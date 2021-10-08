Воютицкий спиртзавод продали на торгах Фонда госимущества Украины. Его приватизировало ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость".

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Жеваго купил спиртзавод на Львовщине

Жеваго формирует новое направление по производству спирта – кроме Воютицкого МДП, он приобрел еще 4 спиртзавода "Укрспирт". В частности, в состав группы экс-нардепа на данный момент входят 5 спиртзаводов:

Воютицкий (Львовская область);

Вишняковский (Полтавщина);

Иванковский (Черкасская область);

Тхоривский (Киевская область);

Должокский (Хмельницкая область).

На протяжении декабря 2020 года – мая 2021 года предприятия приватизировала одна и та же киевская структура – ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость". Ее конечным бенефициаром является киевлянин Дмитрий Березовенко. Об этом говорится в документах, которые передали Антимонопольному комитету для разрешения на покупку спиртзаводов. Суммарные затраты компании на приватизацию 5 предприятий составляют 300 тысяч гривен. Конечным владельцем инвестиций является Жеваго.

По информации "Твой город", приватизация заводов "Укрспирта" началась осенью прошлого года и продолжается до сих пор. В частности, во Львовской области на аукционах продали Воютицкий, Рава-Русский, Сокальский и Бродовский спиртзаводы. В частности, в декабре 2020 года Фонд госимущества продал Бродовский спиртзавод за 55 миллионов гривен. Компания "Климат плюс" стала его новым владельцем и получила бардохранилище, спиртобазы, солодовню, ферму и зернохранилище.

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