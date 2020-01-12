Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов является абсолютно непубличной персоной. Он почти не общается со СМИ, однако его имя все же появляется в медиа: в рейтингах богачей и новостях, связанных со скандальным делом миллиардера. Рассказываем, как Геннадий Боголюбов заработал первое состояние и чем владеет сегодня.
24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины по версии журнала НВ. Всего в Украине миллиардеров шесть:
Ринат Ахметов – $9,629 млрд;
Виктор Пинчук – $2,310 млрд;
Вадим Новинский – $1,767 млрд;
Игорь Коломойский – $1,480 млрд;
Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;
Петр Порошенко – $1,253 млрд.
Замыкает первую пятерку рейтинга украинских богачей Геннадий Боголюбов.
Состояние: 1,38 млрд долларов
Основной актив: Группа Приват
Динамика по сравнению с 2018 годом: 16%
Детство и юность
Геннадий Боголюбов родился 20 января 1962 года в Днепродзержинске (сегодня – Каменское, Днепропетровская область). Его родители – глубоковерующие иудеи.
Окончил инженерно-строительный институт в Днепре (Приднепровская Госакадемия строительства и архитектуры).
Как и где начал бизнес
Известно, что после окончания института Боголюбов два года работал инженером в "Днепропетровскпромстрой". Однако СМИ со ссылкой на источники ставят под сомнение эту информацию, отмечая: будущий олигарх в это время якобы имел дела с "ворами в законе" и официально нигде не работал.
Читайте также: Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины
В 1990-х Боголюбов вместе с Игорем Коломойским (который сейчас в рейтинге самых богатых украинцев опережает его на одну позицию) занимались импортом и продажей оргтехники, а затем организовывали кооператив "Сентоза".
В 1992 году олигарх стал одним из основателей "ПриватБанка" и начал увеличивать свое состояние на уровне с Коломойским.
Геннадий Боголюбов / ukranews.news
Личная жизнь
О семье миллиардера известно немного. Он был женат, однако развелся более десять лет назад. Имеет взрослых сына и дочь, является крестным отцом сына Игоря Коломойского.
Что касается хобби, то олигарх любит играть в теннис и является мастером спорта по плаванию.
Имеет гражданство Украины, Кипра, Израиля и Великобритании.
С 1999 года является президентом Днепропетровской еврейской общины, на что жертвует немало денег. Он создал самый большой в мире общественный культурно-деловой еврейский центр "Менора". Проект включает в себя гостиницы, банкетные залы, конференц-сервис и тому подобное.
Скандалы, связанные с Боголюбовым
Несмотря на непубличность олигарха, на поверхность всплывали только громкие скандалы, связанные с его бизнесом, в частности группой "Приват", медийным лицом которой является прежде всего Игорь Коломойский.
Наиболее скандальная история группы связана с "Приватбанком". В декабря 2016 года он был национализирован решением украинского правительства. Тогдашняя руководительница НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что бывшие владельцы банка вывели 16 млрд гривен в ночь перед национализацией. Еще 110 миллиардов гривен было выведено через фиктивные компании.
Читайте также: СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского: документ
Поскольку Боголюбов – главный партнер Игоря Коломойского в группе "Приват" (ему принадлежит 40% акций компании), он, наравне с последним, является ответчиком во всех делах национализированного "Приватбанка".
Одним из самых важных обязательств бывших акционеров "Приватбанка" – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – была реструктуризация кредитов компаний, связанных с группой "Приват", перед национализированным банком. Они должны это сделать до июля 2017 года, однако обещание так и не выполнили. Зато олигархи начали "судебную войну" против НБУ, Кабмина и уже государственного "Приватбанка".
Скандал вокруг "Приватбанка" продолжается с 2016 года / Getty Images
Апелляционный суд Лондона и Уэльса признал, что дело о мошенничестве в отношении "Приватбанка" могут рассматривать в юрисдикции Великобритании. Также было поддержано заморозку во всем мире активов на собственность Коломойского и Боголюбова. А к их бизнес-империи, по данным программы "Схемы", входят по меньшей мере четыре американских меткомбината, металлотрейдер, работающий в 20 штатах, четыре бизнес-центра, отель в Кливленде и другие коммерческие здания.
Кроме того, по решению британского суда, ответчики должны были вернуть "Приватбанку" почти 11 млн фунтов стерлингов расходов (сам Боголюбов – 2 млн фунтов). И они это сделали.
В Украине же к рассмотрению дела о национализации "Привата" суд вернется не раньше, чем в феврале 2020 года.
Основные источники доходов сегодня
К активам групп "Приват" входит более 100 украинских и мировых компаний: металлургические и горно-обогатительные комбинаты в Украине, России, Румынии, Польше, США; нефтяной бизнес; предприятия пищевой промышленности; банки; медиахолдинг; авиакомпании.
Читайте также: "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 миллионов долларов
Больше всего активов "Привата" – в нефтегазовом секторе. В частности, Боголюбову с Коломойским и их партнерам принадлежат:
- Ферросплавные заводы Никополя, Стаханова и Запорожья;
- JKX Oil & Gas (британская нефтедобывающая компания);
- Central European Media Enterprises (которая контролирует "1+1 Media");
- Кременчугский НПЗ (обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива в Украине, в сеть входят более 1000 заправок по всей Украине);
- "Укрнафта" (группе "Приват" здесь принадлежит 42% акций, контрольным пакетом владеет государство);
- Приват-АгроХолдинг;
- Международные авиалинии Украины (МАУ);
- Орджоникидзевский, Марганецкий, Южный ГКЗ;
- Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна;
- Одесский машиностроительный завод "Красная гвардия";
- ОАО "Одессасельмаш".
За последние несколько лет бизнес Боголюбова и Коломойского несколько пошатнулся, в частности, из-за вышеупомянутых судебных историй. Так, Никопольский завод ферросплавов, которым группа "Приват" владеет вместе с EastOne Виктора Пинчука, за девять месяцев 2019-го сократил производство на 3,8%. Марганецкий ГОК также уменьшил производство концентрата на 7,6%, а доходы Запорожского завода ферросплавов еще в 2018 году сократились в 14,6 раз.
Больше о сравнении состояний олигархов и главных цифрах бюджета Украины – читайте здесь.
Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета / 24 канал
Выбор редакции
-
Главные новости 11 января: Иран подтвердил, что сбил самолет МАУ, а в Тегеране начались протестысегодня , 09:06
-
Ломаченко ответил на скандальное видео, Гол Ибрагимовича и другие спортивные события 11 январясегодня , 07:30
-
Готов биться об заклад, что весной не будет ни одной нормандской встречи, – Дейнегасегодня , 07:00