16:44
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Новинський вніс до парламенту проєкт про скасування "мовного закону"

      275 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / Українська правда

      Так, у своєму документі нардеп просить визнати закон про функціонування української мови таким, що втратив чинність. На думку Новинського, попередня влада використала мовний закон для своєї передвиборчої кампанії.

      Законопроєкт зареєстрований під номером 1102, така інформація вказана на сайті Верховної Ради.

      Новинський у Раді попереднього скликання: "Відійди від мене, нечисть": Парубій під час засідання Ради прогнав Новинського із президії

      Чинний мовний закон, який був прийнятий, а точніше – продавлений через парламент з численними процедурними порушеннями, просувався як елемент президентської кампанії представників минулої влади. Фактично цей закон просто зіштовхував лобами українців,
      – вважає нардеп-опоблоківець.

      За словами політика, потреби в такому законі зараз немає – навпаки, "мовна політика в Україні має бути лібералізована".

      закон про мову
      В Раді зареєстрували законопроєкт Новинського, він просить скасувати закон про мову/ скріншот

      Що відомо про мовний закон?

      Його прийняла Рада 8 скликання ще у квітні, а підписав тодішній президент Порошенко. Згідно з цим законом, державною мовою зобов'язані користуватися не лише в чиновницьких кабінетах, а й у сфері послуг, освіти й медіа. За різноманітні порушення мовного закону не каратимуть найближчі 3 роки. Поки діє перехідний період.

      Те, що Новинський подав такий законопроєкт у Раду – не дивина. Він був противником цього закону ще до його ухвалення.

      Та найбільше закон про державну мову збурив не українське суспільство, а нашого північного сусіда – Росію. У Москві навіть зверталися з протестами у Радбез ООН. Чи чітку має позицію щодо мови нова влада – досі питання.

      Аби ви не вірили чуткам і пліткам про основні положення закону про мову, подивіться інфографіку 24 каналу, у якій ми для вас все пояснюємо.

      закон про мову
      Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу

      Та й таке: Кіссе у Раді спробував говорити українською: сміявся навіть Новинський – відео

      blog_ava
      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      22841
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Новинський мовне питання Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сьогодні , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 148
      Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      сьогодні , 16:04 Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      138
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 16:00 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 3508
      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні , 15:37 Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      Ірина Поліщук 3853
      Шведська школярка Грета Тунберг із нищівною промовою виступила в ООН: хто ця юна екоактивістка
      сьогодні , 15:15 Шведська школярка Грета Тунберг із нищівною промовою виступила в ООН: хто ця юна екоактивістка
      2632
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук