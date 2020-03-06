Зеленський попросив працівників Жеваго передати, щоб він вийшов на зв'язок

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Полтавську область поговорив з генеральним директором "Кременчуцького автомобільного заводу", який належить Костянтину Жеваго. Президент попросив переказати, щоб бізнесмен вийшов на зв'язок.

Зустріч з керівником "КрАЗу" відбулася у другий день візиту Володимира Зеленського у Полтавську область. Відео з розмови опублікував Офіс Президента України.

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У ході розмови генеральний директор "КрАЗу" Роман Черняк бідкався на проблеми з виплатами, але заявляв, що автомобілі саме цього підприємства мають стати хребтом української армії.

Згодом обговорювалися питання оборонних замовлень та проблем з підприємством, зокрема судових справ проти нього. Тоді президент попросив передати йому, аби він вийшов на зв'язок.

Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством підприємства і вийти з цих всіх позовів і судових справ,

– сказав Володимир Зеленський.

На його думку, це єдиний можлвивий вихід з ситуації, що виникла у зв'язку з можливим банкрутством "Кременчуцького автомобільного заводу". Зі слів президента, тоді влада виконає прохання керівництва підприємства щодо державних оборонних замовлень.

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував такий вихід – коли знову з'являється власник, влада повертає підприємству державні замовлення.

"Фактично, це чесно", – резюмував Володимир Зеленський.

Що відомо про проблеми підприємства "КрАЗ"?"Кременчуцький автомобільний завод" – приватна компанія, яка займається виробництвом великовантажних автомобілів. У цьому напрямку "КрАЗ" є одним з найбільших у Європі підприємств. Автомобілі компанії використовують у понад 50 країнах світу.



Втім останнім часом у компанії виникли величезні фінансові проблеми. Власник Костянтин Жеваго перебуває у міжнародному розшуку у справі про відмивання коштів банку "Фінанси і кредит", а українське військо поступово відмовляється від послуг компанії.

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