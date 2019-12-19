"Приватбанк" подав позов до Коломойського в Ізраїлі на 600 мільйонів доларів
"Приватбанк" ініціював нове судове провадження в окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Банк також збільшив суму позивних вимог в американському суді.
Сума позову становить 600 мільйонів, це зазначено у заяві "Приватбанку", яку підписав голова наглядової ради Шерон Іскі та глава правління Петр Крумханзл.
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Окрім того, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог проти ексвласників банку в Канцлерському суді США.
Також, за підсумками подальшого аналізу, ПриватБанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерського суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву,
– заявили у банку.
У фінустанові наголосили, що "Приватбанк" продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників і інших осіб на суму понад 3 мільярди доларів із відсотками у Високому суді Англії і Уельсу.
"Незалежна наглядова рада і правління банку відповідно до закону зобов’язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв", – мовиться у заяві.
Справа "Приватбанку": основне
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.