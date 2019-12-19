13:54
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      "Приватбанк" подав позов до Коломойського в Ізраїлі на 600 мільйонів доларів

      493 Читать новость на русском
      "Приватбанк" подав у Ізраїлі новий позов проти Коломойського на 600 мільйонів доларів / mind.ua

      "Приватбанк" ініціював нове судове провадження в окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Банк також збільшив суму позивних вимог в американському суді.

      Сума позову становить 600 мільйонів, це зазначено у заяві "Приватбанку", яку підписав голова наглядової ради Шерон Іскі та глава правління Петр Крумханзл.

      До теми: Чи повернуть "Приватбанк" Коломойському: Гончарук зробив важливу заяву

      Окрім того, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог проти ексвласників банку в Канцлерському суді США.

      Також, за підсумками подальшого аналізу, ПриватБанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерського суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву,
      – заявили у банку.

      У фінустанові наголосили, що "Приватбанк" продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників і інших осіб на суму понад 3 мільярди доларів із відсотками у Високому суді Англії і Уельсу.

      "Незалежна наглядова рада і правління банку відповідно до закону зобов’язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв", – мовиться у заяві. 

      Справа "Приватбанку": основне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
      19 грудня – Миколая Чудотворця: щирі побажання у прозі та віршах
      сьогодні
      6590
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк Ігор Коломойський Судді Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:35 Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
      Олена Кук 3489
      сьогодні , 12:30 Чи можна продавати українські землі: що відомо про мораторій
      Антон Голобородько 132
      сьогодні , 12:00 Особый статус Севастополя и жизнь города до аннексии: воспоминания Казарина
      Павло Казарін 299
      сьогодні , 10:01 "Вечный заниматель" с миллиардными убытками: что известно о китайском покупателе "Мотор Сич"
      2966
      сьогодні , 10:00 Пример Украины для России, или Запрос на реальные выборы
      Блог Соцмережі 297
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук