Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова

Співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов є абсолютно непублічною персоною. Він майже не спілкується зі ЗМІ, однак його ім’я все ж з’являється у медіа: у рейтингах багатіїв та новинах, пов'язаних зі скандальним бізнесом мільярдера. Розповідаємо, як Геннадій Боголюбов заробив перші статки і чим володіє сьогодні.

24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас з найбагатшими людьми України за версією журналу НВ. Всього в Україні мільярдерів шість:

Рінат Ахметов – $9,629 млрд;

Віктор Пінчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинський – $1,767 млрд;

Ігор Коломойський – $1,480 млрд;

Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;

Петро Порошенко – $1,253 млрд.

Замикає першу п'ятірку рейтингу українських багатіїв Геннадій Боголюбов.

Статки: 1,38 млрд доларів

Основний актив: Група Приват

Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -16%

Дитинство і юність

Геннадій Боголюбов народився 20 січня 1962 року в Дніпродзержинську (сьогодні – Кам'янське, Дніпропетровська область). Його батьки – глибоковіруючі іудеї.

Закінчив інженерно-будівельний інститут у Дніпрі (Придніпровська Держакадемія будівництва та архітектури).

Як і де почав бізнес

Відомо, що після закінчення інституту Боголюбов два роки працював інженером у "Дніпропетровськпромбуд". Проте ЗМІ з посиланням на джерела ставлять під сумнів цю інформацію, зазначаючи натомість: майбутній олігарх у цей час нібито мав справи зі "злодіями в законі" і офіційно ніде не працював.

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У 1990-х Боголюбов разом із Ігорем Коломойським (який наразі у рейтингу найбагатших українців випереджає його на одну позицію) займалися імпортом і продажем оргтехніки, а згодом організовували кооператив "Сентоза".

У 1992 році олігарх став одним із засновників "Приватбанку" і почав збільшувати свої статки на рівні з Коломойським.



Геннадій Боголюбов / ukranews.news

Особисте життя

Про родину мільярдера відомо небагато. Він був одружений, однак розлучився понад

десять років тому. Має дорослих сина та доньку, є хрещеним батьком сина Ігоря Коломойського.

Щодо хобі, то олігарх полюбляє грати в теніс та є майстром спорту з плавання.

Має громадянства України, Кіпру, Ізраїлю та Великої Британії.

З 1999 року є президентом Дніпропетровської єврейської громади, на що жертвує чимало грошей. Він же створив найбільший у світі громадський культурно-діловий єврейський центр "Менора". Проект включає в себе готелі, банкетні зали, конференц-сервіс тощо.

Скандали, пов’язані з Боголюбовим

Зважаючи на непублічність олігарха, на поверхню випливали лише гучні скандали, пов'язані з його бізнесом, зокрема групою "Приват", медійним обличчям якої є передусім Ігор Коломойський.

Найбільш скандальна історія групи пов’язана з "Приватбанком". У грудні 2016 року він був націоналізований рішенням українського уряду. Тодішня очільниця НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що колишні власники банку вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією. Ще 110 мільярдів гривень було виведено через фіктивні компанії.

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Оскільки Боголюбов – головний партнер Ігоря Коломойського в групі "Приват" (йому належить 40% акцій компанії), він, нарівні з останнім, є відповідачем у всіх справах націоналізованого "Приватбанку".

Одним із найбільш важливих зобов'язань колишніх акціонерів "Приватбанку" – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – була реструктуризація кредитів компаній, пов'язаних із групою "Приват", перед націоналізованим банком. Вони мали б це зробити до липня 2017 року, однак обіцянку так і не виконали. Натомість олігархи почали "судову війну" проти НБУ, Кабміну та уже державного "Приватбанку".



Скандал навколо "Приватбанку" триває з 2016 року / Getty Images

Апеляційний суд Лондона й Уельсу визнав, що справу про шахрайство щодо "Приватбанку" можуть розглядати в юрисдикції Великої Британії. Також було підтримано заморозку в усьому світі активів на власність Коломойського й Боголюбова. А до їхньої бізнес-імперії, за даними програми "Схеми", входять щонайменше чотири американські меткомбінати, металотрейдер, що працює у 20 штатах, чотири бізнес-центри, готель у Клівленді й інші комерційні будівлі.

Крім того, за рішенням британського суду, відповідачі повинні були повернути "Приватбанку" майже 11 млн фунтів стерлінгів витрат (сам Боголюбов – 2 млн фунтів). І вони це зробили.

В Україні ж до розгляду справи про націоналізацію "Привату" суд повернеться не раніше, ніж у лютому 2020 року.

Основні джерела доходів сьогодні

До активів груп "Приват" входить понад 100 українських та світових підприємств: металургійні і гірничо-збагачувальні комбінати в Україні, Росії, Румунії, Польщі, США; нафтовий бізнес; підприємства харчової промисловості; банки; медіахолдинг; авіакомпанії.

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Найбільше активів "Привату" – у нафтогазовому секторі. Зокрема, Боголюбову з Коломойським та їх партнерам належать:

Феросплавні заводи Нікополя, Стаханова і Запоріжжя;

Нікополя, Стаханова і Запоріжжя; JKX Oil & Gas (британська нафтовидобувна компанія);

(британська нафтовидобувна компанія); Central European Media Enterprises (яка контролює "1+1 Media");

(яка контролює "1+1 Media"); Кременчуцький НПЗ (забезпечує близько 50% бензину на ринку палива в Україні, до мережі входять понад 1000 заправок по всій Україні);

(забезпечує близько 50% бензину на ринку палива в Україні, до мережі входять понад 1000 заправок по всій Україні); "Укрнафта" (групі "Приват" тут належить 42% акцій, контрольним пакетом володіє держава);

(групі "Приват" тут належить 42% акцій, контрольним пакетом володіє держава); Приват-АгроХолдинг ;

; Міжнародні авіалінії України ( МАУ );

); Орджонікідзевський, Марганецький, Південний ГКЗ ;

; Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну;

ім. Комінтерну; Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія";

"Червона гвардія"; ВАТ "Одесасільмаш".

За останні кілька років бізнес Боголюбова та Коломойського дещо похитнувся, зокрема, через вищезгадані судові історії. Так, Нікопольський завод феросплавів, яким група "Приват" володіє разом з EastOne Віктора Пінчука, за дев’ять місяців 2019-го скоротив виробництво на 3,8%. Марганецький ГЗК також зменшив виробництво концентрату на 7,6%, а прибутки Запорізького заводу феросплавів ще у 2018 році скоротилися у 14,6 разів.

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Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету / 24 канал