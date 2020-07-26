Публикуем продолжение серии текстов о самых богатых украинцах по версии журнала Forbes. На четвертой строчке рейтинга – владельцы ООО "Эпицентр К" и ряда агрофирм Александр и Галина Гереги с состоянием в 1,3 миллиарда долларов.

В этом году Александр Герега вошел в пятерку народных депутатов с наибольшим количеством наличности. В декларации за 2019 год он указал сумму, эквивалентную 126,31 миллиона гривен, из которых лишь около 10 миллионов депутат держит в гривнах, остальное – в иностранных валютах. Кроме того, семья владеет рядом земельных участков и элитной недвижимостью, в том числе за рубежом. Подробнее – в материале сайта 24 канала.

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Недвижимость Александра и Галины Герег

В 2019 году Герега задекларировал 29 земельных участков в Киевской области и в Киеве общей площадью порядка 423 тысяч квадратных метров. Также в собственности семьи – три дома и одно домовладение в столице и Киевской области и четыре квартиры (три в Киеве, одна – в городе Городок Хмельницкой области).

Самая большая из квартир – площадью 888,5 квадратных метров – по данным издания "Главком", расположена в многоэтажном доме премиум-класса Diamond Hill в центре Киева – на улице Ивана Мазепы. Из окон открывается вид на Киево-Печерскую Лавру, Днепр и парк Славы. Задекларированная стоимость жилья – 21,5 миллиона гривен.







Одна из квартир Герег – в доме премиум-класса на Печерске / Фото КAN DEVELOPMENT

Еще два участка с жильем и один жилой дом у Герег в Испании. Общая площадь испанской недвижимости – более 5 тысяч квадратных метров. Суммарная стоимость, как указано в декларации, – 95 миллионов 455 тысяч гривен.

Что интересно, сначала две из этих заграничных вилл в декларации указаны не были. Впервые о недвижимости сообщило испанское издание El Periodico Mediterraneo, а потом – Следствие.инфо. Нардеп не смог объяснить, почему не внес это жилье в декларацию, однако после огласки все исправил.





Вилла Герег в Испании / Скриншоты Следствие.инфо, фото El Periodico Mediterraneo

Официально два соседних участка в испанском городке Беникасим приобрела Галина Герега в 2017 и 2018 годах. Однако в документах, которые оказались в доступе журналистов, указано, что это – совместная собственность супругов.





Виллы расположены рядом / Скриншот Следствие.инфо

Виллы "Дель Мар" и "Изабель", по данным журналистов, расположены на первой линии моря. "Дель Мар" была построена на рубеже XIX-ХХ веков и ее называли "виллой наслаждения для высшей буржуазии", там проводили литературные конкурсы. "Изабель" – меньше, также имеет архитектурную ценность и на ее территории есть сад.

Расследование о недвижимости Герег: видео

Транспорт Герег

Согласно данным декларации Александра Гереги, супруги владеют:

BMW 730D, 2007 года выпуска (указанная стоимость – 485 800 тысяч гривен).

2007 года выпуска (указанная стоимость – 485 800 тысяч гривен). Porsche 911 Carrera 4S, 2008 года выпуска (указанная стоимость – 1 миллион 248 тысяч гривен).

Оба автомобиля задекларированы на Галину Герегу.

Ценное движимое имущество

Нардеп задекларировал также 5 часов элитных брендов (Brequet, Patekphilippe, Omega, Blancpain), ювелирные изделия, сумки Hermes, шубы и три картины (ХVII, ХІХ, ХХ века).

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