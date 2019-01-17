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      "Відійди від мене, нечисть": Парубій під час засідання Ради прогнав Новинського із президії

      993 Читать новость на русском
      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / Фото з вільних джерел

      17 січня під час розгляду законопроекту про перехід релігійних громад спікер Верховної Ради Андрій Парубій обізвав опоблоківця Вадима Новинського "нечистю", коли той підійшов до президії.

      Відомо, що перед голосуванням Новинський піднявся в президію парламенту і просив Парубія зняти з розгляду законопроект, який розглядався на той момент.

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      На думку Новинського, процедура ухвалення відбувалась із порушенням закону. Поки опоблоківець повторював своє прохання Парубій продовжував закликати депутатів до участі у голосуванні. Щоправда, в якийсь момент очільник Ради таки не витримав і грубо звернувся до депутата, який продовжував йому заважати.

      Відійди від мене, нечисть! Відійди від мене!
       – емоційно вигукнув до Новинського Парубій.

      Після цього спікер парламенту оголосив про перехід до голосування і Новинський спустився з президії.

      Дивіться відео: Парубій назвав Новинського "нечистю"

      Раніше 24 канал повідомляв, що у четвер, 17 січня, Верховна Рада схвалила законопроект про зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". У законі прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій. Свої голоси за законопроект віддали 229 народних депутатів.

      Теги: Новини України Новини політики Курйозні новини Верховна Рада Вадим Новинський Андрій Парубій
      Джерело: 24 Канал
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