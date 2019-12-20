СБУ вимагає від "Приватбанку" узгоджувати позови проти Коломойського: документ
Служба безпеки України звернулась до керівництва націоналізованого "Приватбанку" з листом. Силовики незадоволені тим, що держфінустанова позивається до колишніх власників банку (Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) в іноземних юрисдикціях, не узгоджуючи такі дії з СБУ та ГПУ.
СБУ просить на майбутнє без отримання такого "попереднього погодження" утриматися від подання нових таких позовів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Такий лист спецслужби на адресу керівництва "Приватбанку" опинився в розпорядженні журналістів програми "Схеми". Лист від 17 грудня 2019 року підписав заступник голови СБУ Володимир Горбенко.
Лист СБУ до керівництва "Приватбанку" / Схеми
У СБУ підтвердили журналістам, що такий лист справді направляли до "Приватбанку". За словами представників спецслужби, подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальних справах у банківській сфері.
Водночас, юристка громадської організації "Центр протидії корупції" Олена Щербан наполягає, що СБУ не має жодних повноважень, аби просити і вимагати, щоб погоджувати з нею будь-які міжнародні позови.
За її словами, стаття КПК, на яку посилаються у листі СБУ, говорить лише про те, як оцінювати рішення міжнародних судів, і не стосується будь-якого порядку подачі позовів та інших дій. Вона додала, що цей лист можна навіть оцінити як грубе втручання у діяльність суб’єкта господарювання та тиск. Така практика і вимоги з боку служби порушують чинне законодавство та Конституцію.
Чому Україна націоналізувала "Приватбанк": головне
- 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.