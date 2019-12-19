"Приватбанк" подав позов до Коломойського в Ізраїлі на 600 мільйонів доларів

"Приватбанк" ініціював нове судове провадження в окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Банк також збільшив суму позивних вимог в американському суді.

Сума позову становить 600 мільйонів, це зазначено у заяві "Приватбанку", яку підписав голова наглядової ради Шерон Іскі та глава правління Петр Крумханзл.

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Окрім того, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог проти ексвласників банку в Канцлерському суді США.

Також, за підсумками подальшого аналізу, ПриватБанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерського суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву,

– заявили у банку.

У фінустанові наголосили, що "Приватбанк" продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників і інших осіб на суму понад 3 мільярди доларів із відсотками у Високому суді Англії і Уельсу.

"Незалежна наглядова рада і правління банку відповідно до закону зобов’язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв", – мовиться у заяві.

Справа "Приватбанку": основне

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.