Воютицкий спиртзавод продали на торгах Фонда госимущества Украины. Его приватизировало ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость".
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Жеваго купил спиртзавод на Львовщине
Жеваго формирует новое направление по производству спирта – кроме Воютицкого МДП, он приобрел еще 4 спиртзавода "Укрспирт". В частности, в состав группы экс-нардепа на данный момент входят 5 спиртзаводов:
- Воютицкий (Львовская область);
- Вишняковский (Полтавщина);
- Иванковский (Черкасская область);
- Тхоривский (Киевская область);
- Должокский (Хмельницкая область).
На протяжении декабря 2020 года – мая 2021 года предприятия приватизировала одна и та же киевская структура – ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость". Ее конечным бенефициаром является киевлянин Дмитрий Березовенко. Об этом говорится в документах, которые передали Антимонопольному комитету для разрешения на покупку спиртзаводов. Суммарные затраты компании на приватизацию 5 предприятий составляют 300 тысяч гривен. Конечным владельцем инвестиций является Жеваго.
По информации "Твой город", приватизация заводов "Укрспирта" началась осенью прошлого года и продолжается до сих пор. В частности, во Львовской области на аукционах продали Воютицкий, Рава-Русский, Сокальский и Бродовский спиртзаводы. В частности, в декабре 2020 года Фонд госимущества продал Бродовский спиртзавод за 55 миллионов гривен. Компания "Климат плюс" стала его новым владельцем и получила бардохранилище, спиртобазы, солодовню, ферму и зернохранилище.
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Коротко о Константине Жеваго
- Константин Жеваго – украинский бизнесмен, экс-нардеп 8 созыва, исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo.
- Он является основателем банка "Финансы и Кредит".
- Жеваго находится на 3 строчке рейтинга самых богатых людей от "Forbes Украина" за 2021 год. Его состояние достигает 2,4 миллиарда долларов.
- Экс-нардеп является фигурантом дела о хищении 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".
- В связи с этим, 26 июля 2021 года МВД объявило Жеваго в розыск. Также его ищет Интерпол.