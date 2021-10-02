Определилась команда архитекторов для проекта крематория во Львове: как он будет выглядеть

Во Львове на территории Голосковского кладбища намерены возвести крематорий. Летом объявили архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение здания.

В субботу, 2 октября, стало известно, кто же именно возьмется за строительство печи для сжигания умерших. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Есть победитель архитектурного конкурса на проект крематория для Львова. Ими стала команда архитекторов из Мариуполя,

– отметил городской голова.

По словам политика, они сейчас работают в Берлине. Говорится про:

Павла Заботина;

Любовь Копейкину;

Виктора Копейкина;

Елена Кобец.

"Авторы описывают, что в своем проекте акцентируют на последнем пути человека, каким смыслом он наполнен и что чувствуют близкие покойного в момент прощания", – добавил Андрей Садовый.

Во Львове сейчас собирают подписи за строительство крематория. Петиция уже набрала достаточное количество голосов, однако ее все еще можно поддержать, перейдя по ссылке

Как будет выглядеть крематорий во Львове / Фото из фейсбука Андрея Садового

Текст публикации Андрея Садового:

Есть победители архитектурного конкурса на проект крематория для Львова.

Ими стала команда архитекторов из Мариуполя, которые сейчас работают в Берлине – Заботин Павел, Копейкина Любовь, Копейкин Виктор, Кобец Елена.

Авторы описывают, что в своем проекте они акцентируют на последнем пути человека, каким смыслом он наполнен и что чувствуют близкие покойного в момент прощания.

Очень качественная работа.

Спасибо!