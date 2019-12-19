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      "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 миллионов долларов

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      "Приватбанк" подал в Израиле новый иск против Коломойского на 600 миллионов долларов / Getty Images

      "Приватбанк" инициировал новое судебное разбирательство в окружном суде Тель-Авива против бывших владельцев банка и других ответчиков. Банк также увеличил сумму исковых требований в американском суде.

      Сумма иска составляет 600 миллионов, это указано в заявлении "Приватбанка", которое подписал председатель наблюдательного совета Шэрон Иски и глава правления Петр Крумханзл.

      К теме: вернут ли "Приватбанк" Коломойскому: Гончарук сделал важное заявление

      Кроме того, "Приватбанк" увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в канцлерском суде США.

      Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США, подав в суд дополненное исковое заявление,
      – заявили в банке.

      В финучреждении подчеркнули, что "Приватбанк" продолжает подготовку к слушанию по существу своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 миллиардов долларов с процентами в Высоком суде Англии и Уэльса.

      "Независимый наблюдательный совет и правление банка в соответствии с законом обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес", – говорится в заявлении.

      Дело "Приватбанка": основное

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

      Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уельса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Приватбанк Новости политики Деньги Судьи
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