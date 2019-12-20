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      СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского: документ

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      Игорь Коломойский / EPA

      Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного "Приватбанка" с письмом. Силовики недовольны тем, что госфинучреждение судится с бывшими владельцами банка (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым) в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и ГПУ.

      СБУ просит на будущее без "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков. Об этом сообщает "Радио Свобода".

      К теме: Вернут ли "Приватбанк" Коломойскому: Гончарук сделал важное заявление

      Такое письмо спецслужбы в адрес руководства "Приватбанка" оказалось в распоряжении журналистов программы "Схемы". Письмо за 17 декабря 2019 года подписал заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.


      Письмо СБУ к руководству "Приватбанка" / Схемы

      В СБУ подтвердили журналистам, что такое письмо действительно направляли в "Приватбанк". По словам представителей спецслужбы, подача исков в международные арбитражи может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовных делах в банковской сфере.

      В то же время, юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань настаивает, что СБУ не имеет никаких полномочий просить и требовать, чтобы с ней согласовывались какие-либо международные иски.

      По ее словам, статья УПК, на которую ссылаются в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается какого-либо порядка подачи исков и других действий. Она добавила, что это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. Такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк": главное

      • 18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился к Кабмину с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Банки Игорь Коломойский СБУ
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