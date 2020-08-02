Продолжаем серию текстов о том, чем владеют украинские миллиардеры (по версии Forbes). Рассказываем об имуществе совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова, который – на пятой строчке рейтинга с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.

Геннадия Боголюбова можно смело назвать одним из самых непубличных олигархов. Сам совладелец группы "Приват" в интервью Украинской правде (октябрь 2006 года) объяснил это так: "Мне кажется, не очень этичным, когда люди, которые чего-то достигли в жизни, рассказывают о своих женах, собаках, домах, яхтах и об остальном. Специфика нашего бизнеса – построение нашей компании – не очень предусматривает публичность. Я не чувствую, что нам это нужно".

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Соответственно, о его имуществе известно немного. В СМИ такая информация появляется только в контексте громких скандалов и часто речь идет о собственности, совместной с главным партнером Боголюбова – Игорем Коломойским. Сайт 24 канала собрал все, что известно о недвижимости олигарха.

Недвижимость Боголюбова и Коломойского в США

В июне 2019 года журналисты программы "Схемы" нашли в открытых источниках фотографии имущества, которое контролируют олигархи в Штатах. Сами данные стали известны из искового заявления Приватбанка к прежним владельцам – Коломойскому и Боголюбову – поданного в Канцелярский суд штата Делавэр.

Там говорилось о том, что активы в США, стоимостью в сотни миллионов долларов, покупал ряд компаний, на счета которых выводились деньги из ПриватБанка. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова – в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Это – десятки активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы.

Расследование о недвижимости олигархов в США: видео

Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе Кливленд (штат Огайо). One Cleveland Center приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года.

One Cleveland Center / скриншот программы "Схемы"

AECOM Building в Кливленде приобретена за $46,5 млн компанией с Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года.



​AECOM Building / скриншот программы "Схемы"

Долю в гостинице Crowne Plaza Hotel (теперь известна как Westin Hotel) в Кливленде компания Optima 777, LLC (Делавэр) приобрела за $9 млн. Еще по меньшей мере $2,4 млн использовали для проведения ремонта в отеле.





Crowne Plaza Hotel (теперь – Westin Hotel) / скриншот программы "Схемы"

Башни Stemmons Towers, расположенные в Далласе (штат Техас), приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основанная 14 мая 2008 года. Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за это сооружение, получили из схемы вывода денег.



Stemmons Towers / скриншот программы "Схемы"

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему незадействованный участок, расположенные по адресам 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane в Далласе. Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010 года.



CompuCom System Headquarters / скриншот программы "Схемы"

Тридцатиэтажный небоскреб в самом городе штата Кентукки, Луисвилле, – PNC Plaza – расположен по адресу 500 West Jefferson Street. Его фирма Optima 500, LLC (Делавэр) приобрела в 2011 году за $ 77 млн.



PNC Plaza / скриншот программы "Схемы"

21-этажное здание в Кливленде – Huntington Building – расположенное по адресу 925 Euclid Avenue. Его приобрела компания Optima 925, LLC (Делавэр) 14 июня 2010 года за $18,5 млн.



​Huntington Building / скриншот программы "Схемы"

Бывший Motorola Campus в Гарварде (штат Иллинойс) был приобретен компанией с Optima International of Miami, Inc. (по данным журналистов, вероятно связанной с компанией Optima Ventures).



Motorola Campus / скриншот программы "Схемы"

Семиэтажный дом в центре Лондона

В 2012 году британское издание The Daily Telegraph сообщило, что еще в 2010-м Геннадий Боголюбов приобрел семиэтажный дом Grand Buildings на Трафальгарской площади в Лондоне. Стоило это украинскому миллиардеру рекордные для местного рынка $ 277 млн. В этом помпезном сооружении когда-то размещался лондонский "Гранд Отель"

Интересно, что мы бы об этом тоже не узнали, если бы не иск британских консультантов Боголюбова, которые помогали ему приобрести здание, но, по их словам, он их несколько "кинул".



Grand Buildings / The Daily Telegraph

Впрочем, по данным расследования "Следствие.Инфо", в 2016 году дом перешел Виктору Пинчуку, став таким образом разменной монетой в споре между бизнесменом и партнерами по Приватбанку.

Особняк на Подоле в Киеве

Еще раньше, в 2008 году, украинские СМИ упоминали о недостроенном особняке Боголюбова на киевском Подоле (улица Боричев Ток, 23-А). На этот раз – в положительном ракурсе: олигарх временно "отдал" дом, который находился в состоянии ремонта, художникам для проведения там выставки картин. Назвали такую арт-акцию "Самозахват".

Особняк Боголюбова на Подоле / Фото domik.ua

Вероятно, по данным программы расследований "Наши деньги", в 2018 году дом был продан.

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