Продовжуємо серію текстів про те, чим володіють українські мільярдери (за версією Forbes). Розповідаємо про майно співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова, який – на п'ятій сходинці рейтингу зі статком у 1,2 мільярда доларів.

Геннадія Боголюбова можна сміливо назвати одним із найменш публічних олігархів. Сам співвласник групи "Приват" в інтерв'ю Українській правді (жовтень 2006 року) пояснив це так: "Мені здається не дуже етичним, коли люди, котрі чогось досягли в житті, розповідають про своїх дружин, собак, будинки, яхти і про решту. Специфіка нашого бізнесу – побудова нашої компанії – не дуже передбачає публічність. Я не відчуваю, що нам це потрібно".

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Відповідно, про його майно відомо небагато. У ЗМІ така інформація з'являється лише у контексті гучних скандалів і часто йдеться про власність, спільну з головним партнером Боголюбова – Ігорем Коломойським. Сайт 24 каналу зібрав усе, що відомо про нерухомість олігарха.

Нерухомість Боголюбова та Коломойського у США

У червні 2019 року журналісти програми "Схеми" знайшли у відкритих джерелах фотографії майна, яке контролюють олігархи у Штатах. Самі дані стали відомі з позовної заяви Приватбанку до колишніх власників – Коломойського та Боголюбова – поданої в Канцелярський суд штату Делавер.

Там йшлося про те, що активи в США, вартістю в сотні мільйонів доларів, купувала низка компаній, на рахунки яких виводилися гроші з Приватбанку. Найбільше майна у Коломойського і Боголюбова – у штатах Огайо, Іллінойс і Техас. Це – десятки активів: феросплавні і металургійні заводи, комерційна нерухомість і готелі.

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Одна із компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості у місті Клівленд (штат Огайо). ​One Cleveland Center придбана за $86,3 млн компанією Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року.



One Cleveland Center / скріншот програми "Схеми"

​AECOM Building у Клівленді придбана за $46,5 млн компанією з Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року.



​AECOM Building / скріншот програми "Схеми"

Частку у готелі Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) в Клівленді

компанія Optima 777, LLC (Делавер) придбала за $9 млн. Ще щонайменше $2,4 млн використали для проведення ремонту в готелі.





Crowne Plaza Hotel (тепер – Westin Hotel) / скріншот програми "Схеми"

​Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі (штат Техас) придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7,6 млн із суми, яку заплатили за цю споруду, отримали через схеми виведення грошей.



Stemmons Towers / скріншот програми "Схеми"

Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресами 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane у Далласі . Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року. ​​



CompuCom System Headquarters / скріншот програми "Схеми"

Тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, ​– PNC Plaza – розташований за адресою 500 West Jefferson Street. Його фірма Optima 500, LLC (Делавер) придбала у 2011 році за $77 млн.



PNC Plaza / скріншот програми "Схеми"

21-поверхова споруда в Клівленді – ​Huntington Building – розташована за адресою 925 Euclid Avenue. Її придбала компанія Optima 925, LLC (Делавер) 14 червня 2010 року за $18,5 млн.



​Huntington Building / скріншот програми "Схеми"

Колишній Motorola Campus у Гарварді (штат Іллінойс) був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc.(за даними журналістів, ймовірно пов'язана з компанією Optima Ventures).



Motorola Campus / скріншот програми "Схеми"

Семиповерховий будинок у центрі Лондона

У 2012 році британське видання The Daily Telegraph повідомило, що ще у 2010-му Геннадій Боголюбов придбав семиповерховий будинок Grand Buildings на Трафальгарській площі у Лондоні. Коштувало це українському мільярдерові рекордні для місцевого ринку $ 277 млн. У цій помпезній споруді колись розміщувався лондонський "Гранд Готель"

Цікаво, що ми б про це теж не дізналися, якби не позов британських консультантів Боголюбова, які допомагали йому придбати будівлю, але, за їхніми словами, він їх дещо "кинув".



Grand Buildings / The Daily Telegraph

Втім, за даними розслідування "Слідство.Інфо", у 2016 році будинок перейшов Віктору Пінчуку, ставши таким чином розмінною монетою в суперечці між бізнесменом і партнерами по Приватбанку.

Особняк на Подолі у Києві

Ще раніше, у 2008 році, українські ЗМІ згадували про недобудований особняк Боголюбова на київському Подолі (вулиця Боричів Тік, 23-А). Цього разу – у позитивному ракурсі: олігарх тимчалово "віддав" будинок, який перебував у стані ремонту, художникам задля проведення там виставки картин. Назвали таку арт-акцію "Самозахоплення".



Особняк Боголюбова на Подолі / Фото domik.ua



Ймовірно, за даними програми розслідувань "Наші гроші", у 2018 році будинок був проданий.

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