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      Зеленський попросив працівників Жеваго передати, щоб він вийшов на зв'язок

      - Читать новость на русском
      Зеленський хоче, щоб Жеваго вийшов з ним на зв'язок / колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Полтавську область поговорив з генеральним директором "Кременчуцького автомобільного заводу", який належить Костянтину Жеваго. Президент попросив переказати, щоб бізнесмен вийшов на зв'язок.

      Зустріч з керівником "КрАЗу" відбулася у другий день візиту Володимира Зеленського у Полтавську область. Відео з розмови опублікував Офіс Президента України.

      До слова Екснардеп та президент клубу УПЛ Жеваго оголошений в міжнародний розшук

      У ході розмови генеральний директор "КрАЗу" Роман Черняк бідкався на проблеми з виплатами, але заявляв, що автомобілі саме цього підприємства мають стати хребтом української армії.

      Згодом обговорювалися питання оборонних замовлень та проблем з підприємством, зокрема судових справ проти нього. Тоді президент попросив передати йому, аби він вийшов на зв'язок.

      Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством підприємства і вийти з цих всіх позовів і судових справ,
      – сказав Володимир Зеленський.

      На його думку, це єдиний можлвивий вихід з ситуації, що виникла у зв'язку з можливим банкрутством "Кременчуцького автомобільного заводу". Зі слів президента, тоді влада виконає прохання керівництва підприємства щодо державних оборонних замовлень.

      Цікаво Суд стягнув з олігарха Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував такий вихід – коли знову з'являється власник, влада повертає підприємству державні замовлення.

      "Фактично, це чесно", – резюмував Володимир Зеленський.

      Що відомо про проблеми підприємства "КрАЗ"?"Кременчуцький автомобільний завод" – приватна компанія, яка займається виробництвом великовантажних автомобілів. У цьому напрямку "КрАЗ" є одним з найбільших у Європі підприємств. Автомобілі компанії використовують у понад 50 країнах світу.

      Втім останнім часом у компанії виникли величезні фінансові проблеми. Власник Костянтин Жеваго перебуває у міжнародному розшуку у справі про відмивання коштів банку "Фінанси і кредит", а українське військо поступово відмовляється від послуг компанії.

      Володимир Зеленський відвідав "КрАЗ": дивіться відео

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський КрАЗ Новини Кременчука Костянтин Жеваго Жеваго Костянтин Валентинович
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