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      Новинский внес в парламент проект об отмене "языкового закона"

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      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / Українська правда

      Так, в своем документе нардеп просит признать закон о функционировании украинского языка утратившим силу. По мнению Новинского, предыдущая власть использовала закон для своей предвыборной кампании.

      Законопроект зарегистрирован под номером 1102, такая информация указана на сайте Верховной Рады.

       Новинский в Раде предыдущего созыва: "Отойди от меня, нечисть": Парубий во время заседания Рады прогнал Новинского с президиума

      Действующий языковой закон, который был принят, а точнее – продавлен через парламент с многочисленными процедурными нарушениями, продвигался как элемент президентской кампании представителей прошлой власти. Фактически этот закон просто сталкивал лбами украинцев,
      - считает нардеп-оппоблоковец.

      По словам политика, потребности в таком законе сейчас нет – наоборот, "языковая политика в Украине должна быть либерализована".

      закон про мову
      В Раде зарегистрировали законопроект Новинского, он просит отменить закон о языке/ скриншот

      Что известно о языковом законе?

      Его приняла Рада 8 созыва еще в апреле, а подписал тогдашний президент Порошенко. Согласно этому закону, на государственном языке обязаны говорить не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и медиа. За различные нарушения языкового закона не будут наказывать ближайшие 3 года. Пока действует переходный период.

      То, что Новинский подал такой законопроект в Раду – не редкость. Он был противником этого закона еще до его принятия.

      И больше всего закон о государственном языке возмутил не украинское общество, а нашего северного соседа – Россию. В Москве даже обращались с протестами в Совбез ООН. Имеет ли четкую позицию относительно языка новая власть – до сих пор вопрос.

      Чтобы вы не верили слухам и сплетням об основных положениях закона о языке, посмотрите инфографику 24 канала, в которой мы для вас все объясним.

      закон про мову
      Что предусматривает закон о языке/ инфографика 24 канала

      Да и такое: Киссе в Раде попытался говорить на украинском: смеялся даже Новинский – видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада языковый вопрос Вадим Новинский
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