Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове

Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов является абсолютно непубличной персоной. Он почти не общается со СМИ, однако его имя все же появляется в медиа: в рейтингах богачей и новостях, связанных со скандальным делом миллиардера. Рассказываем, как Геннадий Боголюбов заработал первое состояние и чем владеет сегодня.

24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины по версии журнала НВ. Всего в Украине миллиардеров шесть:

Ринат Ахметов – $9,629 млрд;

Виктор Пинчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинский – $1,767 млрд;

Игорь Коломойский – $1,480 млрд;

Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;

Петр Порошенко – $1,253 млрд.

Замыкает первую пятерку рейтинга украинских богачей Геннадий Боголюбов.

Состояние: 1,38 млрд долларов

Основной актив: Группа Приват

Динамика по сравнению с 2018 годом: 16%

Детство и юность

Геннадий Боголюбов родился 20 января 1962 года в Днепродзержинске (сегодня – Каменское, Днепропетровская область). Его родители – глубоковерующие иудеи.

Окончил инженерно-строительный институт в Днепре (Приднепровская Госакадемия строительства и архитектуры).

Как и где начал бизнес

Известно, что после окончания института Боголюбов два года работал инженером в "Днепропетровскпромстрой". Однако СМИ со ссылкой на источники ставят под сомнение эту информацию, отмечая: будущий олигарх в это время якобы имел дела с "ворами в законе" и официально нигде не работал.

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В 1990-х Боголюбов вместе с Игорем Коломойским (который сейчас в рейтинге самых богатых украинцев опережает его на одну позицию) занимались импортом и продажей оргтехники, а затем организовывали кооператив "Сентоза".

В 1992 году олигарх стал одним из основателей "ПриватБанка" и начал увеличивать свое состояние на уровне с Коломойским.



Геннадий Боголюбов / ukranews.news

Личная жизнь

О семье миллиардера известно немного. Он был женат, однако развелся более десять лет назад. Имеет взрослых сына и дочь, является крестным отцом сына Игоря Коломойского.

Что касается хобби, то олигарх любит играть в теннис и является мастером спорта по плаванию.

Имеет гражданство Украины, Кипра, Израиля и Великобритании.

С 1999 года является президентом Днепропетровской еврейской общины, на что жертвует немало денег. Он создал самый большой в мире общественный культурно-деловой еврейский центр "Менора". Проект включает в себя гостиницы, банкетные залы, конференц-сервис и тому подобное.

Скандалы, связанные с Боголюбовым

Несмотря на непубличность олигарха, на поверхность всплывали только громкие скандалы, связанные с его бизнесом, в частности группой "Приват", медийным лицом которой является прежде всего Игорь Коломойский.

Наиболее скандальная история группы связана с "Приватбанком". В декабря 2016 года он был национализирован решением украинского правительства. Тогдашняя руководительница НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что бывшие владельцы банка вывели 16 млрд гривен в ночь перед национализацией. Еще 110 миллиардов гривен было выведено через фиктивные компании.

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Поскольку Боголюбов – главный партнер Игоря Коломойского в группе "Приват" (ему принадлежит 40% акций компании), он, наравне с последним, является ответчиком во всех делах национализированного "Приватбанка".

Одним из самых важных обязательств бывших акционеров "Приватбанка" – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – была реструктуризация кредитов компаний, связанных с группой "Приват", перед национализированным банком. Они должны это сделать до июля 2017 года, однако обещание так и не выполнили. Зато олигархи начали "судебную войну" против НБУ, Кабмина и уже государственного "Приватбанка".



Скандал вокруг "Приватбанка" продолжается с 2016 года / Getty Images

Апелляционный суд Лондона и Уэльса признал, что дело о мошенничестве в отношении "Приватбанка" могут рассматривать в юрисдикции Великобритании. Также было поддержано заморозку во всем мире активов на собственность Коломойского и Боголюбова. А к их бизнес-империи, по данным программы "Схемы", входят по меньшей мере четыре американских меткомбината, металлотрейдер, работающий в 20 штатах, четыре бизнес-центра, отель в Кливленде и другие коммерческие здания.

Кроме того, по решению британского суда, ответчики должны были вернуть "Приватбанку" почти 11 млн фунтов стерлингов расходов (сам Боголюбов – 2 млн фунтов). И они это сделали.

В Украине же к рассмотрению дела о национализации "Привата" суд вернется не раньше, чем в феврале 2020 года.

Основные источники доходов сегодня

К активам групп "Приват" входит более 100 украинских и мировых компаний: металлургические и горно-обогатительные комбинаты в Украине, России, Румынии, Польше, США; нефтяной бизнес; предприятия пищевой промышленности; банки; медиахолдинг; авиакомпании.

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Больше всего активов "Привата" – в нефтегазовом секторе. В частности, Боголюбову с Коломойским и их партнерам принадлежат:

Ферросплавные заводы Никополя, Стаханова и Запорожья;

Никополя, Стаханова и Запорожья; JKX Oil & Gas (британская нефтедобывающая компания);

(британская нефтедобывающая компания); Central European Media Enterprises (которая контролирует "1+1 Media");

(которая контролирует "1+1 Media"); Кременчугский НПЗ (обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива в Украине, в сеть входят более 1000 заправок по всей Украине);

(обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива в Украине, в сеть входят более 1000 заправок по всей Украине); "Укрнафта" (группе "Приват" здесь принадлежит 42% акций, контрольным пакетом владеет государство);

(группе "Приват" здесь принадлежит 42% акций, контрольным пакетом владеет государство); Приват-АгроХолдинг;

Международные авиалинии Украины ( МАУ );

); Орджоникидзевский, Марганецкий, Южный ГКЗ;

Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна;

им. Коминтерна; Одесский машиностроительный завод "Красная гвардия";

"Красная гвардия"; ОАО "Одессасельмаш".

За последние несколько лет бизнес Боголюбова и Коломойского несколько пошатнулся, в частности, из-за вышеупомянутых судебных историй. Так, Никопольский завод ферросплавов, которым группа "Приват" владеет вместе с EastOne Виктора Пинчука, за девять месяцев 2019-го сократил производство на 3,8%. Марганецкий ГОК также уменьшил производство концентрата на 7,6%, а доходы Запорожского завода ферросплавов еще в 2018 году сократились в 14,6 раз.

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Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета / 24 канал