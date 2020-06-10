Суд знову дозволив заарештувати ексдепутата Жеваго
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу та співвласнику гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго.
Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, повідомили у ДБР агенству Інтерфакс-Україна.
Раніше Зеленський попросив працівників Жеваго передати, щоб він вийшов на зв'язок
Що вирішив суд
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це є необхідним кроком для арешту та екстрадиції Жеваго при встановленні місця перебування.
Зауважимо, що адвокат екснардепа заявляв, що Київський апеляційний суд 25 травня 2020 року скасував рішення про затримання і тримання під вартою Жеваго. Постанову скасували через суттєві порушення Кримінального процесуального кодексу України.
У чому підозрюють Жеваго: головне
- 27 вересня 2019 року ДБР заочно вручило Жеваго підозру в причетності до схеми з розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси і Кредит", бенефіціаром якого він був.
- Гроші, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому Жеваго.
- Підозри Констянстину Жеваго оголошені за статтями про розтрату чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, а також про відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.
- Зараз екснардеп та ексвласник банку "Фінанси і Кредит" Костянтин Жеваго оголошений у міжнародний розшук.
- За попередньою інформацією, Жеваго перебуває в одній з країн ЄС.
Цікаво! На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року Жеваго, який був народним депутатом із 1998 року, балотувався у мажоритарному окрузі №150 у Полтавська області. Політик програв кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Мовчану.