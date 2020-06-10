Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-депутату и совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева, сообщили в ГБР агентству Интерфакс-Украина.

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Что решил суд

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Это является необходимым шагом для ареста и экстрадиции Жеваго при определении места нахождения.

Заметим, что адвокат экс-нардепа заявлял, что Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго. Постановление отменили из-за существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В чем подозревают Жеваго: главное

27 сентября 2019 года ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в причастности к схеме растраты 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он был.

Деньги, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому Жеваго.

Подозрения Констянстину Жеваго объявлены по статьям о растрате чужого имущества, находящегося в пользовании должностного лица, а также об отмывании денег, полученных преступным путем.

Сейчас экс-нардеп и бывший владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго объявлен в международный розыск.

По предварительной информации, Жеваго находится в одной из стран ЕС.

Интересно! На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по округу №150 в Полтавской области. Политик проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.