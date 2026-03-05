"Перекроили" сердце за 12 часов: во Львове спасли 8-месячного малыша

8-месячный Ваня из Закарпатья родился с критическим пороком сердца. Из-за этого он постоянно задыхался. Детские специалисты Детской Больницы Святого Николая провели очень сложную кардиологическую операцию.

В Украине такую операцию больше нигде не проводят. Об этом сообщили в Детской Больнице Святого Николая.

Что известно об операции 8-летнему Ванечке?

Болезнь обнаружили на третьи сутки от чего рождения. Мальчик начал стремительно постоянно задыхаться и синеть. Иванка забрали в местную реанимацию и позже перевезли из Мукачево во Львов.

В Больнице Святого Николая врачи установили диагноз – транспозиция магистральных сосудов, дефект межжелудочковой перегородки и клапанный стеноз легочной артерии.

Простыми словами – сильно нарушено строение сердца. Все было не на своих местах, из-за этого кровь не могла нормально циркулировать и насыщаться кислородом. С такими проблемами мальчик не смог бы долго прожить, однако был еще слишком маленьким и слабым для такого радикального вмешательства.

Однако за день до операции у мальчика внезапно возник острый тромбоз шунта. Кардиолог Кристина Качур вспоминает, что все произошло вечером, когда мама заметила резкое ухудшение состояния ребенка.

Уже день доходил до конца, когда мама позвала нас, потому что ребенку стало резко хуже. В этот момент малыш имел очень выраженный цианоз – он стремительно сидел и задыхался. Ребенка срочно перевели в реанимацию, где анестезиологам удалось стабилизировать состояние, но стало понятно, что ждать до утра нельзя. Хирургическую команду посреди ночи срочно вызвали из дома,

– вспоминает кардиолог Кристина Качур.

Что известно об операции Double Root Translocation?

Операция, которую пришлось выполнять Ивану, называется Double Root Translocation (DRT). В Украине ее проводит только один специалист – заведующий кардиохирургическим отделением больницы Александр Ячник.

Во время этого сложного вмешательства оба артериальных клапана иссекают на общем участке и разворачивают на 180 градусов. Благодаря этому клапан аорты размещают на левом желудочке, а клапан легочной артерии – на правом, то есть в правильном анатомическом положении. Кроме того, хирургам нужно было закрыть большой дефект между желудочками, ведь около 60% стенки там фактически не хватало.

Операция длилась 12 часов. Врачам удалось фактически "перестроить" сердце Ивана и исправить сложный врожденный порок. Детский кардиохирург Александр Ячник объяснил, почему выбрали именно этот метод лечения, ведь он считается одним из самых тяжелых.

Во-первых, в отличие от предыдущих методик, DRT позволяет сформировать идеально ровный выход из левого желудочка. Во-вторых, поскольку аортальный клапан остается на своем месте, в будущем исключается риск его патологического расширения. Но самым главным достижением является то, что собственный легочный клапан ребенка будет расти вместе с ним. Это означает, что Иванке по мере роста не придется проходить дополнительные операции по замене искусственных клапанов,

– объяснил кардиохирург.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Он стал активнее, а уровень насыщения крови кислородом составляет 100%. Сердце работает нормально, легкие полноценно насыщают кровь кислородом. И теперь щечки Ивана уже не синюшные, а розовые – впереди его ждет полноценная жизнь.

Ваня, которому сделали 12-часовую операцию во Львове / Фото Детская больница Святого Николая

