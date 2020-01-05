Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського

Один із найвпливовіших українців, відомий скандальними заявами та чималими статками. Розповідаємо про українського мільярдера Ігоря Коломойського: з чого він починав свій бізнес та якими активами володіє сьогодні.

24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас із найбагатшими людьми України (за версією журналу НВ).

На четвертій позиції рейтингу – Ігор Коломойський.

Статки: 1,48 млрд доларів

Основний актив: Група Приват

Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -8%

Дитинство і юність

Ігор Коломойський народився 13 лютого 1963 року в Дніпрі у єврейській родині інженерів. Його мама працювала в інституті "Промбудпроект", а батько – на Дніпропетровському меткомбінаті імені Петровського. Закінчив середню школу №21 з відзнакою "за відмінне навчання". Тоді ж отримав перший спортивний розряд із шахів.

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Як розповів сам олігарх, першим його самостійним заробітком було здавання порожньої склотари, що він робив з друзями потай від батьків. Тоді він "заробив" кілька карбованців, які потратив на морозиво.

У 1980-1985 роках Ігор Коломойський навчався в Дніпропетровському металургійному інституті імені Брежнєва за спеціальністю "теплотехніка й автоматизація металургійних печей". Має червоний диплом інженера та після закінчення інституту був розподілений у проектну організацію.

Як і де почав бізнес

У середині 1980-х Коломойський, разом зі своїми майбутніми бізнес-партнерами Олексієм Мартиновим і Геннадієм Боголюбовим, працював у торговельному кооперативі "Фіаніт". Згодом вони заснували свій кооператив "Сентоза" (названий на честь острова розваг у Сингапурі). Майбутні олігархи закуповували оргтехніку у Москві та продавали її у Дніпрі.

Після розпаду СРСР почали торгувати товарами загального вжитку. На цьому етапі у них з'явився четвертий партнер, син крупного радянського підприємця Леонід Милославський. Кожному з партнерів належало по 25% у загальному бізнесі.

Згодом вони усвідомили, що торгувати металом вигідніше, ніж товарами загального вжитку. Потім – почали займатися імпортом нафтопродуктів і скуповувати об'єкти для їх зберігання і транспортування. Також вони зайнялися феросплавним напрямком: група постачала паливо на Орджонікідзевський ГЗК, отримуючи натомість марганцеву руду та відправляючи її на експорт.



Ігор Коломойський у дитячому таборі / архівне фото

У 1992 році було засновано ЗАТ КБ "Приватбанк". Головою правління став Сергій Тігіпко, а Милославський очолив наглядову раду. Однак великий відсоток всіх акцій все ж належав Коломойському.

Уже у 1995 році "Приватбанк" став ключовою ланкою в бізнесі групи. Банк почав купувати пакети акцій металургійних підприємств. Першим став Дніпропетровський метизний завод, пізніше "Приват" встановив операційний контроль над Нікопольським заводом феросплавів, Орджонікідзевським і Марганецьким ГЗК.

У 1999-2003 роках структури "Привату" скупили близько 40% акцій "Укрнафти", контрольний пакет залишався в уряду. У 2000 році "Приват" зміг встановити контроль над коксохімічним заводом імені Калініна.

Скандали, пов’язані з Коломойським

З усіх українських мільярдерів Ігор Коломойський впевнено лідирує за кількістю скандалів. Він роками експлуатував низку великих державних активів, публічно грубо висловлювався на адресу опонентів, зокрема Петра Порошенка і Валерії Гонтаревої, і дозволяє собі фамільярно ставитися до нинішньої української влади, на яку, як багато хто припускає, олігарх має чималий вплив.

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У березні 2015 року Верховна Рада позбавила Коломойського контролю над "Укрнафтою". Того ж дня (до того, як закон набув чинності), озброєні люди захопили будівлю "Укрнафти" в центрі Києва. Олігарх назвав це "рейдерським захопленням підприємства російськими диверсантами" і сказав, що "за цим стоїть Кононенко з БПП".

Цього ж місяця Порошенко своїм указом відправив Коломойського у відставку з посади очільника Дніпропетровської ОДА (за його проханням), після чого Ігор Валерійович заявив, що йде з політики.



Коломойський не може змиритися з націоналізацією "Приватбанку" / скріншот відео

У грудні 2016 року 100% акцій "Приватбанку" перейшли до Міністерства фінансів – банк націоналізували. Коломойського звинуватили у виведенні з установи мільярдів доларів українських вкладників на користь своїх компаній. НБУ зазначив: "Приватбанк" був об'єктом масштабного шахрайства, яке призвело до збитків у щонайменше 5,5 млрд доларів.

Зараз мільярдер судиться з НБУ і вже державним "Приватбанком" у міжнародних судах. У вересні 2019 року Коломойський заявив, що хоче отримати частину акцій банку та "покарати" тих, хто здійснював націоналізацію.

У листопаді 2019 року в інтерв'ю NYT він вкотре наголосив, що має намір повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію. Тут же Коломойський зазначив, що бажає аби Україна налагодила партнерські відносини з Росією. Остання теза викликала суспільне обурення.



Майже два роки Коломойський не відвідував Україну / Фото: znaj.ua

З червня 2017 року олігарх перебував у добровільному вигнанні – проживав у Швейцарії та Ізраїлі. Він це пояснював тим, що з України "його можуть потім просто не випустити". Хоча, за його словами, українські правоохоронні органи не мали до нього претензій, а допитували як свідка. У травні 2019 року мільярдер повернувся до Києва, що пов'язують зі зміною влади в країні.

У березні 2019 року Коломойського внесли у "чистилище" сайту "Миротворець". Причиною назвали "Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн. Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні. Маніпуляція суспільно-значущою інформацією. Організація поширення завідомо неправдивої інформації на підконтрольному телеканалі".

У травні 2019 року він в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що на Сході України – "громадянський конфлікт". Ця теза викликала масу критики з боку суспільства та влади.

Основні джерела доходів сьогодні

Бізнес-інтереси Коломойського різноманітні: від нафти до гірськолижних курортів (зокрема, в Австрії "Земмерінг" та в Україні "Буковель") та авіаперевезень. До активів груп "Приват" входить понад 100 українських та світових підприємств.

На сьогодні Коломойському належить значна кількість активів в українських та міжнародний компаніях. Найбільш значимі з них:

Феросплавні заводи Нікополя, Стаханова і Запоріжжя;

Нікополя, Стаханова і Запоріжжя; 1+1 медіа ;

; Міжнародні авіалінії України (МАУ);

(МАУ); JKX Oil & Gas (британська нафтовидобувна компанія);

(британська нафтовидобувна компанія); Central European Media Enterprises (яка контролює "1+1").

Також "Приват" у металургії контролює, зокрема, Орджонікідзевський, Марганецький, Південний ГКЗ; Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну, Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Петровського. У машинобудуванні – Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія" та ВАТ "Одесасільмаш".

Однак не всі його справи ідуть добре. Так, за дев'ять місяців 2019 року Нікопольський завод феросплавів скоротив виробництво на 3,8%. За той же період Марганецький ГЗК зменшив виробництво концентрату на 7,6%. А Запорізький завод феросплавів ще минулого року показав скорочення прибутку у 14,6 рази. Авіакомпанія МАУ в 2018 році також зазнала збитків у 2,7 млрд грн.