СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского: документ

Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного "Приватбанка" с письмом. Силовики недовольны тем, что госфинучреждение судится с бывшими владельцами банка (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым) в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и ГПУ.

СБУ просит на будущее без "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Такое письмо спецслужбы в адрес руководства "Приватбанка" оказалось в распоряжении журналистов программы "Схемы". Письмо за 17 декабря 2019 года подписал заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.



Письмо СБУ к руководству "Приватбанка" / Схемы

В СБУ подтвердили журналистам, что такое письмо действительно направляли в "Приватбанк". По словам представителей спецслужбы, подача исков в международные арбитражи может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовных делах в банковской сфере.

В то же время, юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань настаивает, что СБУ не имеет никаких полномочий просить и требовать, чтобы с ней согласовывались какие-либо международные иски.

По ее словам, статья УПК, на которую ссылаются в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается какого-либо порядка подачи исков и других действий. Она добавила, что это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. Такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию.

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