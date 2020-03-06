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      Зеленский попросил работников Жеваго передать, чтобы он вышел на связь

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      Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область поговорил с генеральным директором "Кременчугского автомобильного завода", который принадлежит Константину Жеваго. Президент попросил передать, чтобы бизнесмен вышел на связь.

      Встреча с руководителем "КрАЗа" состоялась во второй день визита Владимира Зеленского в Полтавскую область. Видео с разговором опубликовал Офис Президента Украины.

      К слову Экс-нардеп и президент клуба УПЛ Живаго объявлен в международный розыск

      В ходе беседы генеральный директор "КрАЗа" Роман Черняк жаловался на проблемы с выплатами, но заявлял, что автомобили именно этого предприятия должны стать хребтом украинской армии.

      Позже обсуждались вопросы оборонных заказов и проблем с предприятием, в частности судебных дел против него. Тогда президент попросил передать Жеваго, чтобы он вышел на связь.

      Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством предприятия и выйти из этих всех исков и судебных дел,
      – сказал Владимир Зеленский.

      По его мнению, это единственный возможный выход из ситуации, возникшей в связи с возможным банкротством "Кременчугского автомобильного завода". По словам президента, тогда власть выполнит просьбу руководства предприятия о государственных оборонных заказах.

      Интересно Суд взыскал с олигарха Жеваго 1,5 миллиарда гривен в пользу НБУ

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил такой выход – когда снова появляется владелец, власть возвращает предприятию государственные заказы.

      "Фактически, это честно", – резюмировал Владимир Зеленский.

      Что известно о проблемах предприятия "КрАЗ"?
      "Кременчугский автомобильный завод" – частная компания, которая занимается производством большегрузных автомобилей. В этом направлении "КрАЗ" является одним из крупнейших в Европе предприятий. Автомобили компании используют более чем в 50 странах мира.

      Впрочем, в последнее время у компании возникли огромные финансовые проблемы. Владелец Константин Жеваго находится в международном розыске по делу об отмывании средств банка "Финансы и кредит", а украинское войско постепенно отказывается от услуг компании.

      Владимир Зеленский посетил "КрАЗ": смотрите видео

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский КрАЗ Новости Кременчуга Константин Жеваго Жеваго Константин Валентинович
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