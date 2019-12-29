Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском

Одиозный депутат с левыми наклонами, известный фанатичной приверженностью к Московскому патриархату и значительными доходами. Рассказываем об украинском миллиардере Вадиме Новинском: с чего он начинал свой бизнес и какими активами обладает сегодня.

24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины (по версии журнала НВ).

Ринат Ахметов – $ 9,629 млрд;

Виктор Пинчук – $ 2,310 млрд;

Вадим Новинский – $ 1,767 млрд;

Игорь Коломойский – $ 1,480 млрд;

Геннадий Боголюбов – $ 1,376 млрд;

Петр Порошенко – $ 1,253 млрд.

На третьей позиции рейтинга – Вадим Новинский.

Состояние: 1,767 млрд долларов

Основной актив: Смарт-Холдинг

Динамика по сравнению с 2018 годом: 22%

Детство и юность

Вадим Новинский родился 3 июня 1963 года в городе Старая Русса Новгородской области России. В официальной биографии олигарха немало белых пятен. Даже о его детстве почти ничего неизвестно. По данным расследования журналистов, биологический отец олигарха – Рудольф Ервандович Малхасян, однако, Новинского воспитывали в другой семье. Также он имеет младшего брата по отцовской линии Малхасяна Ашота Рудольфовича.

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Трудовая деятельность олигарха началась на заводе "Старорусприбор" (приборостроительный завод в городе Старая Русса Новгородской области России, откуда родом), где он работал слесарем-инструментальщиком.

В 1985 года Вадим Новинский поступил в Академию гражданской авиации в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации) по специальности – эксплуатация гражданского транспорта. Он активно занимался научной деятельностью.

В 1985-1989 годах работал в Петрозаводском авиаотряде.

С 1989 по 1991 год он был сотрудником кафедры систем управления Академии гражданской авиации, в Санкт-Петербурге.

Как и где начал бизнес

Как рассказывает сам олигарх, в 1991 году он стал частным предпринимателем. В то время Вадим Владиславович совмещал собственный бизнес с работой в коммерческом центре перспективных исследований.

В 1996-1998 году Новинский вместе с партнерами создал компанию "Лукойл – Север – Запад" (позже компания была переименована на "Торговый дом Лукойл – Север – Запад", а затем – на торговый дом "Север – Запад – Ойл"). Будучи гражданином России он представлял компанию в Украине, в частности занимался поставками горюче-смазочных материалов на "Криворожсталь" и "Запорожсталь". Так Вадим Новинский и оказался в Украине.

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"Я был здесь (в Украине – прим. авт), мне приходилось налаживать контакт со всеми. Я начинал все с нуля, с чистого листа. У меня не было здесь ни папы, ни дяди. Все контакты я нарабатывал сам", – объясняет свой путь Новинский на украинской бизнес-арене.



Одно из самых давних фото Вадима Новинского в сети / Фото: Александр Стручков

Весной 2012 года указом экс-президента Януковича Новинский получил украинское гражданство, а осенью уже стал депутатом Верховной Рады. Олигарх объясняет такое свое решение лишь "юридическим оформлением существующего статуса" и отрицает связь с началом политической карьеры.

Женат на Марии Леонидовной Новинской, воспитывают четверых детей.

Скандалы, связанные с Новинским

Громкая "скандальная жизнь" Вадима Новинского началась после получения украинского гражданства и начала политической жизни.

Новинский позиционирует себя как религиозного прихожанина и славится верностью Московскому патриархату, который активно и спонсирует в Украине. Именно церковь стала центром скандала. В 2013 году Вадим Новинский совместно с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко и экс-главой милиции Киева Валерием Коряком попытался узурпировать власть в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).



Новинского называют "самым православным" олигархом Украины / Фото Контекст-Причерноморье

Более того, они способствовали похищению архиепископа Александра (Драбинко). На тот момент он был помощником ныне покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана). Как отмечают в ГПУ, Новинский был переговорщиком при попытке незаконного лишения свободы архиепископа. Конфликт стал предметом уголовного следствия.

В декабре 2016 года дело ожило с большим размахом, что стало причиной лишения Вадима Новинского депутатской неприкосновенности. Он до сих пор является фигурантом дела о давлении на Митрополита Владимира, но подозрения ему не предъявляли.

Несмотря на довольно непростые отношения Вадима Новинского с Петром Порошенко, именно пятый президент помог получить украинское гражданство олигарху. Об этом бизнесмен заявил во время снятия неприкосновенности с трибуны Верховной Рады.

Также в 2013 году Новинский был причастен к фактически рейдерской квартирной афере, где заказчиком выступало государственное предприятие "Укртелефильм". Уже в марте 2014-го Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил иск киностудии "Укртелефильм" о признании недействительным договора между "Силтек ЛТД" и "Интеринвестсервисом" (подчиненным людям Новинского).

Будучи членом "Партии регионов", 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" – пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

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Основные источники доходов сегодня

Самый ценный актив Вадима Новинского – группа компаний "Смарт-холдинг", которая имеет представительства в большинстве регионов Украины. В сферу интересов группы входят горно-металлургический комплекс, судостроение, АПК, машиностроение, аграрный сектор, добывающая промышленность (производство нерудных материалов), недвижимость, финансы и страхование.



Новинский имеет не только партнерские, но и дружеские отношения с Ахметовым / Фото из открытых источников

В интервью одному из украинских изданий Вадим Новинский заявил, что считает Рината Ахметова лучшим партнером. Олигархи объединили некоторые активы. Например, Смарт-Холдин владеет долей в 25% акций металлургической группы "Метинвест" (остальные принадлежат Ахметову). Аграрная компания HarvЕast Holding также является совместным актовимом Новинского (25%) и Ахметова (75%) и входит в десятку крупнейших агрохолдингов страны по размеру обрабатываемой пашни.

Другие активы группы компаний "Смарт-холдинг":

Херсонский судостроительный завод;



Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) (Николаев)



"Верес" (сфера АПК и изготовление продуктов питания)



Калитянский бекон, (сфера АПК и изготовление продуктов питания)



Строительная компания "Криворожаглострой";



Девелоперская компания "Юджин" (Киев)



Страховая компания "Промышленно-страховой альянс"



Юнекс Банк



Завод "Днепропресс" (машиностроительный бизнес)



ОАО Балаклавское рудоуправление им. Горького,



ЗАО Евпаторийский завод строительных материалов



ЗАО Сакский завод строительных материалов;



ОАО Запорожнерудпром (производство стройматериалов)



ЗАО Турстрой, которая владеет лицензиями на разработку нескольких гранитных и песчаных месторождений; (Производство стройматериалов).

Несмотря на такое количество бизнесов состояние Новинского уменьшились на целых 22%, по сравнению с прошлым годом. Это непосредственно связано с работой одного из крупнейших в Украине частных холдингов, который снизил прибыль из-за падения мировых цен на металлопродукцию.

Более того, Новинский владеет проблемными активами. Одним из таких является ОАО "Черноморский судостроительный завод", который умышленно довели до банкротства Балаклавское рудоуправление, которое также принадлежит олигарху. По состоянию на 1 ноября 2019 года, по данным OpenDataBot, налоговый долг ЧСЗ составил 116 696 160 грн.

Также структура бизнесмена, владеющая торговой сетью "Амстор", 3 октября 2019 года Хозсудом Днепропетровской области признана банкротом и задолжала государственному Укрэксимбанку 1,52 млрд грн, а ахметовскому банку ПУМБ – еще 1,74 млрд грн.

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