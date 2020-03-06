Зеленский попросил работников Жеваго передать, чтобы он вышел на связь

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область поговорил с генеральным директором "Кременчугского автомобильного завода", который принадлежит Константину Жеваго. Президент попросил передать, чтобы бизнесмен вышел на связь.

Встреча с руководителем "КрАЗа" состоялась во второй день визита Владимира Зеленского в Полтавскую область. Видео с разговором опубликовал Офис Президента Украины.

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В ходе беседы генеральный директор "КрАЗа" Роман Черняк жаловался на проблемы с выплатами, но заявлял, что автомобили именно этого предприятия должны стать хребтом украинской армии.

Позже обсуждались вопросы оборонных заказов и проблем с предприятием, в частности судебных дел против него. Тогда президент попросил передать Жеваго, чтобы он вышел на связь.

Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством предприятия и выйти из этих всех исков и судебных дел,

– сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, это единственный возможный выход из ситуации, возникшей в связи с возможным банкротством "Кременчугского автомобильного завода". По словам президента, тогда власть выполнит просьбу руководства предприятия о государственных оборонных заказах.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил такой выход – когда снова появляется владелец, власть возвращает предприятию государственные заказы.

"Фактически, это честно", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что известно о проблемах предприятия "КрАЗ"?

"Кременчугский автомобильный завод" – частная компания, которая занимается производством большегрузных автомобилей. В этом направлении "КрАЗ" является одним из крупнейших в Европе предприятий. Автомобили компании используют более чем в 50 странах мира.



Впрочем, в последнее время у компании возникли огромные финансовые проблемы. Владелец Константин Жеваго находится в международном розыске по делу об отмывании средств банка "Финансы и кредит", а украинское войско постепенно отказывается от услуг компании.

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