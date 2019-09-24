Новинский внес в парламент проект об отмене "языкового закона"

Так, в своем документе нардеп просит признать закон о функционировании украинского языка утратившим силу. По мнению Новинского, предыдущая власть использовала закон для своей предвыборной кампании.

Законопроект зарегистрирован под номером 1102, такая информация указана на сайте Верховной Рады.

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Действующий языковой закон, который был принят, а точнее – продавлен через парламент с многочисленными процедурными нарушениями, продвигался как элемент президентской кампании представителей прошлой власти. Фактически этот закон просто сталкивал лбами украинцев,

- считает нардеп-оппоблоковец.

По словам политика, потребности в таком законе сейчас нет – наоборот, "языковая политика в Украине должна быть либерализована".



В Раде зарегистрировали законопроект Новинского, он просит отменить закон о языке/ скриншот

Что известно о языковом законе?

Его приняла Рада 8 созыва еще в апреле, а подписал тогдашний президент Порошенко. Согласно этому закону, на государственном языке обязаны говорить не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и медиа. За различные нарушения языкового закона не будут наказывать ближайшие 3 года. Пока действует переходный период.

То, что Новинский подал такой законопроект в Раду – не редкость. Он был противником этого закона еще до его принятия.

И больше всего закон о государственном языке возмутил не украинское общество, а нашего северного соседа – Россию. В Москве даже обращались с протестами в Совбез ООН. Имеет ли четкую позицию относительно языка новая власть – до сих пор вопрос.

Чтобы вы не верили слухам и сплетням об основных положениях закона о языке, посмотрите инфографику 24 канала, в которой мы для вас все объясним.



Что предусматривает закон о языке/ инфографика 24 канала

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