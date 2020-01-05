Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського
Один із найвпливовіших українців, відомий скандальними заявами та чималими статками. Розповідаємо про українського мільярдера Ігоря Коломойського: з чого він починав свій бізнес та якими активами володіє сьогодні.
24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас із найбагатшими людьми України (за версією журналу НВ).
- Рінат Ахметов – $9,629 млрд;
- Віктор Пінчук – $2,310 млрд;
- Вадим Новинський – $1,767 млрд;
- Ігор Коломойський – $1,480 млрд;
- Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;
- Петро Порошенко – $1,253 млрд.
На четвертій позиції рейтингу – Ігор Коломойський.
Статки: 1,48 млрд доларів
Основний актив: Група Приват
Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -8%
Дитинство і юність
Ігор Коломойський народився 13 лютого 1963 року в Дніпрі у єврейській родині інженерів. Його мама працювала в інституті "Промбудпроект", а батько – на Дніпропетровському меткомбінаті імені Петровського. Закінчив середню школу №21 з відзнакою "за відмінне навчання". Тоді ж отримав перший спортивний розряд із шахів.
Детально: Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України
Як розповів сам олігарх, першим його самостійним заробітком було здавання порожньої склотари, що він робив з друзями потай від батьків. Тоді він "заробив" кілька карбованців, які потратив на морозиво.
У 1980-1985 роках Ігор Коломойський навчався в Дніпропетровському металургійному інституті імені Брежнєва за спеціальністю "теплотехніка й автоматизація металургійних печей". Має червоний диплом інженера та після закінчення інституту був розподілений у проектну організацію.
Як і де почав бізнес
У середині 1980-х Коломойський, разом зі своїми майбутніми бізнес-партнерами Олексієм Мартиновим і Геннадієм Боголюбовим, працював у торговельному кооперативі "Фіаніт". Згодом вони заснували свій кооператив "Сентоза" (названий на честь острова розваг у Сингапурі). Майбутні олігархи закуповували оргтехніку у Москві та продавали її у Дніпрі.
Після розпаду СРСР почали торгувати товарами загального вжитку. На цьому етапі у них з'явився четвертий партнер, син крупного радянського підприємця Леонід Милославський. Кожному з партнерів належало по 25% у загальному бізнесі.
Згодом вони усвідомили, що торгувати металом вигідніше, ніж товарами загального вжитку. Потім – почали займатися імпортом нафтопродуктів і скуповувати об'єкти для їх зберігання і транспортування. Також вони зайнялися феросплавним напрямком: група постачала паливо на Орджонікідзевський ГЗК, отримуючи натомість марганцеву руду та відправляючи її на експорт.
Ігор Коломойський у дитячому таборі / архівне фото
У 1992 році було засновано ЗАТ КБ "Приватбанк". Головою правління став Сергій Тігіпко, а Милославський очолив наглядову раду. Однак великий відсоток всіх акцій все ж належав Коломойському.
Уже у 1995 році "Приватбанк" став ключовою ланкою в бізнесі групи. Банк почав купувати пакети акцій металургійних підприємств. Першим став Дніпропетровський метизний завод, пізніше "Приват" встановив операційний контроль над Нікопольським заводом феросплавів, Орджонікідзевським і Марганецьким ГЗК.
У 1999-2003 роках структури "Привату" скупили близько 40% акцій "Укрнафти", контрольний пакет залишався в уряду. У 2000 році "Приват" зміг встановити контроль над коксохімічним заводом імені Калініна.
Скандали, пов’язані з Коломойським
З усіх українських мільярдерів Ігор Коломойський впевнено лідирує за кількістю скандалів. Він роками експлуатував низку великих державних активів, публічно грубо висловлювався на адресу опонентів, зокрема Петра Порошенка і Валерії Гонтаревої, і дозволяє собі фамільярно ставитися до нинішньої української влади, на яку, як багато хто припускає, олігарх має чималий вплив.
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У березні 2015 року Верховна Рада позбавила Коломойського контролю над "Укрнафтою". Того ж дня (до того, як закон набув чинності), озброєні люди захопили будівлю "Укрнафти" в центрі Києва. Олігарх назвав це "рейдерським захопленням підприємства російськими диверсантами" і сказав, що "за цим стоїть Кононенко з БПП".
Цього ж місяця Порошенко своїм указом відправив Коломойського у відставку з посади очільника Дніпропетровської ОДА (за його проханням), після чого Ігор Валерійович заявив, що йде з політики.
Коломойський не може змиритися з націоналізацією "Приватбанку" / скріншот відео
У грудні 2016 року 100% акцій "Приватбанку" перейшли до Міністерства фінансів – банк націоналізували. Коломойського звинуватили у виведенні з установи мільярдів доларів українських вкладників на користь своїх компаній. НБУ зазначив: "Приватбанк" був об'єктом масштабного шахрайства, яке призвело до збитків у щонайменше 5,5 млрд доларів.
Зараз мільярдер судиться з НБУ і вже державним "Приватбанком" у міжнародних судах. У вересні 2019 року Коломойський заявив, що хоче отримати частину акцій банку та "покарати" тих, хто здійснював націоналізацію.
У листопаді 2019 року в інтерв'ю NYT він вкотре наголосив, що має намір повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію. Тут же Коломойський зазначив, що бажає аби Україна налагодила партнерські відносини з Росією. Остання теза викликала суспільне обурення.
Майже два роки Коломойський не відвідував Україну / Фото: znaj.ua
З червня 2017 року олігарх перебував у добровільному вигнанні – проживав у Швейцарії та Ізраїлі. Він це пояснював тим, що з України "його можуть потім просто не випустити". Хоча, за його словами, українські правоохоронні органи не мали до нього претензій, а допитували як свідка. У травні 2019 року мільярдер повернувся до Києва, що пов'язують зі зміною влади в країні.
У березні 2019 року Коломойського внесли у "чистилище" сайту "Миротворець". Причиною назвали "Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн. Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні. Маніпуляція суспільно-значущою інформацією. Організація поширення завідомо неправдивої інформації на підконтрольному телеканалі".
У травні 2019 року він в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що на Сході України – "громадянський конфлікт". Ця теза викликала масу критики з боку суспільства та влади.
Основні джерела доходів сьогодні
Бізнес-інтереси Коломойського різноманітні: від нафти до гірськолижних курортів (зокрема, в Австрії "Земмерінг" та в Україні "Буковель") та авіаперевезень. До активів груп "Приват" входить понад 100 українських та світових підприємств.
На сьогодні Коломойському належить значна кількість активів в українських та міжнародний компаніях. Найбільш значимі з них:
- Феросплавні заводи Нікополя, Стаханова і Запоріжжя;
- 1+1 медіа;
- Міжнародні авіалінії України (МАУ);
- JKX Oil & Gas (британська нафтовидобувна компанія);
- Central European Media Enterprises (яка контролює "1+1").
Також "Приват" у металургії контролює, зокрема, Орджонікідзевський, Марганецький, Південний ГКЗ; Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну, Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Петровського. У машинобудуванні – Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія" та ВАТ "Одесасільмаш".
Однак не всі його справи ідуть добре. Так, за дев'ять місяців 2019 року Нікопольський завод феросплавів скоротив виробництво на 3,8%. За той же період Марганецький ГЗК зменшив виробництво концентрату на 7,6%. А Запорізький завод феросплавів ще минулого року показав скорочення прибутку у 14,6 рази. Авіакомпанія МАУ в 2018 році також зазнала збитків у 2,7 млрд грн.
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