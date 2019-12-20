СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского: документ
Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного "Приватбанка" с письмом. Силовики недовольны тем, что госфинучреждение судится с бывшими владельцами банка (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым) в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и ГПУ.
СБУ просит на будущее без "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Такое письмо спецслужбы в адрес руководства "Приватбанка" оказалось в распоряжении журналистов программы "Схемы". Письмо за 17 декабря 2019 года подписал заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.
Письмо СБУ к руководству "Приватбанка" / Схемы
В СБУ подтвердили журналистам, что такое письмо действительно направляли в "Приватбанк". По словам представителей спецслужбы, подача исков в международные арбитражи может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовных делах в банковской сфере.
В то же время, юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань настаивает, что СБУ не имеет никаких полномочий просить и требовать, чтобы с ней согласовывались какие-либо международные иски.
По ее словам, статья УПК, на которую ссылаются в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается какого-либо порядка подачи исков и других действий. Она добавила, что это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. Такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию.
Почему Украина национализировала "Приватбанк": главное
- 18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился к Кабмину с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.