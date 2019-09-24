Новинський вніс до парламенту проєкт про скасування "мовного закону"

Так, у своєму документі нардеп просить визнати закон про функціонування української мови таким, що втратив чинність. На думку Новинського, попередня влада використала мовний закон для своєї передвиборчої кампанії.

Законопроєкт зареєстрований під номером 1102, така інформація вказана на сайті Верховної Ради.

Новинський у Раді попереднього скликання: "Відійди від мене, нечисть": Парубій під час засідання Ради прогнав Новинського із президії

Чинний мовний закон, який був прийнятий, а точніше – продавлений через парламент з численними процедурними порушеннями, просувався як елемент президентської кампанії представників минулої влади. Фактично цей закон просто зіштовхував лобами українців,

– вважає нардеп-опоблоківець.

За словами політика, потреби в такому законі зараз немає – навпаки, "мовна політика в Україні має бути лібералізована".



В Раді зареєстрували законопроєкт Новинського, він просить скасувати закон про мову/ скріншот

Що відомо про мовний закон?

Його прийняла Рада 8 скликання ще у квітні, а підписав тодішній президент Порошенко. Згідно з цим законом, державною мовою зобов'язані користуватися не лише в чиновницьких кабінетах, а й у сфері послуг, освіти й медіа. За різноманітні порушення мовного закону не каратимуть найближчі 3 роки. Поки діє перехідний період.

Те, що Новинський подав такий законопроєкт у Раду – не дивина. Він був противником цього закону ще до його ухвалення.

Та найбільше закон про державну мову збурив не українське суспільство, а нашого північного сусіда – Росію. У Москві навіть зверталися з протестами у Радбез ООН. Чи чітку має позицію щодо мови нова влада – досі питання.

Аби ви не вірили чуткам і пліткам про основні положення закону про мову, подивіться інфографіку 24 каналу, у якій ми для вас все пояснюємо.



Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу

Та й таке: Кіссе у Раді спробував говорити українською: сміявся навіть Новинський – відео