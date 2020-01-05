Миллиардеры Украины: что надо знать об Игоре Коломойском

Один из самых влиятельных украинцев, известный скандальными заявлениями и немалыми доходами. Рассказываем об украинском миллиардере Игоре Коломойском: с чего он начинал свой бизнес и какими активами обладает сегодня.

24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины (по версии журнала НВ).

На четвертой позиции рейтинга – Игорь Коломойский.

Состояние: 1,48 млрд долларов

Основной актив: Группа Приват

Динамика по сравнению с 2018 годом: -8%

Детство и юность

Игорь Коломойский родился 13 февраля 1963 года в Днепре в еврейской семье инженеров. Его мама работала в институте "Промстройпроект", а отец – на Днепропетровском меткомбинате имени Петровского. Окончил среднюю школу №21 с отличием "за отличную учебу". Тогда же получил первый спортивный разряд по шахматам.

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Как рассказал сам олигарх, первым его самостоятельным заработком была сдача пустой стеклотары, что он делал с друзьями тайком от родителей. Тогда он "заработал" несколько рублей, которые потратил на мороженое.

В 1980-1985 годах Игорь Коломойский учился в Днепропетровском металлургическом институте имени Брежнева по специальности "теплотехника и автоматизация металлургических печей". Имеет красный диплом инженера и после окончания института был распределен в проектную организацию.

Как и где начал бизнес

В середине 1980-х Коломойский, вместе со своими будущими бизнес-партнерами Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым, работал в торговом кооперативе "Фианит". Впоследствии они основали свой кооператив "Сентоза" (назван в честь острова развлечений в Сингапуре). Будущие олигархи закупали оргтехнику в Москве и продавали ее в Днепре.

После распада СССР начали торговать товарами общего потребления. На этом этапе у них появился четвертый партнер, сын крупного советского предпринимателя Леонид Милославский. Каждому из партнеров принадлежало по 25% в общем бизнесе.

Впоследствии они осознали, что торговать металлом выгоднее, чем товарами общего потребления. Затем – начали заниматься импортом нефтепродуктов и скупать объекты для их хранения и транспортировки. Также они занялись ферросплавным направлением: группа поставляла топливо на Орджоникидзевский ГОК, получая взамен марганцевую руду и отправляя ее на экспорт.



Игорь Коломойский в детском лагере / архивное фото

В 1992 году было основано ЗАО КБ "Приватбанк". Председателем правления стал Сергей Тигипко, а Милославский возглавил наблюдательный совет. Однако большой процент всех акций все же принадлежал Коломойскому.

Уже в 1995 году "Приватбанк" стал ключевым звеном в бизнесе группы. Банк начал покупать пакеты акций металлургических предприятий. Первым стал Днепропетровский метизный завод, позже "Приват" установил операционный контроль над Никопольским заводом ферросплавов, Орджоникидзевским и Марганецким ГОКами.

В 1999-2003 годах структуры "Привата" скупили около 40% акций "Укрнафты", контрольный пакет оставался у правительства. В 2000 году "Приват" смог установить контроль над коксохимическим заводом имени Калинина.

Скандалы, связанные с Коломойским

Из всех украинских миллиардеров Игорь Коломойский уверенно лидирует по количеству скандалов вокруг его имени. Он годами эксплуатировал ряд крупных государственных активов, публично грубо высказывался в адрес оппонентов, в частности Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой, и позволяет себе фамильярно относиться к нынешней украинской власти, на которую, как многие предполагают, олигарх имеет немалое влияние.

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В марте 2015 года Верховная Рада лишила Коломойского контроля над "Укрнафтой". В тот же день (до того, как закон вступил в силу), вооруженные люди захватили здание "Укрнафты" в центре Киева. Олигарх назвал это "рейдерским захватом предприятия российскими диверсантами" и сказал, что "за этим стоит Кононенко с БПП".

В этом же месяце Порошенко своим указом отправил Коломойского в отставку с поста главы Днепропетровской ОГА (по его просьбе), после чего Игорь Валерьевич заявил, что уходит из политики.



Коломойский не может смириться с национализацией "Приватбанка" / скриншот видео

В декабря 2016 года 100% акций "Приватбанка" перешли в Министерство финансов – банк национализировали. Коломойского обвинили в выводе из учреждения миллиардов долларов украинских вкладчиков в пользу своих компаний. НБУ отметил: "Приватбанк" был объектом масштабного мошенничества, которое привело к убыткам по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

Сейчас миллиардер судится с НБУ и уже государственным "Приватбанком" в международных судах. В сентябре 2019 года Коломойский заявил, что хочет получить часть акций банка и "наказать" тех, кто осуществлял национализацию.

В ноябре 2019 года в интервью NYT он в очередной раз подчеркнул, что намерен вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию. Здесь же Коломойский отметил, что желает чтобы Украина наладила партнерские отношения с Россией. Последний тезис вызвал общественное возмущение.



Почти два года Коломойский не посещал Украину / Фото: znaj.ua

С июня 2017 года олигарх находился в добровольном изгнании – проживал в Швейцарии и Израиле. Он это объяснял тем, что из Украины "его могут потом просто не выпустить". Хотя, по его словам, украинские правоохранительные органы не имели к нему претензий, а допрашивали в качестве свидетеля. В мае 2019 года миллиардер вернулся в Киев, что связывают со сменой власти в стране.

В марте 2019 года Коломойского внесли в "чистилище" сайта "Миротворец". Причиной назвали "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо ложной информации на подконтрольном телеканале".

В мае 2019 года он в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что на Востоке Украины – "гражданский конфликт". Этот тезис вызвал массу критики со стороны общества и власти.

Основные источники доходов сегодня

Бизнес-интересы Коломойского разнообразны: от нефти до горнолыжных курортов (в частности, в Австрии "Земмеринг" и в Украине "Буковель") и авиаперевозок. К активам групп "Приват" входит более 100 украинских и мировых компаний.

На сегодня Коломойскому принадлежит значительное количество активов в украинских и международных компаниях. Наиболее значимые из них:

Ферросплавные заводы Никополя, Стаханова и Запорожья;

Никополя, Стаханова и Запорожья; 1+1 медиа ;

; Международные авиалинии Украины (МАУ);

(МАУ); JKX Oil & Gas (британская нефтедобывающая компания);

(британская нефтедобывающая компания); Central European Media Enterprises (которая контролирует "1+1").

Также "Приват" в металлургии контролирует, в частности, Орджоникидзевский, Марганецкий, Южный ГКЗ; Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна, Днепропетровский металлургический комбинат им. Петровского. В машиностроении – Одесский машиностроительный завод "Красная гвардия" и ОАО "Одессасельмаш".

Однако не все его дела идут хорошо. Так, за девять месяцев 2019 года Никопольский завод ферросплавов сократил производство на 3,8%. За тот же период Марганецкий ГОК уменьшил производство концентрата на 7,6%. А Запорожский завод ферросплавов еще в прошлом году показал сокращение прибыли в 14,6 раза. Авиакомпания МАУ в 2018 году также понесла убытки на 2,7 млрд грн.