Колишній власник банку "Фінанси та кредит" перебуває в міжнародному розшуку за розтрату понад 113 мільйонів доларів. Повідомлення про заочне взяття Жеваго під варту є у розшуковому обліку МВС.
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У розшуку Інтерполу Жеваго за запитом Державного бюро розслідувань з 2019 року.
Печерський райсуд призначив утримання під вартою у червні 2020
Раніше суд вже призначав запобіжний захід для Жеваго. У грудні 2019 року дозволили його арешт. Згодом адвокат олігарха заявив, що апеляційний суд скасував рішення про затримання та тримання під вартою його клієнта.
У червні 2020 року Печерський райсуд вирішив таки призначити для Жеваго тримання під вартою. Такі кроки суду були необхідними, аби встановити місцеперебування підозрюваного та розпочати процедуру його екстрадиції.
Жеваго – особа, що переховується від органів влади
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Головне про справу проти Костянтина Жеваго:
- У 2019 році Жеваго заочно повідомили про підозру за розтрату 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та кредит". Бенефіціаром цієї фінустанови і був екснардеп.
- Ці кошти використали для компаній, власником яких був саме Жеваго.
- За непідтвердженою інформацією, олігарх перебуває в одній з країн ЄС.