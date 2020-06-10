Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу та співвласнику гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго.

Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, повідомили у ДБР агенству Інтерфакс-Україна.

Раніше Зеленський попросив працівників Жеваго передати, щоб він вийшов на зв'язок

Що вирішив суд

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це є необхідним кроком для арешту та екстрадиції Жеваго при встановленні місця перебування.

Зауважимо, що адвокат екснардепа заявляв, що Київський апеляційний суд 25 травня 2020 року скасував рішення про затримання і тримання під вартою Жеваго. Постанову скасували через суттєві порушення Кримінального процесуального кодексу України.

У чому підозрюють Жеваго: головне

27 вересня 2019 року ДБР заочно вручило Жеваго підозру в причетності до схеми з розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси і Кредит", бенефіціаром якого він був.

Гроші, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому Жеваго.

Підозри Констянстину Жеваго оголошені за статтями про розтрату чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, а також про відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.

Зараз екснардеп та ексвласник банку "Фінанси і Кредит" Костянтин Жеваго оголошений у міжнародний розшук.

За попередньою інформацією, Жеваго перебуває в одній з країн ЄС.

Цікаво! На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року Жеваго, який був народним депутатом із 1998 року, балотувався у мажоритарному окрузі №150 у Полтавська області. Політик програв кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Мовчану.