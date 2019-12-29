Мільярдери України: що треба знати про Вадима Новинського

Одіозний депутат з лівими ухилом, відомий фанатичною прихильністю до Московського патріархату та значними статками. Розповідаємо про українського мільярдера Вадима Новинського: з чого він починав свій бізнес та якими активами володіє сьогодні.

24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас із найбагатшими людьми України (за версією журналу НВ).

Рінат Ахметов – $9,629 млрд;

Віктор Пінчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинський – $1,767 млрд;

Ігор Коломойський – $1,480 млрд;

Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;

Петро Порошенко – $1,253 млрд.

На третій позиції рейтингу – Вадим Новинський.

Статки: 1,767 млрд доларів

Основний актив: Смарт-Холдинг

Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -22%

Дитинство і юність

Вадим Новинський народився 3 червня 1963 року в місті Стара Русса Новгородської області Росії. В офіційній біографії олігарха чимало білих плям. Навіть про його дитинство майже нічого невідомо. За даними розслідування журналістів, біологічний батько олігарха – Рудольф Ервандович Малхасян, проте, Новинського виховували в іншій сім'ї. Також він має молодшого брата по батькови Малхасяна Ашота Рудольфовича.

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Трудова діяльність олігарха почалась на заводі "Старорусприбор" (приладобудівний завод в місті Стара Русса Новгородської області Росії, звідки родом), де він працював слюсарем-інструментальником.

У 1985 Вадим Новинський вступив до Академії цивільної авіації в Ленінграді (зараз – Санкт-Петербурзький державний університет цивільної авіації) за спеціальністю – експлуатація цивільного транспорту. Він активно займався науковою діяльністю.

У 1985−1989 роках працював у Петрозаводському авіазагоні.

З 1989 по 1991 рік він був співробітником кафедри систем управління Академії цивільної авіації, що в Санкт-Петербурзі.

Як і де почав бізнес

Як розповідає сам олігарх, у 1991 році він став приватним підприємцем. На той час Вадим Владиславович поєднював власний бізнес з роботою у комерційному Центрі перспективних досліджень.

У 1996−1998 роки Новинський разом з партнерами створив компанію "Лукойл – Північ – Захід" (пізніше компанія була перейменована на "Торговий дім Лукойл – Північ – Захід", а потім – на торговий дім "Північ – Захід – Ойл"). Будучи громадянином Росії він представляв компанію в Україні, зокрема займався поставками паливно-мастильних матеріалів на "Криворіжсталь" і "Запоріжсталь". Так Вадим Новинський і опинився в Україні.

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"Я був тут (в Україні – прим. авт), мені доводилося налагоджувати контакт з усіма. Я починав все з нуля, з чистого аркуша. У мене не було тут ні тата, ні дядька. Всі контакти я напрацьовував сам", – пояснює свій шлях Новинський на українській бізнес-арені.



Одне із найдавніших фото Вадима Новинський у мережі / Фото: Олександр Стручков

Навесні 2012 року указом експрезидента Януковича Новинський отримав українське громадянство, а восени вже став депутатом Верховної Ради. Олігарх пояснює таке своє рішення лише "юридичним оформленням існуючого статусу" та заперечує зв'язок з початком політичної кар'єри.

Одружений з Марією Леонідівною Новинською, виховують чотирьох дітей.

Скандали, пов'язані з Новинським

Гучне "скандальне життя" Вадима Новинського почалося після отримання українського громадянства та початку політичного життя.

Новинський позиціонує себе як релігійного прихожанина та славиться вірністю Московському патріархату, який активно й спонсорує в Україні. Саме церква стала осередком скандалу. В 2013 році Вадим Новинський спільно з експрезидентом Віктором Януковичем, ексміністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та ексголовою міліції Києва Валерієм Коряком спробував узурпувати владу в Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП).



Новинського називають "найправославнішим" олігархом України / Фото Контекст-Причерноморье

Більше того, вони сприяли викраденню архієпископа Олександра (Драбинко). На той момент він був помічником нині покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира (Сабодана). Як зазначають в ГПУ, Новинський був переговірником під час спроби незаконного позбавлення волі архієпископа. Конфлікт став предметом кримінального слідства.

У грудні 2016 справа ожила з чималим розмахом, що стало причиною позбавлення Вадима Новинського депутатської недоторканності. Він досі є фігурантом справи про тиск на Митрополита Володимира, але підозри йому не пред'являли.

Попри досить непрості стосунки Вадима Новинського з Петром Порошенком, саме п'ятий президент допоміг отримати українське громадянство олігарху. Про це бізнесмен заявив під час зняття недоторканності з трибуни Верховної Ради.

Також у 2013 року Новинський був причетний до фактично рейдерської квартирної афери, де замовником виступало державне підприємство "Укртелефільм". Вже у березні 2014-го Господарський суд Києва у повному обсязі задовольнив позов кіностудії "Укртелефільм" про визнання недійсним договору між "Силтек ЛТД" та "Інтерінвестсервісом" (підпорядкованим людям Новинського).

Будучи членом "Партії регіонів", 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

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Основні джерела доходів сьогодні

Найцінніший актив Вадима Новинського – група компаній "Смар-холдинг", яка має представництва у більшості регіонів України. До сфери інтересів групи входять гірничо-металургійний комплекс, суднобудування, АПК, машинобудування, аграрний сектор, добувна промисловість (виробництво нерудних матеріалів), нерухомість, фінанси і страхування.



Новинський має не лише партнерські, але й дружні стосунки з Ахметовим / Фото з відкритих джерел

В інтерв'ю одному з українських видань Вадим Новинський заявив, що вважає Рината Ахметова найкращим партнером. Олігархи об'єднали деякі активи. Наприклад, Смарт-Холдин володіє часткою в 25% акцій металургійної групи "Метінвест" (решта належить Ахметову). Аграрна компанія HarvЕast Holding також є спільним актовимом Новинського (25%) та Ахметова (75%) і входить в десятку найбільших агрохолдингів країни за розміром оброблюваної ріллі.

Інші активи групи компаній "Смарт-холдинг":

Херсонський суднобудівний завод;

Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ) (Миколаїв);

"Верес" ( сфера АПК та виготовлення продуктів харчування)

Калитянський бекон;( сфера АПК та виготовлення продуктів харчування)

Будівельна компанія "Криворіжаглобуд";

Девелоперська компанія "Юджин" (Київ);

Страхова компанія "Промислово-страховий альянс"

Юнекс-Банк

Завод "Днепропресс" (машинобудівний бізнес)

ВАТ Балаклавське рудоуправління ім.Горького,

ЗАТ Євпаторійський завод будівельних матеріалів

ЗАТ Сакський завод будівельних матеріалів;

ВАТ Запоріжнерудпром (виробництво будматеріалів)

ЗАТ Турстрой, що володіє ліцензіями на розробку кількох гранітних і піщаних родовищ; (виробництво будматеріалів).

Попри таку кількість бізнесів статки Новинського зменшились на цілих 22%, у порівнянні з минулим роком. Це безпосередньо пов'язано з роботою одного з найбільших в Україні приватних холдингів, який знизив прибуток через падіння світових цін на металопродукцію.

Більше того, Новинський володіє проблемними активами. Одним із таких є ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод", який умисно довели до банкрутства Балаклавське рудоуправління, яке також належить олігарху. Станом на 1 листопада 2019 року, за даними OpenDataBot, податковий борг ЧСЗ становив 116 696 160 грн.

Також структура бізнесмена, що володіє торговельною мережею "Амстор", 3 жовтня 2019 року Госпсудом Дніпропетровської області визнана банкрутом і заборгувала державному Укрексімбанку 1,52 млрд грн, а ахметовському банку ПУМБ – ще 1,74 млрд грн.

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