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      Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова

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      Геннадій Боголюбов володіє 1,38 млрд доларів / 24 канал

      Співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов є абсолютно непублічною персоною. Він майже не спілкується зі ЗМІ, однак його ім’я все ж з’являється у медіа: у рейтингах багатіїв та новинах, пов'язаних зі скандальним бізнесом мільярдера. Розповідаємо, як Геннадій Боголюбов заробив перші статки і чим володіє сьогодні.

      24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас з найбагатшими людьми України за версією журналу НВ. Всього в Україні мільярдерів шість:

      Рінат Ахметов – $9,629 млрд;
      Віктор Пінчук – $2,310 млрд;
      Вадим Новинський – $1,767 млрд;
      Ігор Коломойський – $1,480 млрд;
      Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;
      Петро Порошенко – $1,253 млрд.

      Замикає першу п'ятірку рейтингу українських багатіїв Геннадій Боголюбов.

      Статки: 1,38 млрд доларів
      Основний актив: Група Приват
      Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -16%

      Дитинство і юність

      Геннадій Боголюбов народився 20 січня 1962 року в Дніпродзержинську (сьогодні – Кам'янське, Дніпропетровська область). Його батьки – глибоковіруючі іудеї.

      Закінчив інженерно-будівельний інститут у Дніпрі (Придніпровська Держакадемія будівництва та архітектури).

      Як і де почав бізнес

      Відомо, що після закінчення інституту Боголюбов два роки працював інженером у "Дніпропетровськпромбуд". Проте ЗМІ з посиланням на джерела ставлять під сумнів цю інформацію, зазначаючи натомість: майбутній олігарх у цей час нібито мав справи зі "злодіями в законі" і офіційно ніде не працював.

      Читайте також: Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України

      У 1990-х Боголюбов разом із Ігорем Коломойським (який наразі у рейтингу найбагатших українців випереджає його на одну позицію) займалися імпортом і продажем оргтехніки, а згодом організовували кооператив "Сентоза".

      У 1992 році олігарх став одним із засновників "Приватбанку" і почав збільшувати свої статки на рівні з Коломойським.

      Боголюбов
      Геннадій Боголюбов / ukranews.news

      Особисте життя

      Про родину мільярдера відомо небагато. Він був одружений, однак розлучився понад
      десять років тому. Має дорослих сина та доньку, є хрещеним батьком сина Ігоря Коломойського.

      Щодо хобі, то олігарх полюбляє грати в теніс та є майстром спорту з плавання.

      Має громадянства України, Кіпру, Ізраїлю та Великої Британії.

      З 1999 року є президентом Дніпропетровської єврейської громади, на що жертвує чимало грошей. Він же створив найбільший у світі громадський культурно-діловий єврейський центр "Менора". Проект включає в себе готелі, банкетні зали, конференц-сервіс тощо.

      Скандали, пов’язані з Боголюбовим

      Зважаючи на непублічність олігарха, на поверхню випливали лише гучні скандали, пов'язані з його бізнесом, зокрема групою "Приват", медійним обличчям якої є передусім Ігор Коломойський.

      Найбільш скандальна історія групи пов’язана з "Приватбанком". У грудні 2016 року він був націоналізований рішенням українського уряду. Тодішня очільниця НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що колишні власники банку вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією. Ще 110 мільярдів гривень було виведено через фіктивні компанії.

      Читайте також: СБУ вимагає від "Приватбанку" узгоджувати позови проти Коломойського: документ

      Оскільки Боголюбов – головний партнер Ігоря Коломойського в групі "Приват" (йому належить 40% акцій компанії), він, нарівні з останнім, є відповідачем у всіх справах націоналізованого "Приватбанку".

      Одним із найбільш важливих зобов'язань колишніх акціонерів "Приватбанку" – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – була реструктуризація кредитів компаній, пов'язаних із групою "Приват", перед націоналізованим банком. Вони мали б це зробити до липня 2017 року, однак обіцянку так і не виконали. Натомість олігархи почали "судову війну" проти НБУ, Кабміну та уже державного "Приватбанку".

      приватбанк
      Скандал навколо "Приватбанку" триває з 2016 року / Getty Images

      Апеляційний суд Лондона й Уельсу визнав, що справу про шахрайство щодо "Приватбанку" можуть розглядати в юрисдикції Великої Британії. Також було підтримано заморозку в усьому світі активів на власність Коломойського й Боголюбова. А до їхньої бізнес-імперії, за даними програми "Схеми", входять щонайменше чотири американські меткомбінати, металотрейдер, що працює у 20 штатах, чотири бізнес-центри, готель у Клівленді й інші комерційні будівлі.

      Крім того, за рішенням британського суду, відповідачі повинні були повернути "Приватбанку" майже 11 млн фунтів стерлінгів витрат (сам Боголюбов – 2 млн фунтів). І вони це зробили.

      В Україні ж до розгляду справи про націоналізацію "Привату" суд повернеться не раніше, ніж у лютому 2020 року.

      Основні джерела доходів сьогодні

      До активів груп "Приват" входить понад 100 українських та світових підприємств: металургійні і гірничо-збагачувальні комбінати в Україні, Росії, Румунії, Польщі, США; нафтовий бізнес; підприємства харчової промисловості; банки; медіахолдинг; авіакомпанії.

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      Найбільше активів "Привату" – у нафтогазовому секторі. Зокрема, Боголюбову з Коломойським та їх партнерам належать:

      • Феросплавні заводи Нікополя, Стаханова і Запоріжжя;
      • JKX Oil & Gas (британська нафтовидобувна компанія);
      • Central European Media Enterprises (яка контролює "1+1 Media");
      • Кременчуцький НПЗ (забезпечує близько 50% бензину на ринку палива в Україні, до мережі входять понад 1000 заправок по всій Україні);
      • "Укрнафта" (групі "Приват" тут належить 42% акцій, контрольним пакетом володіє держава);
      • Приват-АгроХолдинг;
      • Міжнародні авіалінії України (МАУ);
      • Орджонікідзевський, Марганецький, Південний ГКЗ;
      • Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну;
      • Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія";
      • ВАТ "Одесасільмаш".

      За останні кілька років бізнес Боголюбова та Коломойського дещо похитнувся, зокрема, через вищезгадані судові історії. Так, Нікопольський завод феросплавів, яким група "Приват" володіє разом з EastOne Віктора Пінчука, за дев’ять місяців 2019-го скоротив виробництво на 3,8%. Марганецький ГЗК також зменшив виробництво концентрату на 7,6%, а прибутки Запорізького заводу феросплавів ще у 2018 році скоротилися у 14,6 разів.

      Більше про порівняння статків олігархів та головні цифри бюджету України – читайте тут.

      ахметов коломойський олігархиСтатки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету / 24 канал

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Публікації Гроші Статті Ігор Коломойський Приватбанк
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