Публікуємо продовження серії текстів про найбагатших українців за версією журналу Forbes. На четвертій сходинці рейтингу – власники ТОВ "Епіцентр К" та низки агрофірм Олександр та Галина Гереги зі статком у 1,3 млрд доларів.

Цьогоріч Олександр Герега увійшов до п'ятірки народних депутатів з найбільшою кількістю готівки. У декларації за 2019 рік він вказав суму, еквівалентну 126,31 млн гривень, з яких лише близько 10 мільйонів депутат тримає у гривнях, решту – в іноземних валютах. Крім того, родина володіє низкою земельних ділянок та елітною нерухомістю, зокрема за кордоном. Детальніше – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Нерухомість Олександра та Галини Герег

У 2019 році Герега задекларував 29 земельних ділянок у Київській області та в місті Києві загальною площею близько 423 тисяч квадратних метрів. Також у власності родини – три будинки й одне домоволодіння у столиці та Київській області й чотири квартири (три у Києві, одна – у місті Городок Хмельницької області).

Найбільша з квартир – площею 888, 5 квадратних метрів – за даними видання Главком, розташована у багатоповерховому будинку преміум-класу Diamond Hill у центрі Києва – на вулиці Івана Мазепи. З вікон відкривається вид на Києво-Печерську Лавру, Дніпро та парк Слави. Задекларована вартість житла – 21,5 млн гривень.







Одна з квартир Герег – у будинку преміум-класу на Печерську / Фото КAN DEVELOPMENT

Ще дві ділянки з житлом та один житловий будинок Гереги мають в Іспанії. Загальна площа іспанської нерухомості – понад 5 тисяч квадратних метрів. Їхня сумарна вартість, як вказано у декларації – 95 млн 455 тисяч гривень.

Що цікаво, спочатку двох із цих закордонних вілл у декларації вказано не було. Вперше про нерухомість повідомило іспанське видання El Periodico Mediterraneo, а згодом – Слідство.інфо. Нардеп не зміг пояснити, чому не вніс це житло у звіт, однак, після розголосу, все виправив.







Вілла Герег у Іспанії / скріншоти Слідство.інфо, фото El Periodico Mediterraneo

Офіційно дві сусідніх ділянки в іспанському містечку Бенікасім придбала Галина Герега у 2017 та 2018 роках. Однак у документах, які опинилися у доступі журналістів, вказано, що це – спільна власність подружжя.





Вілли розташовані поруч / скріншот Слідство.інфо

Вілли "Дель Мар" та "Ізабель", за даними журналістів, розташовані на першій лінії моря. "Дель Мар" була побудована на межі XIX-ХХ століть і її називали "віллою насолоди для вищої буржуазії", там проводили літературні конкурси. "Ізабель" – менша, також має архітектурну цінність і на її території є сад.

Розслідування про нерухомість Герег: відео

Транспорт Герег

Згідно з даними декларації Олександра Гереги, подружжя володіє:

BMW 730D , 2007 року випуску (вказана вартість – 485 800 тисяч гривень).

, 2007 року випуску (вказана вартість – 485 800 тисяч гривень). Porsche 911 Carrera 4S, 2008 року випуску (вказана вартість – 1 млн 248 тисяч гривень).

Обидва автомобілі задекларовані на Галину Герегу.

Цінне рухоме майно

Задекларував нардеп також 5 годинників елітних брендів (Brequet, Patekphilippe, Omega, Blancpain), ювелірні вироби, сумки Hermes, шуби та три картини (ХVII, ХІХ, ХХ століття).

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