрания компании АРС, которая занималась, в частности, добычей угля и производством кокса.



Ахметов с семьей / Фото: uiamp

Как говорит сам Ахметов, стартовый капитал он заработал случайно – в начале 90-х купили бизнес, с которым "не знали, что делать". А после инфляции продали его намного дороже.

По еще одной из версий, заработать стартовый капитал Ахметову помог вышеупомянутый Ахать Брагин, с которым они получали приличные суммы, выигрывая в карты.

Уже опираясь на свой первый капитал, в 1995 году Ахметов основал Донецкий городской банк и стал самым молодым банкиром Украины. За несколько лет банк развился до серьезных масштабов и стал номинальным держателем акций донецких предприятий, деятельность которых была связана с промышленностью. В 2011 году его объединили с банком ПУМБ.

В 2000 году Ахметов основал собственную империю под названием SCM Holdings, в 2009 стал ее единственным акционером. Сейчас компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

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Виктор Пинчук

Состояние: 1,4 миллиарда долларов

Активы: металлургия

По специальности Виктор Пинчук – инженер-металлург. Во время учебы подрабатывал лаборантом в институте, а также – резальщиком холодных труб на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе. На каникулах работал ночным сторожем на авторемонтном заводе. Впоследствии – в Государственном научно-исследовательском проектном институте трубной промышленности в Днепре, где прошел путь от стажера-исследователя до старшего научного сотрудника.

Сам олигарх рассказывает, что в 1987 году создал "творческий коллектив", который занимался внедрением новых технологий и осваивал производство профильных труб на Могилевском металлургическом заводе.



Пинчука упрекают, что его успеху способствовал влиятельный тесть – Леонид Кучма / Фото: Victor Pinchuk Foundation

А уже в 1990 году, вместе с тестем, своей матерью и женой, он основал инвестиционно-научную группу Interpipe. Сначала предприятие было дилером газовой компании "Итера", которая занималась импортом туркменского и российского газа. Дело строилось на перепродаже труб: "государственная" и "коммерческая" цены значительно отличались. С годами этот бизнес вырос во много раз.

"Если я учился на трубника, то и деньги свои я зарабатывал как трубник. У меня не было никакого капитала, кроме знаний. Знаний предмета работы и знаний людей... Разговоры про "блат" и так далее для меня – полный бред! Я сам стал сначала миллионером, потом мультимиллионером... В результате профессиональной деятельности. И я не распылялся ни на что другое", – объясняет свой путь Виктор Пинчук, который уже в 1997 году стал президентом Interpipe.

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Петр Порошенко

Состояние: 1,4 миллиарда долларов

Активы: пищевая промышленность

В 1989 году Петр Порошенко окончил факультет международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и остался там работать ассистентом кафедры международных экономических отношений.

Предпринимательскую деятельность он начал еще студентом – в "Центре сервиса". Компания консультировала бизнес и заключала договоры для предприятий, которые хотели выйти на внешний рынок. Порошенко говорит, что именно эта работа принесла ему первый миллион.

Впоследствии он начал собственный бизнес по импорту какао-бобов, позже занимался поставкой черного перца, на чем заработал свой первый долларовый миллион.



Петр Порошенко на службе / архивное фото

В начале 90-х семья Порошенко основала корпорацию "Укрпроминвест", гендиректором которой стал Петр Алексеевич. Тогда же семья Порошенко приобрела в Виннице кондитерскую фабрику и несколько других предприятий, объединив их в группу Roshen, которая стала частью корпорации и до сих пор обеспечивает Петра Порошенко значительными прибылями.

В группу "Укрпроминвест" входило более 50 предприятий, самые известные из них в Украине: Roshen, "Родная марка", промышленно-инвестиционный холдинг "Богдан", ОАО "Черкасский автобус", Луцкий автомобильный завод.

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Александр и Галина Гереги

Состояние: 1,3 миллиарда долларов

Активы: розничная торговля, АПК

Александр Герега первые деньги заработал еще будучи школьником, во время каникул он работал грузчиком на хлебозаводе и в совхозе на заготовке ягод. После окончания техникума работал экспедитором Городецкой мижрайбазы (1990-1991 годы).

С 1991 года переехал в Киев и основал собственное дело по продаже керамической плитки и сантехники. В 1996 году открыл первый магазин розничной торговли.

В 2003 году Александр Герега основал ООО "Эпицентр-К", который впоследствии вырос в крупнейшую в Украине сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр". Галина Герега с 2003 года является финансовым директором сети. В 2013 году ООО "Эпицентр К" приобрел контрольный пакет акций строительных супермаркетов "Новая Линия".



Александр и Галина Гереги / Фото Экономическая правда

В 2017 году супруги стали владельцами 19 агрофирм и до 2019-го Гереги инвестировали в агробизнес более 6 млрд гривен (сосредоточен в основном на Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской и Черкасской области – всего около 120 тыс. гектаров). Имеют они также 20 животноводческих ферм и шесть элеваторов. В феврале 2019 года семья инвестировала 3 миллиарда гривен в строительство завода по производству керамической плитки в пгт. Калиновка Киевской области.

Геннадий Боголюбов

Состояние: 1,2 миллиарда долларов

Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции

Геннадий Боголюбов учился в инженерно-строительном институте в Днепре (Приднепровская Госакадемия строительства и архитектуры).

Известно, что после окончания института Боголюбов два года работал инженером в "Днепропетровскпромстрое". Однако СМИ со ссылкой на источники ставят под сомнение эту информацию, отмечая при этом: будущий олигарх в это время якобы имел дела с "ворами в законе" и официально нигде не работал.



Геннадий Боголюбов / Фото ukranews.news

В 1990-х Боголюбов вместе с Игорем Коломойским занимались импортом и продажей оргтехники, а впоследствии организовали кооператив "Сентоза".

В 1992 году олигарх стал одним из основателей "Приватбанка" и начал увеличивать свои доходы на уровне с Коломойским.

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Юрий Косюк

Состояние: 1,1 миллиарда долларов

Активы: агропромышленный комплект, пищевая промышленность

В 1991 году Юрий Косюк стал брокером на Киевской товарной бирже, в следующем году – одним из учредителей СП "ЛКБ" (позже – "Рода"), которое занималось продажей польской мебели в Украине. Первые заработанные 100 тысяч долларов Косюк инвестировал в собственный цех по переработке мяса в Черкасской области, однако предприятие быстро обанкротилось.

В 1995 году он становится президентом ЗАО "Научно-технический бизнес-центр пищевой промышленности". А в 1998-м основал и возглавил ЗАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который сейчас является крупнейшим производителем курятины в Украине и экспортером в Европу.



Юрий Косюк/ Фото agropolit

В кризисный 2008-й год Косюк смог нарастить объем производства на 30%, такой же рост был и в 2009.

МХП включает торговые марки "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и др. Компания владеет активами в Украине (около 30 компаний), фабриками в Нидерландах, Словакии, Словении.

Константин Жеваго

Состояние: 1,1 миллиарда долларов

Активы: металлургия

С 1991 по 1996 год учился в Киевском экономическом университете и имеет диплом магистра экономики. В 19 лет, еще студентом, занял пост финансового директора ЗАО "Финансы и кредит".

В СМИ вспоминают несколько версий успеха Жеваго. Согласно одной, своему стремительному взлету он обязан сокурснику, а впоследствии бизнес-партнеру Сергею Черепу. Отец последнего занимал высокие должности в сфере строительства и транспорта. По другой, ему помог старший брат Олег (впоследствии – председатель наблюдательного совета банка "Финансы и кредит").

С 1996 до 1998 года был председателем правления ФПГ "Финансы и кредит", заместителем председателя совета ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат и членом наблюдательного совета ОАО "Укрнафта".



Константин Жеваго / Фото Сегодня

Весной 2009 года Жеваго вошел в совет директоров крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR, Нидерланды) как неисполнительный директор.

Константин Жеваго стал первым из украинских миллиардеров, кто вывел одну из своих компаний Ferrexpo на основную площадку Лондонской фондовой биржи. Был признан журналом Forbes самым молодым миллиардером в Европе, который сделал свое состояние сам. Его банк "Финансы и Кредит" (ликвидирован под конец 2015 года) входил в топ-10 крупнейших украинских банков с сотнями филиалов по Украине.

Игорь Коломойский

Состояние: 1 миллиард долларов

Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции

Игорь Коломойский рассказывал: первым его самостоятельным заработком была сдача пустой стеклотары, что он делал с друзьями тайком от родителей. Тогда он "заработал" несколько рублей, которые потратил на мороженое.

В середине 1980-х Коломойский, вместе со своими будущими бизнес-партнерами Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым, работал в торговом кооперативе "Фианит". Впоследствии они основали свой кооператив "Сентоза" (названный в честь острова развлечений в Сингапуре). Будущие олигархи закупали оргтехнику в Москве и продавали ее в Днепре.

После распада СССР начали торговать товарами общего потребления. На этом этапе у них появился четвертый партнер, сын крупного советского предпринимателя Леонид Милославский. Каждому из партнеров принадлежало по 25% в общем бизнесе.



Игорь Коломойский в детском лагере / архивное фото

Впоследствии они осознали, что торговать металлом выгоднее, чем товарами общего потребления. Потом – начали заниматься импортом нефтепродуктов и скупать объекты для их хранения и транспортировки. Также они занялись ферросплавным направлением: группа поставляла топливо на Орджоникидзевский ГОК, получая взамен марганцевую руду и отправляя ее на экспорт.

В 1992 году было основано ЗАО КБ "Приватбанк". Председателем правления стал Сергей Тигипко, а Милославский возглавил наблюдательный совет. Однако большой процент всех акций все же принадлежал Коломойскому.

Уже в 1995 году "Приватбанк" стал ключевым звеном в бизнесе группы. Банк начал покупать пакеты акций металлургических предприятий. Первым стал Днепропетровский метизный завод, позже "Приват" установил операционный контроль над Никопольским заводом ферросплавов, Орджоникидзевским и Марганецким ГОК.

В 1999-2003 годах структуры "Привата" скупили около 40% акций "Укрнафты", контрольный пакет оставался у правительства. В 2000 году "Приват" смог установить контроль над коксохимическим заводом имени Калинина.

На сегодня Коломойскому принадлежит значительное число активов в украинских и международный компаниях. Наиболее значимые из них: ферросплавные заводы Никополя, Стаханова и Запорожья, 1+1 медиа, МАУ, JKX Oil & Gas (британская нефтедобывающая компания), Central European Media Enterprises (которая контролирует "1+1").

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